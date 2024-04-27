https://ukraina.ru/20240427/1054760886.html

Василий Ющук: Пока США пытаются выбить из рук России козырь в борьбе с ВСУ, Урал опасается лишь одного

Василий Ющук: Пока США пытаются выбить из рук России козырь в борьбе с ВСУ, Урал опасается лишь одного - 27.04.2024 Украина.ру

Василий Ющук: Пока США пытаются выбить из рук России козырь в борьбе с ВСУ, Урал опасается лишь одного

На Западе нет единого решения, в какую сторону двигаться: к жесткой эскалации или мирному договору с Россией. Поэтому пока что Украина под западным руководством расставляет свои "пистолеты" в разных местах, чтобы напугать Белоруссию и сделать более сговорчивой Москву.

2024-04-27T05:27

2024-04-27T05:27

2024-04-27T05:27

интервью

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белоруссия

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сша

авиабомбы

диверсия

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Об этом в интервью Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, эксперт в области информационного противоборства Василий Ющук.Ранее Александр Лукашенко сообщил о планах оппозиции и их западных кураторов захватить Кобринский район (Брестская область), объявить новую власть и обратиться к НАТО с требованием ввести войска на территорию Белоруссии. В КГБ республики уточнили, что для этих целей могут быть использованы спящие ячейки внутри страны и какая-то часть из 120-тысячной группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая располагается вдоль границы.— Василий, в Белоруссии создаются скрытые террористические ячейки, которые должны проявиться одновременно со вторжением в страну, заявили в КГБ республики. Кроме того, в ведомстве говорят, что на Украине подготовили до тысячи боевиков, которых планируется задействовать для захвата населенного пункта в Белоруссии. Реально ли технически сделать такую операцию по вторжению?— Провести операцию по вторжению в том смысле, что перейти через границу с Украиной и вторгнуться в Белоруссию — теоретически это реально. На деле, я думаю, что они [белорусы] все-таки преувеличивают риски. Для враждебных государств нормально раздувать свои возможности и преуменьшать заслуги оппонента.Но, если украинские боевики зайдут в Белоруссию — это, безусловно, будет эскалацией конфликта, вовлечением новой страны в него.Белоруссия пока все-таки держится в нейтральном статусе. Там размещено тактическое ядерное оружие, которым Россия устрашает Европу. Сам же Минск занимает позицию: это ваши разборки, а мы сбоку.Поэтому скорее всего идет игра мускулами между конфликтующими странами. А Белоруссия, которая находится посередине, открыто выступает союзником России, поддерживает ее, но при этом не ввязывается в активные боевые действия под своим флагом.Внутри страны у белорусов жёстко и качественно работает КГБ. Поэтому я не думаю, что в случае вторжения боевиков в Белоруссию, они смогут эффективно опереться на экстремистские ячейки или ещё кого-то внутри страны. Максимум их содействия — локальные диверсии.— А диверсии какие-то СБУ может устроить в Белоруссии типа теракта в "Крокусе"?— Да, такое, конечно, сделать могут. Для этого не нужны тысячи людей и большие ресурсы. Необходима лишь связь с исполнителями или людьми, которые их могут найти для преступления. Но с этим спецслужбы [Белоруссии] работают, борются в перманентном режиме.Исламисты никуда не исчезли, важно их держать под контролем, не давать разрастись в экстремистские ячейки. Также необходимо следить за тем, чтобы в случае задумки о теракте, диверсии, у них ничего не получилось организовать.Когда страна находится в вооруженном конфликте с другим государством, риски терактов возрастают, что показал "Крокус". Поэтому сотрудники КГБ Белоруссии, думаю, получили опыт из событий в России, находятся не контроле ситуации и принимают усиленные меры — чтобы не допустить такого теракта в своей стране.— Насколько Западу выгодно расширять за счет Белоруссии украинский фронт?— Западу расширять украинский фронт абсолютно не выгодно. У них ресурсов мало.Вспомните предысторию украинского конфликта. Когда все началось, Запад вложил в Украину более чем 200 миллиардов долларов. Быстро выделил ей большую военную помощь и сделал это с энтузиазмом. Общественности это было преподнесено чуть ли не как праздник. Все ходили, радовались. В начале это воспринималось как инвестиции в развал России.Сегодня Украина получила от США 60,8 миллиардов долларов. Это намного меньше предыдущей суммы. С ее голосованием американцы долго тянули, принимали закон с грустными лицами. Потому что теперь это воспринимается как прогоревший инвестпроект.Стоит ли поддерживать этот тлеющий огонь новыми вливаниями или пора прекращать — большой вопрос для западных элит.— Зачем тогда Конгресс США выделил деньги Украине, если проект неперспективен?— Это неоднозначный вопрос. Я думаю, они тянут до выборов в США, которые пройдут в конце года. Указанной помощи хватит только на то, чтобы слегка притормозить продвижение России [на Украине]. Когда избирательная кампания пройдет и станет понятно, кто президент Америки — будет ясно в какую сторону надо разворачиваться: сворачивать или усиливать поддержку Киева.Потому что у американцев есть еще Тайвань, Ближний Восток — забот хватает и без Украины. А ресурсов, повторюсь, абсолютно нет — чтобы еще фронт с Белоруссией открывать. Им текущее положение удержать трудно…— В Минобороны заявили, что вступление Швеции в НАТО повысило военно-политическую напряженность на Западном и Северо-Западном стратегическом направлениях. Прямо сейчас проходит серия учений объединенных вооруженных сил НАТО. В них участвует до девяноста тысяч человек с целью отработки отражения якобы готовящейся российской агрессии. К чему на самом деле готовится НАТО?— Россия для них одна из приоритетных целей на геополитической арене. А поскольку мы не стали с ними дружить, а показали свою самостоятельность, нас пытаются поджать, насколько могут. Военным путем смести нас никто не готов, поэтому они к российским границам подходят. Но, заметьте, их не переходят.При этом идет лишь столкновение на Украине. Более — никто нигде параллельно не проводит. Это и нам трудно, и Западу реализовать не "в тему". То есть военным путем им нас не взять. Но они могут создавать нам угрозы с разных сторон, размещать вооружения у наших границ и на рубежах союзных республик, где у РФ военные базы.Тем самым вынудят ВС РФ растянуть свои ресурсы на разные участки. Мы будем нести дополнительные затраты на это. Знаете, как говорил Аль-Капоне: "доброе слово и пистолет приносят больше результатов, чем просто доброе слово".Поэтому Запад и Украина расставляют свои "пистолеты" в разных местах, чтобы мы были осмотрительнее и сговорчивее в диалогах с ними.Однако у Запада нет единого решения, в какую сторону двигаться. Прямо жесткой эскалации с Россией не наблюдается, но и прямого выхода на мирный договор тоже нет. Плюс надо понимать, что "Запад" — это растяжимое понятие, в которое входит много центров силы.В тех же США есть разные течения. Одни выступают за то, чтобы прекратить конфронтацию с Россией. Другие — за то, чтобы продолжать поддержку Украины. Третьим просто нравится зарабатывать на оборонных заказах. А кто-то считает, что нужно захватить весь мир.Есть и американцы, которые придерживаются позиции: мы уже Европу пограбили, активы из нее к себе перетащили — можно заканчивать и начинать на награбленном зарабатывать. Европейские заводы, как вы знаете, переехали в США на фоне украинского кризиса и накаливания отношений с Россией. Америка продает свой сжиженный газ Европе втридорога.В итоге идет борьба между всеми западными течениями. А итог их борьбы — вялотекущая война на Украине.— В экспертном сообществе идут дискуссии о том, что летом нас ждет масштабное воздушное сражение за Крым после поставок F-16 на Украину. Что думаете об этом?— Я думаю, что, во-первых, необходимо дождаться реальных поставок F-16. Самолеты обещают давно — не меньше года. И все время поставки откладывают. Как мне известно, F-16 на Украине до сих пор нет.Кроме того, идут разговоры о том, чтобы разместить самолёты на аэродромах соседних с Украиной стран: в Румынии и Польше. Так машины смогут оперативно переправляться на Западную Украину непосредственно перед атаками.Текущее боестолкновение на Украине — уникальное для всей истории человечества. Мы все видим силу и преимущество беспилотных летательных аппаратов (БПЛА, беспилотники) — как воздушных, так и морских. На этом фоне отправлять дорогущие и дефицитные F-16, которые не факт, что могут переломить ход военных действий — это выглядит не разумным поступком.Возможно, самолеты все-таки отправят, и они нам что-то подпортят в военной игре. Явно нам это не выгодно.Пока же Россия наносит ракетные удары по аэродромам, которые готовятся к приему F-16 на Украине. Для этих машин необходимы и взлетная полоса, и обслуживание и другое. Самолет F-16 — технологичный и сложный летательный аппарат.Во-вторых, не совсем ясно, как эти самолеты изменят ситуацию [на фронте].На сегодня Россия переломила ход боевых действий благодаря применению ФАБов —планирующих авиабомб. Их скидывают самолеты с расстояния примерно 40 километров до линии столкновения. После прилета такого снаряда от мест, где может укрыться и держать оборону пехота ВСУ, ничего не остается. Соответственно, сокращается количество уличных боев, а ВСУ несут потери. Мы же, наоборот, уменьшаем свои потери, и ускоряем продвижение вглубь территории противника.Так вот, вероятно, F-16 наше господство в воздухе могут уменьшить, создав проблему для российских самолетов. А нам нельзя потерять эффективность от авиабомб, которые на данный момент являются нашим козырем. Возможно, его и хочет Запад выбить из наших рук.То есть история с F-16 долгоиграющая и не дошла до финала.— Так как вы из Екатеринбурга не могу не задать вопрос. Как наличие оборонных заказов сказывает на экономике региона?— Да, на Урале, в частности в Екатеринбурге, много оборонных заводов. Причем это важные объекты для всей России. На один из них не так давно приезжал министр обороны РФ Сергей Шойгу, что лично осмотреть, как идет производство.Если говорить с бытовой точки зрения, оборонные заводы положительно сказываются на жизни населения и экономике Урала. Обычно как считают: это старый советский завод, там дорабатывают пенсионеры, он уже "помирающий". Раньше таких объектов действительно было много. Сегодня в них вдохнули новую жизнь.Коллеги и знакомые рассказывают, что заводы оснастили современным оборудованием (в основном китайским), на котором легко работать; наладили производство. Там создают новые рабочие места, набирают специалистов, платят хорошие зарплаты. Некоторые цеха прямо на глазах вырастают: начинают работать в три смены.Таким образом, в регионе появилась работа, деньги и, конечно, это позитивные моменты.— А не опасаются ли местные жители атак или диверсий ВСУ из-за наличия таких производств в регионе?— Я слышал историю от специалиста с завода, который в том числе выпускает оборонную промышленность. Там произошел небольшой инцидент. Установка, находящаяся под давлением, не сбросив его, открылась. В итоге люди услышали мощный "ба-бах", все здание сильно тряхануло. Думали, что в здание ракета прилетела.То есть работники такие аналогии проводят. Они осознают, что трудятся на военном объекте, по которому могут нанести удар. Я думаю, главное, что спасает Екатеринбург на данный момент, это удаленность от линии боевого столкновения.С Украины до Урала далеко лететь, и мало какой БПЛА способен выполнить это физически: чтобы топлива хватило и чтобы его не сбили на таком расстоянии. Что касается запуска из глубины нашей страны — видимо, наши спецслужбы хорошо работают и такое организовать у ВСУ не получается.Риски диверсий, конечно, есть. Как и везде.Если рассматривать полноценную ядерную войну, направленную на уничтожение всего — я и жители Екатеринбурга понимаем, что живем в городе, в который ядерная ракета прилетит одним из первых. Это объективно ввиду наличия большого количества военных заводов.

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Анна Черкасова

интервью, украина, россия, белоруссия, нато, f-16, фронт, сша, авиабомбы, диверсия, бпла, урал, всу