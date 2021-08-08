Экономические последствия завершения строительства «Северного потока-2» могут носить пролонгированный характер. Это аргумент для РФ на переговорах после 2024 года относительно цены на транспортировку газа через территорию Украины. Об этом рассказал директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Константин Бондаренко: кто он © Facebook, Dmitry Raimov

Поскольку Россия вряд ли будет отказываться полностью от транзита газа через территорию Украины, то в данной ситуации речь будет идти только о цене транзита, отметил эксперт.

«Второй момент политический. В Украине так долго говорили о том, что Запад нам поможет и Запад нас не оставит в беде и что «Северный поток — 2» не будет в результате достроен, что сейчас система пропаганды, политическая система, дала сбой, сбой очень серьёзный, очень ощутимый. И в дальнейшем, я думаю, власти придётся попросту делать какие-то выводы и, соответственно, вносить коррективы в эту самую систему пропаганды», — рассуждает Бондаренко.

Как раз те люди, которые принимают решения в сфере внешней политики, давно понимают, что реально надеяться только на Запад не стоит, но для широкого потребления постоянно использовался этот тезис, что «заграница нам поможет», а сейчас стало понятно, что у Украины нет реальных союзников, на которых можно полностью положиться, заключил собеседник издания.

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