По его словам, Зеленский отказывается от встречи с Путиным, потому что он «трусоватый» и боится главу России.
Москаль подчеркнул, что из-за своей фобии перед российским лидером президент Украины не хочет ехать в Москву и найдет кучу причин, чтобы этого не делать.
«Он, как только поедет в Москву, считайте, что всю Западную Украину потеряет. Пожалуй, он это прекрасно понимает», — сказал украинский генерал.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России готов к диалогу с Зеленским, но подготовка к встрече лидеров двух стран не ведется.