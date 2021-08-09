Белорусского оппозиционера Виталия Шишова давно хотели убить, но подгадали момент специально к инциденту со спортсменкой Кристиной Тимановской, уверен журналист Анатолий Шарий. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Шарий напомнил, что соучредителем «Белорусского дома в Украине» также является белорус Родион Батулин.

«Этот соучредитель нацист, близкий к Боцману (ультраправый нацист Сергей Коротких, также известен как Малюта — ред.) Он его ближайший человек. И складывается впечатление, что весь этот "Белорусский дом" помогал только нацистам, он вообще не помогал белорусам, которые убегали от режима, он помогал только нацикам», — рассказал Шарий.

Анатолий Шарий: Проблема у Авакова в том, что за него не вступятся даже нацики © Facebook, Анатолий Шарий

«Высказываются предположения, что в виду того, что Малюта — это от "Нацкорпуса" человек, и плюс ответственный за заработок "Нацкорпуса". По сути, там этим только Коротких занимался, он только мог наладить схему для реального заработка. «Белорусский дом» и еще несколько белорусских организаций занимались отмыванием бабла для "Нацкорпуса"», — отметил Шарий.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.

Ранее главу «Белорусского дома в Украине» Виталия Шишова нашли повешенным в парке Киева. Нацполиция Украины инициировала производство по статье «Умышленное убийство», рассматриваются версии о суициде и об убийстве.