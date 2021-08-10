Украинский генерал, бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль 9 августа в эфире телеканала «Наш» рассказал о страхе украинского президента Владимира Зеленского перед российским лидером Владимиром Путиным

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Москаль подчеркнул, что из-за своей фобии перед российским лидером президент Украины не хочет ехать в Москву и найдет кучу причин, чтобы этого не делать.

«Он, как только поедет в Москву, считайте, что всю Западную Украину потеряет. Пожалуй, он это прекрасно понимает», — сказал украинский генерал.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России готов к диалогу с Зеленским, но подготовка к встрече лидеров двух стран не ведется.