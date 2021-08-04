Чешские власти применяют двойные стандарты, когда отправляют за решетку ополченцев, вставших на защиту республик Донбасса, сказал председатель Комитета по безопасности нижней палаты чешского парламента Радек Котен из фракции «Свобода и Прямая Демократия» в комментарии агентству Sputnik для Украина.ру

В июле 2021 года апелляционный суд Чехии ужесточил наказание для гражданина Белоруссии Алексея Фадеева, увеличив срок его тюремного наказания с 4,5 года до 21 года, переквалифицировав статью с участия в незаконных вооруженных формированиях на участие в террористической деятельности.

«Если говорить об осужденном добровольце родом из Белоруссии, то в данном случае речь идет о двойных стандартах», — подчеркнул Котен.

Пушилин назвал главную причину побед ополченцев Донбасса над украинскими войсками © пресс-служба главы ДНР

«Я считаю это интервенцией против суверенного государства. Будут ли наказаны и солдаты Альянса, которые участвовали в этих акциях? По какому праву мы вмешиваемся в чужие конфликты?» — задается вопросом политик.

Он также напомнил, что в ходе так называемой арабской весны, устроенной Западом в разных странах и закончившейся государственными переворотами, погибло множество людей, и за это также никто не понес никакого наказания.