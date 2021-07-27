Если Киев и дальше не будет демонстрировать желания договариваться с Москвой по вопросам энергетики, Украина действительно окажется в зависимости и от объема требующегося Европе газа, и от желания России прокачивать этот газ через территорию Украины, считает директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев

Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" Украина.ру.

Ранее глава «Нафтогаза» Юрий Витренко выразил мнение, что Россия якобы продолжает использовать газ как геополитическое оружие против Украины и ЕС. В качестве примера он привел заявление «Газпрома» о том, что продолжение транзита через Украину будет зависеть от дальнейшего потребления газа в Европе.

- Андрей Владимирович, удастся ли ему доказать, что Россия использует газ как энергетическое оружие?

— Ситуация в следующем. «Северный поток – 2» действительно делает положение России как поставщика газа и Германии как энергетического хаба Европы доминирующим, и это также скажется на ценовой политике. Понятно, что в этой ситуации у Украины козырей нет.

Поэтому на месте Витренко я бы не играл в политику и подходил бы к делу прагматично. Если ты хочешь с кем-то о чем-то договориться, то либо выбрасывай негатив, либо возможности договориться будут сжиматься, как шагреневая кожа.

В этой ситуации Украина действительно окажется в зависимости и от объема требующегося Европе газа, и от желания России прокачивать этот газ через территорию Украины. Да, есть возможность сохранения транзита после 2024 года, но для этого требуется всего лишь вести себя так, чтобы с тобой пожелали иметь дело.

Поэтому в этой ситуации Витренко ведет себя как политик, а не как менеджер.

- Как раз есть мнение, что Витренко в интересах США саботирует не только строительство обходных газопроводов, но и заполняемость самой украинской ГТС, чтобы, в частности, поставлять туда американский сжиженный газ. Насколько это реально?

— Идея о поставках сжиженного газа схлопывается и в Европе. Да и Украина это просто не потянет финансово. Мы видим, что последнее повышение цен на газ не привело к существенному росту поступлений, оно привело только к росту долгов.

Если мы исходим из цены в 450 долларов за тысячу кубов, и для украинцев это выйдет на 15 тысяч гривен, то большинству украинцев это просто не по карману. Это будет грозить коллапсом не только экономики, но и коммунальной сферы.

- Действительно ли Россия может при помощи энергетической сферы оставить украинское руководство без денег или они все равно найдут, где заработать?

— Безусловно. В последней статье Путина между строк читается посыл о том, что эти отношения могут быть очень жесткими и прагматичными. Экономические рычаги всегда используются наряду с силовыми. Поэтому отбрасывать такую возможность я бы не стал.

- В заявлениях Германии и России о том, что они так или иначе сохранят транзит газа через Украину, больше риторики или реальных намерений?

Энергоэксперт Дмитрий Марунич о шизофрении, Витренко, «зеленом» водороде и вездесущем Саакашвили © РИА Новости, Нина Зотина Меркель и Байден, было больше конкретики, я бы относился к этому серьезно. Пока это все на «отцепись». Идея с «зеленым фондом» для Украины в 175 млн евро вопрос не решает. Европейцы уже не раз демонстрировали, что для них цены значат куда больше ценностей, просто такие шаги необходимо упаковывать в красивую риторику.

- Почему вообще украинская сторона подняла сейчас такой шум вокруг «Северного потока – 2» и прекращения транзита? Очевидно же, что строительство «СП-2» сорвать невозможно, а до 2024 года еще далеко.

— Существовала мифологема об украинской ГТС и «Северном потоке». В соответствии с этой мифологемой «Северный поток – 2» воспринимался едва ли не как конец света. Понятно, что, когда существует такая политическая накачка темы, нет возможности трезво воспринимать политическую реальность. В этом же ключе продолжается сыр-бор в украинских медиа. Если ты патриот, то обязательно должен быть против «СП-2», потому что его запуск означает едва ли не катастрофу.

Да, это будут существенные потери. В лучшем случае Украина недосчитается 1,5 млрд евро, в худшем случае — более трех. А это, на минуточку, десятая часть расходов госбюджета. Последствия будут.

Но вместо того чтобы решать проблему, политики снова занимаются пропагандисткой болтовней, которая в принципе не может компенсировать каких-то практических действий.

На мой взгляд, точка невозврата с «СП-2» была пройдена в 2018-2019 годах, когда Германия окончательно утвердилась во мнении, что надо строить. До этого еще были варианты, теперь их нет. Зеленский пришел, когда поезд с «Северным потоком» ушел.

Я за это время ни разу не ставил под сомнение, что газопровод будет достроен, потому что этот проект базируется на геополитических и экономических интересах таких крупных игроков, как Германия и Россия.