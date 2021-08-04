Экс-атошника Владимира Прохнича, который 4 августа захватил здание Кабмина с гранатой и угрожал взрывом, отправят проходить психиатрическую экспертизу. Об этом в Facebook сообщил глава МВД Украины Денис Монастырский

«Он задержан. В дальнейшем с ним будут проведены следственные действия, в том числе назначена психиатрическая экспертиза. В ходе следствия станет ясно, что именно побудило ветерана войны с РФ, сапера по специальности, взять в руки гранату и пойти к зданию правительства», — заявил Монастырский.

СМИ сообщили имя захватчика Кабмина, его граната была боевой © Андрей Лубенский

Он также поблагодарил участников спецоперации по выводу Прохнина из здания Кабмина и особенно его товарища Василия, убедившего его сдаться.

Если Прохнина признают невменяемым, он сможет избежать уголовного наказания.

В среду утром неизвестный ворвался в здание Кабмина с гранатой в руке. Он заявил, что ему все надоели, поэтому живым он не выйдет. При этом мужчина не выдвигал никаких требований. Полиция провела операцию со спецназом. Спустя полтора часа после захвата мужчину задержали. Уголовное производство будет открыто по четырем статьям.