После попытки захвата здания Кабмина уголовное производство будет открыто по четырем статьям. Об этом 4 августа глава Нацполиции Украины Игорь Клименко заявил в комментарии журналистам, который транслировали украинские телеканалы

По его словам, одна из статей предусматривает до 15 лет тюрьмы.

«Мы уже занимаемся расследованием этого дела. Однозначно совершенно преступление. Уголовное производство будет открыто по четырем статьям. Одна из них самая тяжелая — 147 — "захват заложников", до 15 лет», — заявил он.

Сапер из «Айдара» угрожает взорвать гранату в здании Кабмина Украины © Андрей Лубенский Владимир Прохнич является участником АТО, который был дважды ранен. В том числе у него была черепно-мозговая травма. На месте продолжаются следственные действия. Движение в правительственном квартале перекрыто.

В среду утром неизвестный ворвался в здание Кабмина с гранатой в руке. Он заявил, что ему все надоели, поэтому живым он не выйдет. При этом мужчина не выдвигал никаких требований.

Полиция провела операцию со спецназом. Спустя полтора часа после «захвата» мужчину задержали. В 13.00 традиционно в здании Кабмина соберется на заседание правительство.