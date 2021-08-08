Против Авакова могут завести уголовное дело, считает журналист Анатолий Шарий

- Анатолий, существует много версий того, почему Аваков ушел в отставку. Сейчас после его ухода меняется руководство МВД в провинции, уволен Антон Геращенко. Что заставило Авакова уйти в отставку? И кто? Американцы? Зеленский? Анатолий Шарий: кто он © commons.wikimedia/Westmclaren

— Командой Зеленского утверждалось, что Зеленский его попросил, и он ушел. Но верить в это, значит проявить умственную отсталость.

Думаю, фотография его с Кентом о многом говорит. Я абсолютно уверен, что надавили на Авакова американцы. Думаю, Аваков никогда по своей воле не ушел бы. По сути, я считаю, он был вторым человеком в государстве. У него в руках была сосредоточена реальная власть — власть над всеми, мягко выражаясь, праворадикальными, но объективно неонацистскими группировками, которые могли убивать, грабить, и вообще все что угодно делать — нападать на всех, стрелять, и ничего им никогда не было за это. Часть из них контролировалась СБУ, а часть — МВД.

Сейчас в Харькове были задержаны участники ОПГ «Нацкорпус», которые занимались вымогательством и рэкетом у бизнесменов, занимающихся ритуальными услугами. Бизнес обложили данью, и об этом все знали много лет. Знали, кто такой Артем Мошенский, который сейчас ранен в шею, парализован. Кстати, этот нацист поехал лечиться в Израиль.

Знали, кто такой его дружбан Сергей Величко, но никто ничего не делал. Более того, люди даже знали, кто реально физически осуществил убийство Никиты Рыженко в Харькове. Очень многие утверждали, что они лично убивали Никиту. Ну и что, их даже не вызывали ни разу на допрос. Они чувствовали себя абсолютно вольготно, и в этом их покрывало МВД, потому что оно вело расследование по поводу нападения, попыток убийства, это не прерогатива СБУ.

Сейчас идет перераспределение средств и потоков. Сейчас СБУ задерживает всех, но это не говорит о том, что решили вдруг задержать неонацистов. Решили просто перестегнуть. Большая проблема в этом всем — будет перераспределение на других нацистов, но таких тупых, совсем грязных нацистов. Это будет перераспределение на Филимонова, на организацию «Гонор», на того же Стерненко. Последний вообще колхозный нацист. Вот на них будет перераспределение влияния, они сейчас получат больше власти. Это плохо.

С другой стороны — сожрите друг друга, и когда негодяи друг друга мочат, это даже неплохо.

Другая история в том, что СБУ сейчас переключает полностью все организации на себя, а МВД зачищается со скоростью света. Увольняются люди не только из МВД, но увольняют людей из других структур, которые так или иначе были связаны с Арсеном Борисовием. А сам Арсен Борисович, думаю, не просто так отъехал в Италию. У меня такое ощущение, что он нескоро приедет в Украину.

- Зачем это нужно было американцам? Ведь Авакова можно было вызвать в посольство, и все ему доходчиво объяснить, и он бы никуда не делся, а взял бы под козырек. Ведь под ним были люди, которые добровольно, за идею "защищали Украину" от «москалей» и «сепаров». Понятно, что их понимание того, что такое Украина, и что означает ее «защищать», было, мягко выражаясь, специфическим, но он их контролировал.

— Думаю, ты преувеличиваешь роль этих суперзащитников, потому что защищали Украину, если мы вообще принимаем эту терминологию, ВСУ, а вот эти все нацбаты в большей степени занимались воровством, отжимами у местного населения. Они были убийцами мирных граждан.

Мариуполь часто приводят в пример их героизма. Но, давай посмотрим, кто защищал этот город. Если бы в Мариуполе было хотя бы пять российских солдат, то, как мне кажется, все совсем по-другому повернулось бы. Ведь город защищали сепаратисты с берданками, справится с которыми не составляло труда.

Почему США не устроил Аваков? Потому что он начал чувствовать себя очень и очень автономно, он стал независимым, и это, конечно же, вызвало большие опасения у этих ребят. «Нацкорпус», Билецкий в лучших традициях шлюшки пытался переключиться с Авакова на офис президента.

Они подрабатывали на офис президента, когда по указке офиса нападали на активистов Партии Шария. Однако нельзя сказать, что «Нацкорпус» — это только Билецкий, и что Билецкий — это был чисто человек Авакова. Этот глист посчитал, что может действовать вне желудка. Посмотрим, что скоро с ним будет. Мне кажется, что это уже отыгранная карта. Равно как и Боцман.

Боцман был человеком Авакова. Очень близкий человек Авакова, друг его сына. Боцмана пристроили учиться, выдали фуфловый диплом, ему дали в руководство целое подразделение МВД, которое охраняло какие-то спецобъекты. А на самом деле спецобъектами оказались предприятия Рината Ахметова, который был близок с Аваковым.

У Боцмана сейчас реально большие проблемы. Вокруг него люди отчего-то кончали с собой странными способами, но сейчас Штаты заинтересовались этой ситуацией. На государственной радиостанции «Голос Америки» вышел большой материал, посвященный ему. Я его осветил в своем блоге. Это плохой звонок для Боцмана.

И даже уже не звонок, а колокол. Потому что если Штаты начинают о каком-то человеке плохо говорить на своем государственном канале, то это большая проблема для этого человека.

- Ты затронул тему связей Арсена Авакова с Ринатом Ахметовым. В 2014 году, когда «Азов» на майские праздники захватил Мариуполь, правильно ли мы понимаем, что это все произошло при финансовой поддержке Рината Ахметова? Все эти годы Ринат Ахметов был связан с Аваковым?

— Я вообще уверен, что все эти ребята — и Аваков, и Ахметов, и Коломойский — связаны между собой. Аваков уже вышел на уровень Ахметова и Коломойского. Не знаю, можно ли его считать олигархом, но то, что он уже миллиардер, это однозначно. Он уже игрок наравне с Коломойским и Ахметовым. При этом, учитывая проблемы у Игоря Валерьевича, я бы еще поспорил, кто влиятельней — Аваков или Коломойский.

У Авакова начинают появляться амбиции, которые выше, чем амбиции просто министра. Думаю, это увидел не только я, но еще и Зеленский. Конечно же, это увидели и американцы. Зеленский же ничего не смог бы сделать с Аваковым без американцев, у которых на всех есть солидная папочка.

К примеру, почему сейчас у одесского мэра Труханова большая проблема — причем не из-за Украины, а из-за Британии. Потому что британцы выяснили, что он входил в преступное формирование. Поэтому у него сейчас большие проблемы. То же самое и по Авакову. Понятно, что спецслужбы работают, копят определенный компромат, в котором все, что хочешь может быть.

С другой стороны, это американцы нарушают политический микроклимат в Украине. Они сейчас пришли и его порушили, и вроде кажется, что это правильно. Но теперь получается, что такая огромная структура как МВД подчиняется офису президента через Монастырского, но в офисе президента сидят идиоты, поэтому мы не знаем, чем это может вообще закончиться.

«Гениальный реконструктор» по МВД Мустафа Найем, который его когда-то реформировал, уже стал замминистра. Всех, видимо, устроило «реформирование» МВД, поэтому теперь Найема сделали замминистра инфраструктуры, в том числе и для того, чтобы его детки уже никогда ни в чем не нуждались.

На самом деле МВД не реформировано, а превратилось в полное дерьмо. Оно и было дерьмом, а теперь это вообще уже полный кизяк. Аваков мог этим руководить, он мог это реально держать в руках. Не будет Авакова — все это расползется, потому что там нужна очень крепкая рука, какая была у Авакова. Не подумай, что я говорю: ой, какой Аваков клевый. Нет, я просто говорю: реально управлять некому. Кто сейчас будет управлять МВД? Монастырский? Да это курам на смех.

- Какая судьба ждет Авакова в ближайшей и дальней перспективе?

— Это мне абсолютно неведомо. Дело в том, что я не верю, что он вернется из Италии в ближайшее время, потому что очень все впереди смутно. Мне кажется, не просто так он туда отвалил.

Он показывает всем своим видом, что ему на все наплевать, публикует у себя, в социальных сетях, бутылочки вина, свои путешествия в пещерах, но я думаю, что у него все волнительно внутри, потому что с такими перипетиями, которые происходят сейчас с его командой (ее, напомню, увольняют из МВД), может быть, возникнет и уголовное дело.

Проблема у Авакова в том, что за него вступиться некому. Я не представляю, кто вступится за него, а улица будет выходить и кричать «Аваков — чёрт! На нары»!

Кто вступится? Ватники, которых надо было, по словам Авакова, «мочить»? Нет, не вступятся. У него большая проблема, за него некому вступиться.

- А его нацики?

— Ну, о чем ты говоришь? Там топнуть ногой, и они разбегутся. На самом деле они грозные только против мирного населения, против людей, которые драться не умеют, и никогда не дрались. Вот они могут впятером напасть, избить, ночью напасть, со спины, битами забить. А против силовиков и спецслужб они никто.

Даже «Нацкорпус» не пойдет за Авакова, потому что тогда все скажут: а, так это все правда, что он вас всех содержал! Да и плюс к тому же у «Нацкорпуса» сейчас такие большие проблемы, что, думаю, им будет не до того, чтобы вписываться за Авакова.

- 24 числа будут отмечать тридцатую годовщину независимости. Сегодняшняя Украина независимая или зависимая страна? Если зависимая, то от кого?

— Зависима от всех. Зависима от МВФ, зависима от США, напрямую зависима. Если мы не можем самостоятельно уже выбирать судей, и если нам надо обязательно включить в структуру каких-то иностранцев для того, чтобы они выбирали судей, то, конечно, ни о какой независимости говорить нельзя.

Зависима от США, потому что Штаты сейчас убирают того же Авакова. По сути, в Большой Семерке решают, как быть с тем или иным вопросом в Украине, вызывают чиновников к себе на ковер, разговаривают, на мнение послов Большой Семерки ссылаются в украинских властных коридорах.

Я себе не представляю, что где-нибудь во Франции послы Большой Семерки начинают вызывать чиновников, говорить — «вы должны проводить реформу так-то и так-то, а вот здесь мы вами не довольны, а тут вам нельзя ничего делать».

Правда, Штаты во Франции, если честно, тоже могут управлять. Ведь не секрет — США правят Европой. Хотя Европа могла быть совершенно автономной.

То, что я вижу вокруг — это полное дерьмо. Поэтому белорусы, Европарламент выступают по поводу смерти в Киеве белорусского активиста Шишова с абсолютно маразматическими заявлениями. Вот он стольких спас! Я пишу этому главе Европарламента: «А кого он спас?». В ответ — тишина.

- Мы сейчас вспомнили бывшего белорусского гебиста Сергея Коротких по кличке «Боцман» (он же «Малюта»), который эмигрировал из Белоруссии на Украину и вступил в «Азов» и белоруса Виталия Шишова, повешенное тело которого, было найдено в Киеве. Ты веришь в то, что Шишов покончил с собой, что он самоубийца? Если ты не веришь в это, то кому, по-твоему, выгодна его смерть?

— Его убили, конечно же. У него есть соучредитель этого «Белорусского дома в Украине" по фамилии Родион Батулин. Этот соучредитель нацист, близкий к Боцману. Он его ближайший человек. И складывается впечатление, что весь этот «Белорусский дом» помогал только нацистам, он вообще не помогал белорусам, которые убегали от режима, он помогал только нацикам.

Но об этом Европарламент не заявит! И выяснилось, что у Шишова были, во-первых, проблемы с анархистами, и были проблемы еще с кем-то. В обсуждениях в связи с его смертью сами белорусы говорили (все эти обсуждения я тоже опубликовал): а что у вас делает Коротких, а что делает Малюта, да вы знаете, что он избивал оппозиционеров, и т.д.?

Об этой организации, об этом Шишове никто ничего не знал. Его убийство можно легко проверить, забить в Гугл и поискать — выдача ссылок нулевая. О нем никто ничего не знал, сейчас из него сделали суперактивиста.

Я думаю, что хотели его грохнуть раньше для того, чтобы переключить потоки. Высказываются предположения, что в виду того, что Малюта — это от «Нацкорпуса» человек, и плюс ответственный за заработок «Нацкорпуса». По сути, там этим только Коротких занимался, он только мог наладить схему для реального заработка. «Белорусский дом» и еще несколько белорусских организаций занимались отмыванием бабла для «Нацкорпуса».

Эти организации до сих пор существуют, и там везде соучредителем является этот нацист. Лукашенко и его женщины. Сменили «х» на «м», а переворот все равно не получается

Поэтому мое мнение — Шишова хотели убить давно, и подгадали сейчас к этой спортсменке Тимановской. И абсолютно правильно сделали, потому то Европарламент сразу начал это пережевывать, и рассказывать басни.

Вот, вышла депутатша от зеленых. Рассказала, что убивают активистов. Эта обстановка способствует тому, чтобы сейчас и дальше продолжали валить чуваков, списывая это на «кровавые режимы». Его хотели убить раньше, но убили именно сейчас.

Сейчас смотрю, все резко прозрели. До этого раньше был убит Ярослав Бабич, который стоял у истоков «Азова», там еще были «Патриоты Украины». Его тоже убили — повесили. Сделали инсценировку, как будто он онанировал и себя душил, чтобы получать больше удовольствия, и, не рассчитав, и повесился.

Все рассказывают, что это убийство совершил Коротких. Смотрите какие тут еще совпадения. Второй белорус — Павел Шеремет, с кем он встречался за несколько часов, прежде чем, взлететь на воздух? С азовцами — с Коротких и Билецким.

Поэтому тут очень много интересных совпадений. Сейчас все начнут прозревать, Я вчера узнал, что следствие Украины взяло основной версией мою версию. Сейчас они работают исключительно по ней.

Эта версия сводится к тому, что его ликвидировал Коротких. Но при этом сразу же объявят, что Коротких — это агент ФСБ. Почему? Потому что он учился в школе КГБ, он был белорусским нацистом, у него есть фотографии с эфэсбэшниками. Украинское следствие объявит, что это все-таки заказ ФСБ, но ликвидировал Шишова Коротких. Здесь попадает под удар и Порошенко, потому что Порошенко взял и дал ему гражданство Украины, лично под камеры вручил ему паспорт.

— Я правильно понимаю, что убийство Шишова, выданное за самоубийство, было сделано для того, чтобы переключить финансовые потоки на себя? Причина убийства именно финансовая?

— Я абсолютно уверен, что тут имела место финансовая причина. Думаю, что у Шишова появились амбиции, или тупить где-то начал — его и грохнули. Я знаю, что МВД, даже уже сейчас знает, кто это совершил, каким образом и как.

- У тебя есть версия по поводу убийства Шеремета? Пять самых громких заказных убийств на Украине, которые остаются нераскрытыми

— Моя версия, что те, кто задержаны — те это и сделали. Они убили Шеремета. Кроме того, барышня, которая сейчас переписывается с Зеленским, смайлики ему шлет — она была разведчицей в этой истории, она пробивала все. Я уверен, что вся эта банда исполнила этого Шеремета. Но главным заказчиком был, я убежден, конечно же, кто-то из «Нацкорпуса».

А кто им руководил, я не знаю — может быть, СБУ, потому что СБУ потом забирали сервера, где хранились видеозаписи. Поэтому с Шереметом дело темное, но я абсолютно убежден, что МВД взяло именно тех, кто и был исполнителями убийства Шеремета.

МВД очень хорошо умеют работать, это сто процентов. Я видел материалы следствия по убийцам Бузины — там стопроцентные доказательства. Здесь то же самое, я абсолютно уверен, что это убийцы.

-Ты сейчас Бузину вспомнил. Кто был инициатором его убийства — только неонацисты Медведько и Полищук, или за ними кто-то стоял? Если да, то кто? Зачем нужно было убивать Бузину, какой в этом смысл, чего добивались убийцы? Это была какая-то спецоперация?

— Я не склонен считать, что это спецоперация. Это ряд ублюдков, плюс Евген Карась в этом был замешан, и Бондарь.

В общем, Бондарь, Карась и эти два ублюдка — Медведько и Полищук. Они задумали убить Бузину. Они тогда не только его убили, в этом я абсолютно уверен. Они имеют отношения и у другим резонансным убийствам, которые произошли.

Они это задумали, и они это осуществили, потому что они посчитали, что офигенные бандеровцы, поэтому могут теперь убивать, как их идейные учителя убили Ярослава Галана во Львове в 1949 году.

Это была инициатива тупых дегенератов, потому что если бы это была не инициатива тупых дегенератов — они бы так не наследили. Машину, убегая, бросили. Автомобиль перед убийством лично покупал Медведько, его опознали. Они оставили свой эпителий, они оставили маски, они оставили одежду, на ней их ДНК. Профессионалы бы так тупо не сработали. Напомню, эти ублюдки пять лет гуляют на свободе.

- По поводу Зеленского. Помнишь, какие надежды люди, голосовавшие за него, с ним связывали: тут и мир в Донбассе, и конец политических репрессий и так далее. А он в итоге превратился во второго Порошенко. Что произошло? Почему это произошло? Чего хотят от него американцы?

— Чего хотят от него американцы, я понятия не имею. Во-первых, Зеленского окружают действительно тупые ублюдки. Это видно невооруженным глазом: Михаил Подоляк, Смирновы, Тимошенко, Ермак. Это воры и ублюдки. Вот эти все граждане начали ему давать «гениальные» советы. Ну какой может дать совет Подоляк? О том, что улица в сто человек — это очень страшно, и что на избирателя можно пока что забить, ведь на самом деле твой рейтинг растет.

Потому что агентство «Рейтинг», и другие помойки показывают дутые рейтинги. Они ему постоянно дают рейтинги, но этот рейтинг создается только для одного человека — Зеленского. Вот, смотри, Володя, твой рейтинг растет, видишь, все тебя одобряют. Зеленский был помещен в такую колбу, где он посчитал, что он «золотой вагины колпак», что он особа царственных кровей, может делать все, что хочет.

Они сейчас считают, что им можно все тотально! Другое дело, что произойдет через два года, потому что, думаю, это будет первая команда, которую будут загонять, сажать и мочить. У меня есть сильное ощущение, что так будет в скором будущем. Потому что в Донбассе сделали дофига дерьма. Эта команда запрещала политические партии — до такого не опускался никто.

А метаморфозы… это пусть с ним потом психоаналитики в тюрьме работают и выясняют, почему с ним такие произошли метаморфозы. Но в тупую так обмануть 73%, которые за него проголосовали — это фантастика, конечно!