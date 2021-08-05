Заявление, распространенное в Совете безопасности Организации объединенных наций, приурочили к 13-й годовщине августовских событий 2008 года, когда Москва признала обе республики, отразив вооруженную агрессию Грузии против них.
«Сегодня мы вновь призываем Российскую Федерацию… без промедления вывести свои войска и силы безопасности, а также пересмотреть признание так называемой независимости грузинский территории Абхазии и Цхинвальского региона Южной Осетии», — говорится в документе.
Заявление подписали также три страны, представленные в Совбезе ООН — Эстония, Ирландия, Норвегия — вместе с примкнувшей к ним Албанией, которая в ближайшее время получит место в совете.
Эти государства обвинили Москву в действиях, которые якобы нацелены на аннексию их территорий.
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в ответ назвал выступление западных коллег «фантомными болями», а независимость Абхазии и Южной Осетии — «реальностью, которую нельзя игнорировать».