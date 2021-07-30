Украинцам сегодня не до цветных революций, они заняты добыванием хлеба насущного. Вряд ли можно ожидать и досрочных президентских выборов. Но в 2024 году произойдёт большая перезагрузка, и не только на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко

- Какие экономические и политические последствия для Украины будет иметь сделка по «Северному потоку – 2»?

— Экономические последствия могут носить пролонгированный характер. Реально это (завершение строительства СП-2. — Ред.) аргумент для российской стороны на переговорах после 2024 года относительно цены на транспортировку газа через территорию Украины. Поскольку Россия вряд ли будет отказываться полностью от транзита газа через территорию Украины, то в данной ситуации речь будет идти только о цене транзита. Меркель обсудила с Путиным «Северный поток-2» и Минские соглашения © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Это первый момент. Второй момент политический. В Украине так долго говорили о том, что Запад нам поможет и Запад нас не оставит в беде и что «Северный поток – 2» не будет в результате достроен, что сейчас система пропаганды, политическая система, дала сбой, сбой очень серьёзный, очень ощутимый. И в дальнейшем, я думаю, власти придётся попросту делать какие-то выводы и, соответственно, вносить коррективы в эту самую систему пропаганды.

- Могут ли быть в связи с этим внесены коррективы и в систему реальной внешней политики Киева?

— Дело в том, что как раз те люди, которые принимают решения в сфере внешней политики, давно понимают, что реально надеяться только на Запад не стоит. Но для широкого потребления постоянно использовался этот тезис, что «заграница нам поможет».

Теперь же стало понятно, что у Украины нет реальных союзников, на которых можно полностью положиться.

- А могут ли быть пересмотрены подходы к отношениям с Российской Федерацией?

— Рано или поздно они будут пересмотрены. Но, я думаю, это произойдёт после 2024 года.

- Полагаете, что выборы в Украине состоятся в срок, в 2024 году? Сейчас высказываются предположения, что выборы могут быть и досрочными…

— Как бы то ни было, но просто я вижу, что у (президента Украины) Владимира Зеленского нет сейчас повода для того, чтобы переживать о том, что он может потерять власть до 2024 года. А в 2024 году совпадут президентские выборы в Украине, президентские выборы в России и президентские выборы в США. А также это будет год окончания срока действия газового контракта. Порошенко рассказал о последнем шансе остановить «Северный поток-2» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Поэтому я думаю, что в 2024 году четыре этих события приведут к тому, что будут пересмотрены основные моменты, на которых базировалась внешняя политика Украины и прочих государств.

- Другими словами, возможна большая перезагрузка?

— Да. Независимо от того, будет ли Зеленский президентом или не будет после 2024 года. Хотя я более чем уверен, что он останется.

- Если говорить о президентских выборах 2024 года, то как думаете, может ли появиться, условно говоря, новый Зеленский, то есть некий внесистемный политик, который мог бы победить старых политиков?

— В том-то и дело, что этот внесистемный политик уже пришёл. И менять одного внесистемного на другого вряд ли кто-то будет. Тут вопрос в том, появится ли системный политик с новыми политическими и волевыми качествами… «Майдан не за горами»: Ходаковский объяснил, почему Зеленский массово увольняет силовиков © Скриншот из видео Украина.ру

- Но пока мы можем говорить только о знакомых нам именах?

— Конечно. В том-то и дело, что на горизонте никого нет. Есть Зеленский со своими 30% почти и… большая пустота.

- В последнее время мы наблюдаем перестановки в руководстве ВСУ, СБУ, видим тенденцию к реформированию, дроблению МВД — что всё это может означать?

— Усиление личной власти Зеленского. Зеленский назначает людей, преданных лично ему. Ему это нужно для того, чтобы все силовые структуры работали как слаженный механизм именно в единой системе. Он укрепляет собственную систему власти.

- Практически — личной власти?

— Да, именно.

- Но могут ли ещё до 2024 года произойти какие-либо серьёзные события внутри страны? Например, наблюдаемый процесс роста тарифов — может ли привести к взрыву народного возмущения?

— Скажем так: никогда ещё социальные проблемы не были фактором, который приводил к возникновению Майдана. Какие только социальные потрясения Украина ни переживала, ни одни из них не были поводом к Майдану. Наоборот, и Майдан 2004-го, и Майдан 2014 года — они проходили на подъёме. Когда народ только забывал о необходимости поиска хлеба насущного, тогда он сразу начинал думать о свободах. То есть реально сейчас обеднение народа вряд ли станет стимулом для нового Майдана. Плюс ко всему Майдану нужны спонсоры. НКРЭКУ пообещала украинцам рост тарифов на электроэнергию © РИА Новости, Марина Лысцева / Перейти в фотобанк

- Спонсоры и организаторы…

— Организаторов достаточно, а вот спонсоры? Нужны деньги. Соединённые Штаты вряд ли дадут деньги на новый Майдан. А Россия традиционно… Большая проблема России в том, что она никогда не работала в Украине системно. Плюс ко всему операторы, которые получали российские деньги, 90% разворовывали на пути между Москвой и Киевом… Поэтому я не вижу пока что такую силу, которая могла бы организовать новый Майдан.

- А внутренняя оппозиция?

— А в Украине есть оппозиция? Если есть, то только на бумаге.