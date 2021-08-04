На Украину доставили 509 400 доз вакцины Astra Zeneca из Дании. Об этом 4 августа сообщила пресс-служба украинского офиса фонда ЮНИСЕФ в Facebook

«Сегодня на Украину прибыли 509400 доз вакцины AstraZeneca. Эта поставка является непосредственной помощью Украине от правительства Дании. ЮНИСЕФ поддержал доставку, обеспечив международную транспортировку вакцины от #COVID19 из Датского института сыворотки в Киев», — говорится в сообщении.

Вакцины есть, вакцинации нет: глава Минздрава заявил, что на Украине не работают 40% прививочных пунктов © CC0, Pixabay

Посол Дании на Украине отметил, что «чрезвычайно важно прививать как можно больше людей до наступления осени».

Ранее ряд стран приостановили или запретили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за обнаружения тромбоза у привившихся пациентов. Между тем создатели вакцины настаивают на ее безопасности.

Всего за время кампании по вакцинации, по данным Минздрава, на Украине привились 3 759 405 человек, из них получили одну дозу — 3 759 403 человека, две дозы — 2 151 799 человек (около 3% населения).