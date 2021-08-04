«Он задержан. В дальнейшем с ним будут проведены следственные действия, в том числе назначена психиатрическая экспертиза. В ходе следствия станет ясно, что именно побудило ветерана войны с РФ, сапера по специальности, взять в руки гранату и пойти к зданию правительства», — заявил Монастырский.
Глава МВД добавил, что «никто не имеет права нарушать закон, даже если он является ветераном и защитником Украины».
Он также поблагодарил участников спецоперации по выводу Прохнина из здания Кабмина и особенно его товарища Василия, убедившего его сдаться.
Если Прохнина признают невменяемым, он сможет избежать уголовного наказания.
В среду утром неизвестный ворвался в здание Кабмина с гранатой в руке. Он заявил, что ему все надоели, поэтому живым он не выйдет. При этом мужчина не выдвигал никаких требований. Полиция провела операцию со спецназом. Спустя полтора часа после захвата мужчину задержали. Уголовное производство будет открыто по четырем статьям.