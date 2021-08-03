Сербский писатель и журналист, руководитель портала ФРОНТАЛ.РС из Баня-Луки предупреждает, что боснийские мусульмане готовятся к войне, а местные сербы могут повторить судьбу армян из Нагорного Карабаха

Босния — это Украина завтра? © AFP, ELVIS BARUKCIC - Даниел, 107 лет назад, 28 июля 1914 года, Австро-Венгрия объявила войну Сербии, и фактически началась Первая мировая война. Нет ли у вас ощущения, что на Балканах, за которыми закрепилась дурная слава «пороховой бочки Европы», опять пахнет войной?

— Гражданская война 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине (БиГ) до сих пор фактически не завершена. В первую очередь потому, что она продолжает жить в политической деятельности и фольклоре местных мусульман-бошняков, которые постоянно твердят о «втором тайме». Это означает, что всё их сообщество систематически и при поддержке из-за рубежа готовится к разрешению политических разногласий с помощью насилия.

Полное отсутствие желания к диалогу хорошо заметно обществу. Действия СМИ, системы образования и государственного аппарата ФБиГ (Федерация БиГ, или мусульмано-хорватская федерация, один из двух энтитетов БиГ. — Прим.) являются аутистическими, нацеленными только на раздражение мусульманского населения и разжигание ненависти к сербам. Угрозы войной регулярно звучат в высших политических инстанциях ФБиГ. Даже со стороны партийных лидеров, провозглашающих себя «либералами», и во время самых банальных политических кризисов, которые здесь случаются почти каждый день.

Западные спонсоры такой политики подстрекания к войне, проводимой из Сараево, обо всём этом умалчивают. Они напрямую вовлечены во внутренний конфликт на мусульманской стороне, как это было и во время гражданской войны 1992-1995 годов. Особенно во время прямой агрессии против Республики Сербской в 1995 году, в которой принимали участие как авиация, так и наземные части НАТО.

Республика Сербская (РС — один из двух энтитетов БиГ. — Прим.) сегодня находится в крайне неблагоприятном положении. Местные политические и общественные элиты в целом этого не осознают. Мусульмане открыто заявляют, что надеются на решение, основанное на модели Нагорного Карабаха, где сербы должны сыграть роль армян — по религиозной аналогии. Конечно, в международном масштабе это несопоставимые ситуации, но ранее США, Великобритания и ЕС много раз и во многих местах по всему миру показывали, что мирные соглашения для них ничего не значат.

- Не менее символично, что именно 28 июля 2021 года вступило в силу решение уходящего Верховного представителя по БиГ, австрийца Валентина Инцко, о введении уголовной ответственности за «отрицание геноцида», явно направленное против сербов. Чем ответят сами сербы и Республика Сербская?

Как это было в Боснии. Почему события в Сребренице важны для России и Украины © AP, Amel Emric

Что же касается Республики Сербской, то она ныне не имеет никакой оборонной стратегии, у неё заброшенная идеология и рухнувшая система самообороны. Всё это было сломано за 25 лет вооруженными силами НАТО, неправительственными организациями (НПО) и СМИ, финансируемыми с Запада, а также коррумпированными и раболепными политиками, которых Запад приводил в РС к власти и (или) смещал, когда они переставали его устраивать.

В возможной войне РС может рассчитывать только на Сербию, которая до сих пор очень нейтрально и тихо реагировала на этот последний кризис. Несмотря на недавно пробудившееся внимание Москвы к Балканам, Россия объективно далеко, особенно учитывая близость армий стран НАТО и уровень контроля Альянса над вооруженными силами БиГ.

Политические партии в РС в настоящее время объединены, но этот союз очень хрупкий. Кроме того, они совместно решили отклонить только последнее из явно неконституционных решений Верховного представителя по БиГ. Это лучше всего иллюстрирует политику РС в отношении этого органа за последние 25 лет после окончания войны. Да, это решение, пожалуй, самое радикальное, потому что оно наносит удар по основным правам человека, гарантированным Конституцией и международными конвенциями. Но оно стало возможным только благодаря всем предыдущим уступкам.

Благодаря действиям Карлоса Вестендорпа, Верховного представителя по БиГ в 1997-1999 годах, ныне первые восемь статей Конституции Республики Сербской начинаются словами «Удаляется и заменяется…». По сравнению с этим решение Валентина Инцко выглядит не более чем забавно, но только благодаря действиям его предшественников оно стало возможным.

Верховные представители на протяжении десятилетий открыто работали над искоренением сербской национальной идентичности в БиГ. Вследствие произвола одного человека, внесшего поправки в Конституцию РС, Конституционный суд РС сам постановил, что герб Республики Сербской и гимн «Боже правди» являются… неконституционными. Вместо того чтобы отклонить навязанные поправки, суд подтвердил решения одного человека, а в этом году отказался рассмотреть заявление о неконституционности подобных решений вообще.

Сервильность, снисходительность и постоянная грызня за власть, сопровождающиеся множеством коррупционных действий и полным отсутствием стратегии, поставили РС в положение «банановой республики». Все решения, которые её власти сейчас принимают, являются очень предсказуемыми, не имеют реальной силы и хоть какой-то дипломатической мудрости, которые помогли бы нам выиграть время и подготовиться к конфликту с противником. Противником, который не скрывает, что насилие является для него более приемлемым вариантом действий, чем уступки сербам или даже компромисс с ними.

- Как вы прокомментируете решения, принятые Народной Скупщиной (парламентом) Республики Сербской на закрытом заседании 30 июля 2021 года?

— С правовой, политической и идеологической точки зрения эти решения носят вынужденный и полностью оборонительный характер. Они являются спонтанными и едва согласованным и не могут служить противовесом системным действиям международной коалиции, возглавляемой Западом, которые формально осуществляют Верховный представитель по БиГ и учреждения Федерации Боснии и Герцеговины.

Так, проголосован закон о неприменении на территории Республики Сербской решения Верховного представителя по БиГ о введении уголовной ответственности за «отрицание геноцида». Таким образом, речь идёт только об одном, последнем, незаконном, неконституционном и недемократическом решении Верховного представителя, которое не объявлено недействительным, а лишь не будет применяться.

Кроме этого в Уголовный кодекс РС внесена ответственность за публичное оскорбление Республики Сербской. Наверное, в законодательстве всех стран мира есть статьи, предусматривающие наказание за оскорбление государства, его флага, герба и гимна. В нашем случае эта статья была расширена на конкретные действия, когда РС называют «продуктом агрессии или геноцида», потому что это обычная формулировка в мусульманском публичном пространстве.

Настаивая на оскорбительных заявлениях о том, что РС является «продуктом агрессии и геноцида», мусульмане хотят морально оправдать свои постоянные нападки на Республику Сербскую, а их спонсоры с Запада — снять с себя ответственность за классическую агрессию, вмешательство в гражданскую войну и внутренние дела другой страны. Однако те, кто принял незаконное решение Конституционного суда БиГ и Конституционного суда РС и отменил исторический сербский герб (идентичный гербу Сербии) как символ Республики Сербской, также являются нарушителями этой статьи Уголовного кодекса РС.

Киев угрожает Боснии из-за подаренной Лаврову иконы © РИА Новости, Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Несмотря на то что его традиция восходит к Византийской империи (он используется в России, Албании, Греческой православной церкви), герб был признан «оскорбительным» для двух других государствообразующих народов БиГ (мусульман и хорватов), которые были объявлены такими и на территории Республики Сербской. Напомню, следующим шагом была отмена 9 января как национального праздника РС — под тем же поводом. Но тогда что помешает Верховному представителю отменить само название «Республика Сербская» как что-то, с чем «не идентифицируют себя два других народа»?..

Непонятно также, как планируют выполнять решение о том, что власти РС не будут сотрудничать с органами БиГ в отношении выполнения решения Верховного представителя. Ведь благодаря произволу Верховных представителей многие органы БиГ, включая и Суд БиГ, давно имеют право действовать на территории Республики Сербской и арестовывать её граждан без согласия МВД РС.

Это едва ли не самая опасная часть принятых решений. Публичный конфликт полицейских подразделений РС и БиГ — это именно то, чего только и ждут подстрекающие к войне мусульманские элиты. Для них это станет поводом для вступления в вооруженный конфликт, который перерастёт в войну. Таким образом, будут аннулированы все положения Дейтонского мирного соглашения, которые пока предотвращают полную власть и господство мусульман на территории довоенной Социалистической республики Босния и Герцеговина.

Такое развитие событий должно быть предотвращено любой ценой, лучше всего при посредничестве международного сообщества. Навязанные решением Валентина Инцко и всех других Верховных представителей по БиГ законы должны быть объявлены недействительными.