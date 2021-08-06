Сейчас высказывается мнение, что поскольку в степях и возле городов выкопано множество траншей, и преодолеть эту оборону можно лишь за счет колоссального преимущества в технике и артиллерии, то ВСУ могут высадить десант в районе Седово или Новоазовска.
Эксперт отметил, что уже было оповещение Минобороны для всех судовладельцев и мореплавателей о перекрытии отдельных районов в Керченском проливе как минимум до октября.
«Азовское море, по сути, стало закрытым внутренним морем России. Украина владеет только частью побережья. Ввести туда наши Военно-морские силы и потопить этот десант не составит никакой проблемы», — указал Стешин.
Собеседник издания, что этот сценарий учитывают и защитники Донбасса, так как кто-то из руководства Народной милиции заявил, что побережье прикрыто и там установлена береговая артиллерия.
Полностью интервью можно прочитать здесь.