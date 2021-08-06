Украина рассматривает побережье как единственную прореху в обороне республик. Но она также не учитывает, что Россия может перекрыть Азовское море в один момент. Об этом рассказал военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин в интервью изданию Украина.ру

Военкор Дмитрий Стешин: История о «байрактарах» для ВСУ закончится тем, чем закончилась история о «джавелинах» © Facebook, Дмитрий Стешин

Эксперт отметил, что уже было оповещение Минобороны для всех судовладельцев и мореплавателей о перекрытии отдельных районов в Керченском проливе как минимум до октября.

«Азовское море, по сути, стало закрытым внутренним морем России. Украина владеет только частью побережья. Ввести туда наши Военно-морские силы и потопить этот десант не составит никакой проблемы», — указал Стешин.

Собеседник издания, что этот сценарий учитывают и защитники Донбасса, так как кто-то из руководства Народной милиции заявил, что побережье прикрыто и там установлена береговая артиллерия.

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