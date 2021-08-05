Несколько стран Запада, в том числе США, Великобритания и Франция, 4 августа в совместном заявлении потребовали от России отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии

«Да хоть в Абхазии». Американист назвал точку бывшего СССР, в которой США могут нанести удар по РФ © РИА Новости, Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

«Сегодня мы вновь призываем Российскую Федерацию… без промедления вывести свои войска и силы безопасности, а также пересмотреть признание так называемой независимости грузинский территории Абхазии и Цхинвальского региона Южной Осетии», — говорится в документе.

Заявление подписали также три страны, представленные в Совбезе ООН — Эстония, Ирландия, Норвегия — вместе с примкнувшей к ним Албанией, которая в ближайшее время получит место в совете.

Эти государства обвинили Москву в действиях, которые якобы нацелены на аннексию их территорий.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в ответ назвал выступление западных коллег «фантомными болями», а независимость Абхазии и Южной Осетии — «реальностью, которую нельзя игнорировать».