По его словам, одна из статей предусматривает до 15 лет тюрьмы.
«Мы уже занимаемся расследованием этого дела. Однозначно совершенно преступление. Уголовное производство будет открыто по четырем статьям. Одна из них самая тяжелая — 147 — "захват заложников", до 15 лет», — заявил он.
По его словам, Владимир Прохнич является участником АТО, который был дважды ранен. В том числе у него была черепно-мозговая травма. На месте продолжаются следственные действия. Движение в правительственном квартале перекрыто.
В среду утром неизвестный ворвался в здание Кабмина с гранатой в руке. Он заявил, что ему все надоели, поэтому живым он не выйдет. При этом мужчина не выдвигал никаких требований.
Полиция провела операцию со спецназом. Спустя полтора часа после «захвата» мужчину задержали. В 13.00 традиционно в здании Кабмина соберется на заседание правительство.