После образования СССР хозяева денег испугались успехов социалистической экономики и вынуждены были пойти на попятную. Зато рухнув потом под тяжестью собственного веса, СССР похоронил под своими обломками все свои достижения. Об этом рассказал живущий в Лондоне писатель и философ Владимир Видеманн в интервью изданию Украина.ру

Владимир Видеманн: кто он © Facebook, Ирина Гордеева

«Зато рухнув потом под тяжестью собственного веса, СССР похоронил под своими обломками все вышеперечисленные достижения. Капитал снова перешел в наступление по всем фронтам, а крах советского лагеря деморализовал левые движения во всем мире. За исключением Китая и его немногочисленных сателлитов», — указал Видеманн.

Однако, рассуждая строго марксистски, можно сказать, что крах СССР — закономерное событие в истории, но оно закономерно не только с точки зрения марксизма, добавил публицист.

Просто из всего этого нужно сделать трезвые выводы. Но какие — это пока вопрос открытый, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.