https://ukraina.ru/20240427/1054765332.html
"Гроб" Кучмы и баулы с долларами: Киселев рассказал, как на Украине формировалась политическая власть
"Гроб" Кучмы и баулы с долларами: Киселев рассказал, как на Украине формировалась политическая власть - 27.04.2024 Украина.ру
"Гроб" Кучмы и баулы с долларами: Киселев рассказал, как на Украине формировалась политическая власть
Первый президент Украины Леонид Кравчук называл украинский парламент - "торговый дом Верховной рады. Люди шли туда не для того, чтобы формировать законы Украины, а для того, чтобы просто зарабатывать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
2024-04-27T05:10
2024-04-27T05:10
2024-04-27T05:10
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Как общественный институт журналистика на Украине подменялась путалась с пиаром и подменялась. В целом политическая борьба там всегда велась за счёт уничтожения государственных институтов, рассказал Киселев.Он добавил, что когда возникло дело об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе, то в рамках протестной кампании "Украина без Кучмы" (2000-2001) начались инспирированные демонстрации, когда по Крещатику несли "гроб Кучмы". Но на самом деле в этой борьбе подрывался сам институт президентства, сообщил журналист.Поэтому уже в принципе на Украине строились политические партии и политическая карьера. Когда я приехал работать на Украину, то Киев был чемпионом мира по количеству 600-х "Мерседесов", подчеркнул гендиректор МИА "Россия Сегодня".Наверное, сейчас Украина - самая бедная страна в Европе, а тогда она, наверное, не была самой бедной, как Албания, но была примерно на уровне Португалии. Для украинской элиты внешняя сторона жизни была почему-то очень важна, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрий Киселев: Чтобы ощущать любовь вокруг, ты должен сам ее давать читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240426/1054748305.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, дмитрий киселев, леонид кучма, леонид кравчук, верховная рада, миа "россия сегодня", европа, депутат, партия, киев, гонгадзе, парламент
Новости, Украина, Дмитрий Киселев, Леонид Кучма, Леонид Кравчук, Верховная Рада, МИА "Россия сегодня", Европа, депутат, партия, Киев, Гонгадзе, парламент
"Гроб" Кучмы и баулы с долларами: Киселев рассказал, как на Украине формировалась политическая власть
Первый президент Украины Леонид Кравчук называл украинский парламент - "торговый дом Верховной рады. Люди шли туда не для того, чтобы формировать законы Украины, а для того, чтобы просто зарабатывать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Как общественный институт журналистика на Украине подменялась путалась с пиаром и подменялась. В целом политическая борьба там всегда велась за счёт уничтожения государственных институтов, рассказал Киселев.
Он добавил, что когда возникло дело об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе, то в рамках протестной кампании "Украина без Кучмы" (2000-2001) начались инспирированные демонстрации, когда по Крещатику несли "гроб Кучмы". Но на самом деле в этой борьбе подрывался сам институт президентства, сообщил журналист.
"Первый президент Украины [Леонид] Кравчук называл украинский парламент — "торговый дом Верховной рады". Потому что по Верховной раде, по парламенту, в канун голосования перемещались баулы с наличными долларами. То есть люди шли туда не для того, чтобы формировать законы незалежной (независимой. - Ред.) Украины, а для того, чтобы просто зарабатывать", - отметил Киселев.
Поэтому уже в принципе на Украине строились политические партии и политическая карьера. Когда я приехал работать на Украину, то Киев был чемпионом мира по количеству 600-х "Мерседесов", подчеркнул гендиректор МИА "Россия Сегодня".
Наверное, сейчас Украина - самая бедная страна в Европе, а тогда она, наверное, не была самой бедной, как Албания, но была примерно на уровне Португалии. Для украинской элиты внешняя сторона жизни была почему-то очень важна, заключил собеседник издания.