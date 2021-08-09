За бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова некому вступиться, а на Украине, куда он вряд ли вернется в ближайшее время, его может ждать уголовное дело, считает журналист Анатолий Шарий. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

В июле 2021 года Арсен Аваков покинул пост главы Министерства внутренних дел. В настоящее время он находится на отдыхе в Италии.

«Дело в том, что я не верю, что он вернется из Италии в ближайшее время, потому что очень все впереди смутно. Мне кажется, не просто так он туда отвалил. Он показывает всем своим видом, что ему на все наплевать, публикует у себя, в социальных сетях, бутылочки вина, свои путешествия в пещерах, но я думаю, что у него все волнительно внутри, потому что с такими перипетиями, которые происходят сейчас с его командой (ее, напомню, увольняют из МВД), может быть, возникнет и уголовное дело», — сказал Шарий.

Анатолий Шарий: Проблема у Авакова в том, что за него не вступятся даже нацики © Facebook, Анатолий Шарий

«Я не представляю, кто вступится за него, а улица будет выходить и кричать: "Аваков — чёрт! На нары!" Кто вступится? Ватники, которых надо было, по словам Авакова, "мочить"? Нет, не вступятся. У него большая проблема, за него некому вступиться», — заключил Шарий.

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