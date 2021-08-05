Украинский артист и продюсер Андрей Данилко на днях дал интервью изданию Vesti.ua, в котором признался, что принимал снотворное и успокоительное, а также назвал причину обращения к лекарствам

Лариса Удовиченко рассказала, почему зачастила на Украину © РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

«Я думал, что я, как конфета, — меня все любят, кроме кучки сумасшедших. Только позднее мне стало понятно, что для некоторых — это работа, как и для тех, кто на Западной Украине во время концерта забрасывал меня яйцами. Причем сперва посмотрели весь концерт, а в самом конце кинули яйца. Если б им не нравилась Сердючка, то могли бы бросить яйца сразу и не присутствовать на этом "шабаше"», — рассказал артист.

Подобные, хоть и мелкие, происшествия, вспомнил Данилко, все же сказались на его психологическом состоянии, справиться с этим ему помог счастливый случай и психотерапевт.

«Я был у фониатора, шел по коридору, и у одного врача была открыта дверь. И тут она мне говорит: "Андрей, можете зайти". Оказалось, что она психотерапевт. Я не знаю, как бы я справился без нее. Я признался ей, что у меня есть такой комплекс: когда выпиваю снотворное, то ругаю себя, потому что думаю, что появится зависимость от препаратов. Психотерапевт помогла мне поменять свое отношение к этому», — признался артист.

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Андрей Данилко в образе своей знаменитой поющей проводницы Верки Сердючки отправился на «Евровидение» в 2007 году. Его кандидатура не понравилась отдельным гражданам и политикам государства, в частности, депутат Тарас Черновол назвал выступление артиста «позором Украины».

Еще больше споров вызвал текст песни Dancing Lasha Tumbai, написанный самим Данилко. Непереводимое словосочетание Lasha Tumbai многие восприняли как завуалированный посыл к России: "Russia goodbye!", что в переводе на русский значит «Россия, до свидания!» или «Россия, прощай!».

Позже Данилко официально опроверг присутствие таких слов в тексте, заявив, что Lasha Tumbai с монгольского — «взбитые сливки» или «взбитое масло».

В итоге артист занял второе место на «Евровидении», а вскоре признал, что был опустошен скандалом и был вынужден прекратить выступления в России. А в более поздних интервью Данилко и вовсе назвал все произошедшее с ним «травлей», заказчиками которой якобы выступили генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст и продюсер Максим Фадеев.