Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко напрасно лезет в политику. Он повторяет ту же самую ошибку, на которой в свое время погорел его предшественник Андрей Коболев. Об этом рассказал специалист по вопросам энергетики Дмитрий Марунич в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Марунич. Кто он © Украина.ру/Нина Зотина Алексей Миллер ранее заявил, что «Газпром» готов увеличить транзитные обязательства перед Украиной выше текущих, если это будет экономически обосновано. В ответ на это Витренко сказал, что «Газпром» якобы пытается навязать Украине не только транзит, но и покупку газа по завышенным ценам после 2024 года. В «Газпроме» ответили, что никто не предлагал Украине покупать российский газ, а комментарий Миллера был адресован партнерам из стран ЕС, в первую очередь немецким.

Эксперт отметил, что когда Коболева еще не уволили, в украинских СМИ появлялись материалы о том, что госкомпания заказывала лоббистские услуги в США, однако вместо борьбы с «Северным потоком — 2» прославляли лично Коболева.

«Витренко, как мне кажется, к сожалению, повторяет эту ошибку Коболева, за которую тот и лишился должности, не только показав плачевные финансовые результаты, но и потеряв связь с реальностью. Коболев думал, что он несменяемый, что сместить его невозможно, но украинские центральные власти таки нашли на него управу», — подчеркнул Марунич.

Что же касается заявлений Витренко о закупках газа, то вся эта ситуация абсурдна, потому что Украина зарабатывает на транзите российского газа, но отказывается зарабатывать на закупках российского газа, заключил собеседник издания.

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