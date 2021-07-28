На стороне ВСУ в Донбассе воюют либо совершенно деклассированные элементы, либо нацисты, которым нужно наступать как минимум на Москву. Когда такое сочетание людей сведено в одну армию, порядка там не будет, уверен военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин

Стешин: «Украинец – страшный тип предателя, но от Украины отказаться мы не можем» © Скриншот из видео Украина.ру Украина.ру.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Руслана Хомчака с поста главы ВСУ. Пояснил своё решение Зеленский тем, что «хочет видеть синергию между Минобороны и ВСУ», а вместо этого видит только «конфликты». Ему на смену пришел генерал-майор Валерий Залужный, который до этого возглавлял войска оперативного командования «Север».

- Дмитрий, о каких конфликтах идет речь?

— Я могу сказать, что ВСУ все эти годы находились в свободном полете. Они плевали на Минские соглашения и любые другие политические договоренности Украины. Судя по всем воспоминаниям ветеранов и действующих бойцов АТО, которые я изучал, там царит очень серьезная неприязнь к Киеву и политикам. Там присутствует напряжение и слабая управляемость войсками из столицы Украины. Возможно, именно с этим была связана эта замена.

- Означает ли это, что теперь в войсках будет больше порядка?

— Нет. Там по определению не может быть никакого порядка. Никто не понимает, каковы цели этой войны, которая идет уже восьмой год. Судя по известиям, которые до нас долетают с завидной постоянностью, там в окопах сидят либо совершенно деклассированные элементы, либо упоротые нацисты, которым нужно наступать как минимум на Москву. Когда такое сочетание людей сведено в одну армию, это готовый конфликт. Трудно предположить, чем это закончится.

- Создатели турецких Bayraktar собираются устанавливать украинские двигатели на все свои беспилотники. Есть ли для этого технические возможности и что вы вообще думаете об их эффективности в условиях Донбасса?

— Еще с марта 1945 года все поняли, что Wunderwaffe (сверхоружие) не выигрывает войны. Войны выигрывает слаженное взаимодействие родов войск (артиллерия, пехота, танки), но не какие-то там суперракеты или супербеспилотники.

Они, конечно, могут нанести какой-то урон и причинить серьезное беспокойство. Народная милиция обязательно будет их учитывать при планировании операции. Но даже если Турция поставит Украине 10 тысяч «байрактаров», никакого перелома не будет.

Все эти разговоры о «байрактарах» напоминают разговоры о противотанковых ракетных комплексах Javelin, которым уже по 30 лет с момента разработки. Где они? Просто Украине нужны какие-то мифы, которые должны подпитывать налогоплательщиков и свою армию. Вот она этим и занимается.

- Украинская делегация в ТКГ заявила, что соблюдение режима прекращения огня — самая сложная разновидность военных действий. Как думаете, что бы это значило?

— Это чистый Оруэлл (смеется). Возможно, это неправильный перевод или плохое владение русским языком. Они же все на украинский перешли. Все смешалось у них.

- Если Украина начнет полномасштабное наступление в Донбассе, сколько добровольцев из России может помочь ополченцам и сколько времени им потребуется для того, чтобы собраться?

— Это засекреченные данные, но иногда что-то просачивается из заявлений региональных руководителей Союза добровольцев в Донбассе. Товарищ из Сибири называл срок в сутки. Если учесть, что десяток самолетов летает в Ростов, ходят поезда и ездят машины, то реальный срок составляет сутки-полтора.

Я много раз слышал, что перед ополчением, которое уже восьмой год сидит в окопах, ставят задачу продержаться 15-20 минут, пока не прилетят первые ракеты со стороны РФ и пока в дело не вступит авиация, которая практически все время патрулирует вдоль границы России и донбасских республик. Потом подойдут добровольцы. Так что им нужно сутки-полтора.

- Один из вариантов наступления состоит в том, чтобы высадить десант в районе Седово или Новоазовска. Есть ли у Украины для этого возможности и есть ли возможность у республик укрепить там оборону и устроить им то, что мы видели в фильмах про высадку в Нормандии?

— Такого точно не будет. Но Украина получила порядка 80 катеров типа «Зодиак». Это надувные лодки с жестким дном, которые с 1960-х годов используются в десантных операциях и считаются идеальным плавсредством для тихой высадки и снятия десанта. Мне трудно сказать, получили ли они их неслучайно (или Западу их просто девать было некуда — и украинцам отдали). Но в любом случае возможность десантирования на побережье Азовского моря рассматривается.

Уволил, чтобы приблизить: Зеленский выбрал сторону в конфликте главкома ВСУ и министра обороны © president.gov.ua

Но буквально несколько недель назад кто-то из руководства Народной милиции заявил, что побережье прикрыто. Там установлена береговая артиллерия. Было даже видео каких-то пробных стрельб по Азовскому морю. Но, насколько я знаю, береговая полоса до сих пор не заминирована.

Возможно, Украина рассматривает побережье как единственную прореху в обороне республик. Но она не учитывает, что Азовское море можно перекрыть в один момент. Оно и так перекрыто до октября. Было оповещение Минобороны для всех судовладельцев и мореплавателей о перекрытии отдельных районов в Керченском проливе.

Азовское море, по сути, стало закрытым внутренним морем России. Украина владеет только частью побережья. Ввести туда наши Военно-морские силы и потопить этот десант не составит никакой проблемы.