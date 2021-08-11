Гражданская война 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине до сих пор фактически не завершена. Она продолжает жить в политической деятельности и фольклоре местных мусульман-бошняков, которые постоянно твердят о «втором тайме». Об этом рассказал руководитель портала ФРОНТАЛ.РС (Баня-Лука) Даниел Симич в интервью изданию Украина.ру

Даниэл Симич: кто он © jahorinaforum.com Валентин Инцко перед уходом законодательно закрепил уголовную ответственность за отрицание «геноцида» в Сребренице и «прославление военных преступников». Таковыми Запад объявил сербов, участвовавших в гражданской войне в Боснии и Герцеговине 1992 — 1995 гг. Теперь за публичное несогласие с трактовкой кровопролития во время боевых действий в Сребренице как геноцида, якобы учинённого сербскими вооружёнными формированиями в отношении бошняцко-мусульманского населения, грозит тюремное заключение на срок от 6 месяцев до 5 лет.

Это означает, что всё их сообщество систематически и при поддержке из-за рубежа готовится к разрешению политических разногласий с помощью насилия, подчеркнул эксперт.

По его словам, полное отсутствие желания к диалогу хорошо заметно обществу, действия СМИ, системы образования и государственного аппарата ФБиГ (Федерация БиГ, или мусульмано-хорватская федерация, один из двух энтитетов БиГ. — Прим.) являются аутистическими, нацеленными только на раздражение мусульманского населения и разжигание ненависти к сербам.

«Западные спонсоры такой политики подстрекания к войне, проводимой из Сараево, обо всём этом умалчивают. Они напрямую вовлечены во внутренний конфликт на мусульманской стороне, как это было и во время гражданской войны 1992-1995 годов. Особенно во время прямой агрессии против Республики Сербской в 1995 году, в которой принимали участие как авиация, так и наземные части НАТО», — констатировал Симич.

В возможной войне Республика Сербская может рассчитывать только на Сербию, которая до сих пор очень нейтрально и тихо реагировала на этот последний кризис, поскольку несмотря на недавно пробудившееся внимание Москвы к Балканам, Россия объективно далеко, особенно учитывая близость армий стран НАТО и уровень контроля Альянса над вооруженными силами БиГ, заключил собеседник издания.

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