В последние годы существовал миф об украинской ГТС и «Северном потоке». В соответствии с этой мифологемой «Северный поток – 2» воспринимался Киевом едва ли не как конец света, и это мешает ему адекватно решать вопрос с транзитом газа. Об этом рассказал директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" Юрий Витренко выразил мнение, что Россия якобы продолжает использовать газ как геополитическое оружие против Украины и ЕС. В качестве примера он привел заявление «Газпрома» о том, что продолжение транзита через Украину будет зависеть от дальнейшего потребления газа в Европе.

В этом же ключе продолжается сыр-бор в украинских медиа, когда говорится, что если ты патриот, то обязательно должен быть против «СП-2», потому что его запуск означает едва ли не катастрофу, указал эксперт.

«Да, это будут существенные потери. В лучшем случае Украина недосчитается 1,5 млрд евро, в худшем случае — более трех. А это, на минуточку, десятая часть расходов госбюджета. Последствия будут», — уверен Золотарев.

Но вместо того чтобы решать проблему, украинские политики снова занимаются пропагандисткой болтовней, которая в принципе не может компенсировать каких-то практических действий, заключил собеседник издания.

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