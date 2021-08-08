Эксперт уточнил, что благодаря СССР рухнула мировая колониальная система, десятки народов получили независимость и собственную государственность, а в индустриальных государствах-метрополиях трудовое население обрело массу социальных благ: бесплатное образование, доступную медицину, сокращенный рабочий день, оплачиваемый отпуск, женщины обрели политические права.
«Зато рухнув потом под тяжестью собственного веса, СССР похоронил под своими обломками все вышеперечисленные достижения. Капитал снова перешел в наступление по всем фронтам, а крах советского лагеря деморализовал левые движения во всем мире. За исключением Китая и его немногочисленных сателлитов», — указал Видеманн.
Однако, рассуждая строго марксистски, можно сказать, что крах СССР — закономерное событие в истории, но оно закономерно не только с точки зрения марксизма, добавил публицист.
Просто из всего этого нужно сделать трезвые выводы. Но какие — это пока вопрос открытый, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.