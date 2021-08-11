Комитет по вопросам интеграции Украины в Европейский союз работает над законопроектом, который обяжет интернет-сервисы дублировать фильмы на украинском языке. Соответствующий документ опубликован 11 августа на сайте Верховной Рады

«Комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС прорабатывает проект закона №5772 о внесении изменений в закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» относительно стимулирования распространения и демонстрации фильмов на государственном языке в сети Интернет», — сообщается на сайте.

В Раде предлагают отложить озвучивание фильмов на украинском языке © rada.gov.ua

В случае принятия закона интернет-платформы будут обязаны озвучивать не менее 75% фильмов в интернете на украинском языке. Это касается картин, снятых или впервые опубликованных с 16 июля 2021 года.

Ранее сериал студии «Квартал 95» «Сваты» для показа на украинском ТВ озвучили на украинском языке, однако после жалоб зрителей вернули оригинальную озвучку.