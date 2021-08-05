Президент Украины Владимир Зеленский предложил жителям Донбасса, которые считают эту землю частью России, переехать в Российскую Федерацию. Об этом 5 августа украинский лидер рассказал в интервью государственному телеканалу «Дом», который был запущен для вещания на территорию Донбасса и Крыма

По его словам, Донбасс никогда не станет частью России, и над этой территорией рано или поздно будет восстановлен украинский контроль. «Пора положить этому конец»: Бойко заявил о катастрофе из-за Зеленского © РИА Новости, Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк

«Я считаю, что если ты живешь на территории Донбасса временно оккупированном, и считаешь, что "наше дело правое, нам в Россию и мы русские", то это большая ошибка оставаться жить в Донбассе. Это никогда не будет русской территорией… Это как стена в Германии, которая была. В любом случае люди, история воспользуются моментом и стена рухнет», — заявил украинский лидер.

Он также посоветовал людям Донбасса, которые чувствуют себя русскими «уже ехать и искать себе место в России во имя своих будущих детей и внуков». Также Зеленский убежден, что «без Украины на этой территории цивилизации не будет», поскольку в нынешнем отрезанном виде регион «никуда расти не будет».

Поэтому, по словам президента, «счастья для этих людей там не будет».

При этом жителям Донбасса, которые живут там и чувствуют, что регион украинский, Зеленский предложил «быть там, держаться» и ждать исторического момента, когда украинцы воспользуются моментом и присоединят регион к своей территории.

Зеленский дал интервью по-русски, несмотря на требование суда выполнять закон и говорить только на государственном украинском языке. В отрывке Зеленский делится личными воспоминаниями о Крыме.