https://ukraina.ru/20240427/1054765332.html

"Гроб" Кучмы и баулы с долларами: Киселев рассказал, как на Украине формировалась политическая власть

"Гроб" Кучмы и баулы с долларами: Киселев рассказал, как на Украине формировалась политическая власть - 27.04.2024 Украина.ру

"Гроб" Кучмы и баулы с долларами: Киселев рассказал, как на Украине формировалась политическая власть

Первый президент Украины Леонид Кравчук называл украинский парламент - "торговый дом Верховной рады. Люди шли туда не для того, чтобы формировать законы Украины, а для того, чтобы просто зарабатывать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев

2024-04-27T05:10

2024-04-27T05:10

2024-04-27T05:10

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украина

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леонид кравчук

верховная рада

миа "россия сегодня"

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Как общественный институт журналистика на Украине подменялась путалась с пиаром и подменялась. В целом политическая борьба там всегда велась за счёт уничтожения государственных институтов, рассказал Киселев.Он добавил, что когда возникло дело об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе, то в рамках протестной кампании "Украина без Кучмы" (2000-2001) начались инспирированные демонстрации, когда по Крещатику несли "гроб Кучмы". Но на самом деле в этой борьбе подрывался сам институт президентства, сообщил журналист.Поэтому уже в принципе на Украине строились политические партии и политическая карьера. Когда я приехал работать на Украину, то Киев был чемпионом мира по количеству 600-х "Мерседесов", подчеркнул гендиректор МИА "Россия Сегодня".Наверное, сейчас Украина - самая бедная страна в Европе, а тогда она, наверное, не была самой бедной, как Албания, но была примерно на уровне Португалии. Для украинской элиты внешняя сторона жизни была почему-то очень важна, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрий Киселев: Чтобы ощущать любовь вокруг, ты должен сам ее давать читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240426/1054748305.html

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новости, украина, дмитрий киселев, леонид кучма, леонид кравчук, верховная рада, миа "россия сегодня", европа, депутат, партия, киев, гонгадзе, парламент