Василий Ющук: Пока США пытаются выбить из рук России козырь в борьбе с ВСУ, Урал опасается лишь одного
© Личный архив Василия ЮщукаВасилий Ющук
© Личный архив Василия Ющука
На Западе нет единого решения, в какую сторону двигаться: к жесткой эскалации или мирному договору с Россией. Поэтому пока что Украина под западным руководством расставляет свои "пистолеты" в разных местах, чтобы напугать Белоруссию и сделать более сговорчивой Москву.
Об этом в интервью Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, эксперт в области информационного противоборства Василий Ющук.
Ранее Александр Лукашенко сообщил о планах оппозиции и их западных кураторов захватить Кобринский район (Брестская область), объявить новую власть и обратиться к НАТО с требованием ввести войска на территорию Белоруссии.
В КГБ республики уточнили, что для этих целей могут быть использованы спящие ячейки внутри страны и какая-то часть из 120-тысячной группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая располагается вдоль границы.
— Василий, в Белоруссии создаются скрытые террористические ячейки, которые должны проявиться одновременно со вторжением в страну, заявили в КГБ республики. Кроме того, в ведомстве говорят, что на Украине подготовили до тысячи боевиков, которых планируется задействовать для захвата населенного пункта в Белоруссии. Реально ли технически сделать такую операцию по вторжению?
— Провести операцию по вторжению в том смысле, что перейти через границу с Украиной и вторгнуться в Белоруссию — теоретически это реально. На деле, я думаю, что они [белорусы] все-таки преувеличивают риски. Для враждебных государств нормально раздувать свои возможности и преуменьшать заслуги оппонента.
Но, если украинские боевики зайдут в Белоруссию — это, безусловно, будет эскалацией конфликта, вовлечением новой страны в него.
Белоруссия пока все-таки держится в нейтральном статусе. Там размещено тактическое ядерное оружие, которым Россия устрашает Европу. Сам же Минск занимает позицию: это ваши разборки, а мы сбоку.
Поэтому скорее всего идет игра мускулами между конфликтующими странами. А Белоруссия, которая находится посередине, открыто выступает союзником России, поддерживает ее, но при этом не ввязывается в активные боевые действия под своим флагом.
Внутри страны у белорусов жёстко и качественно работает КГБ. Поэтому я не думаю, что в случае вторжения боевиков в Белоруссию, они смогут эффективно опереться на экстремистские ячейки или ещё кого-то внутри страны. Максимум их содействия — локальные диверсии.
Вчера, 05:20Алексей Кочетков: ВСУ готовят в Белоруссии "атаку на Белгород", а Литва спустилась на этаж к России Если наше военно-политическое руководство уверено, что Белоруссию надо использовать как плацдарм, то это делать надо. Если же этого не делать, Белоруссия должна оставаться нашим надежным тылом
— А диверсии какие-то СБУ может устроить в Белоруссии типа теракта в "Крокусе"?
— Да, такое, конечно, сделать могут. Для этого не нужны тысячи людей и большие ресурсы. Необходима лишь связь с исполнителями или людьми, которые их могут найти для преступления. Но с этим спецслужбы [Белоруссии] работают, борются в перманентном режиме.
Исламисты никуда не исчезли, важно их держать под контролем, не давать разрастись в экстремистские ячейки. Также необходимо следить за тем, чтобы в случае задумки о теракте, диверсии, у них ничего не получилось организовать.
Когда страна находится в вооруженном конфликте с другим государством, риски терактов возрастают, что показал "Крокус". Поэтому сотрудники КГБ Белоруссии, думаю, получили опыт из событий в России, находятся не контроле ситуации и принимают усиленные меры — чтобы не допустить такого теракта в своей стране.
— Насколько Западу выгодно расширять за счет Белоруссии украинский фронт?
— Западу расширять украинский фронт абсолютно не выгодно. У них ресурсов мало.
Вспомните предысторию украинского конфликта. Когда все началось, Запад вложил в Украину более чем 200 миллиардов долларов. Быстро выделил ей большую военную помощь и сделал это с энтузиазмом. Общественности это было преподнесено чуть ли не как праздник. Все ходили, радовались. В начале это воспринималось как инвестиции в развал России.
Сегодня Украина получила от США 60,8 миллиардов долларов. Это намного меньше предыдущей суммы. С ее голосованием американцы долго тянули, принимали закон с грустными лицами. Потому что теперь это воспринимается как прогоревший инвестпроект.
Стоит ли поддерживать этот тлеющий огонь новыми вливаниями или пора прекращать — большой вопрос для западных элит.
— Зачем тогда Конгресс США выделил деньги Украине, если проект неперспективен?
— Это неоднозначный вопрос. Я думаю, они тянут до выборов в США, которые пройдут в конце года. Указанной помощи хватит только на то, чтобы слегка притормозить продвижение России [на Украине]. Когда избирательная кампания пройдет и станет понятно, кто президент Америки — будет ясно в какую сторону надо разворачиваться: сворачивать или усиливать поддержку Киева.
Потому что у американцев есть еще Тайвань, Ближний Восток — забот хватает и без Украины. А ресурсов, повторюсь, абсолютно нет — чтобы еще фронт с Белоруссией открывать. Им текущее положение удержать трудно…
18 апреля, 06:06Руслан Калинчук: Когда НАТО введет войска на Украину, ее суверенитет будет зависеть от РоссииЗеленский и его окружение, как и нынешний премьер-министр Израиля Нетаньяху, сознательно загнали себя в ситуацию, когда их политическое, а вполне возможно, что и физическое выживание зависит от продолжения войны
— В Минобороны заявили, что вступление Швеции в НАТО повысило военно-политическую напряженность на Западном и Северо-Западном стратегическом направлениях. Прямо сейчас проходит серия учений объединенных вооруженных сил НАТО. В них участвует до девяноста тысяч человек с целью отработки отражения якобы готовящейся российской агрессии. К чему на самом деле готовится НАТО?
— Россия для них одна из приоритетных целей на геополитической арене. А поскольку мы не стали с ними дружить, а показали свою самостоятельность, нас пытаются поджать, насколько могут. Военным путем смести нас никто не готов, поэтому они к российским границам подходят. Но, заметьте, их не переходят.
При этом идет лишь столкновение на Украине. Более — никто нигде параллельно не проводит. Это и нам трудно, и Западу реализовать не "в тему". То есть военным путем им нас не взять. Но они могут создавать нам угрозы с разных сторон, размещать вооружения у наших границ и на рубежах союзных республик, где у РФ военные базы.
Тем самым вынудят ВС РФ растянуть свои ресурсы на разные участки. Мы будем нести дополнительные затраты на это. Знаете, как говорил Аль-Капоне: "доброе слово и пистолет приносят больше результатов, чем просто доброе слово".
Поэтому Запад и Украина расставляют свои "пистолеты" в разных местах, чтобы мы были осмотрительнее и сговорчивее в диалогах с ними.
Однако у Запада нет единого решения, в какую сторону двигаться. Прямо жесткой эскалации с Россией не наблюдается, но и прямого выхода на мирный договор тоже нет. Плюс надо понимать, что "Запад" — это растяжимое понятие, в которое входит много центров силы.
В тех же США есть разные течения. Одни выступают за то, чтобы прекратить конфронтацию с Россией. Другие — за то, чтобы продолжать поддержку Украины. Третьим просто нравится зарабатывать на оборонных заказах. А кто-то считает, что нужно захватить весь мир.
Есть и американцы, которые придерживаются позиции: мы уже Европу пограбили, активы из нее к себе перетащили — можно заканчивать и начинать на награбленном зарабатывать. Европейские заводы, как вы знаете, переехали в США на фоне украинского кризиса и накаливания отношений с Россией. Америка продает свой сжиженный газ Европе втридорога.
В итоге идет борьба между всеми западными течениями. А итог их борьбы — вялотекущая война на Украине.
— В экспертном сообществе идут дискуссии о том, что летом нас ждет масштабное воздушное сражение за Крым после поставок F-16 на Украину. Что думаете об этом?
— Я думаю, что, во-первых, необходимо дождаться реальных поставок F-16. Самолеты обещают давно — не меньше года. И все время поставки откладывают. Как мне известно, F-16 на Украине до сих пор нет.
Кроме того, идут разговоры о том, чтобы разместить самолёты на аэродромах соседних с Украиной стран: в Румынии и Польше. Так машины смогут оперативно переправляться на Западную Украину непосредственно перед атаками.
Текущее боестолкновение на Украине — уникальное для всей истории человечества. Мы все видим силу и преимущество беспилотных летательных аппаратов (БПЛА, беспилотники) — как воздушных, так и морских. На этом фоне отправлять дорогущие и дефицитные F-16, которые не факт, что могут переломить ход военных действий — это выглядит не разумным поступком.
Возможно, самолеты все-таки отправят, и они нам что-то подпортят в военной игре. Явно нам это не выгодно.
Пока же Россия наносит ракетные удары по аэродромам, которые готовятся к приему F-16 на Украине. Для этих машин необходимы и взлетная полоса, и обслуживание и другое. Самолет F-16 — технологичный и сложный летательный аппарат.
Во-вторых, не совсем ясно, как эти самолеты изменят ситуацию [на фронте].
На сегодня Россия переломила ход боевых действий благодаря применению ФАБов —планирующих авиабомб. Их скидывают самолеты с расстояния примерно 40 километров до линии столкновения. После прилета такого снаряда от мест, где может укрыться и держать оборону пехота ВСУ, ничего не остается.
Соответственно, сокращается количество уличных боев, а ВСУ несут потери. Мы же, наоборот, уменьшаем свои потери, и ускоряем продвижение вглубь территории противника.
Так вот, вероятно, F-16 наше господство в воздухе могут уменьшить, создав проблему для российских самолетов. А нам нельзя потерять эффективность от авиабомб, которые на данный момент являются нашим козырем. Возможно, его и хочет Запад выбить из наших рук.
То есть история с F-16 долгоиграющая и не дошла до финала.
— Так как вы из Екатеринбурга не могу не задать вопрос. Как наличие оборонных заказов сказывает на экономике региона?
— Да, на Урале, в частности в Екатеринбурге, много оборонных заводов. Причем это важные объекты для всей России. На один из них не так давно приезжал министр обороны РФ Сергей Шойгу, что лично осмотреть, как идет производство.
Если говорить с бытовой точки зрения, оборонные заводы положительно сказываются на жизни населения и экономике Урала. Обычно как считают: это старый советский завод, там дорабатывают пенсионеры, он уже "помирающий". Раньше таких объектов действительно было много. Сегодня в них вдохнули новую жизнь.
Коллеги и знакомые рассказывают, что заводы оснастили современным оборудованием (в основном китайским), на котором легко работать; наладили производство. Там создают новые рабочие места, набирают специалистов, платят хорошие зарплаты. Некоторые цеха прямо на глазах вырастают: начинают работать в три смены.
Таким образом, в регионе появилась работа, деньги и, конечно, это позитивные моменты.
— А не опасаются ли местные жители атак или диверсий ВСУ из-за наличия таких производств в регионе?
— Я слышал историю от специалиста с завода, который в том числе выпускает оборонную промышленность. Там произошел небольшой инцидент. Установка, находящаяся под давлением, не сбросив его, открылась. В итоге люди услышали мощный "ба-бах", все здание сильно тряхануло. Думали, что в здание ракета прилетела.
То есть работники такие аналогии проводят. Они осознают, что трудятся на военном объекте, по которому могут нанести удар. Я думаю, главное, что спасает Екатеринбург на данный момент, это удаленность от линии боевого столкновения.
С Украины до Урала далеко лететь, и мало какой БПЛА способен выполнить это физически: чтобы топлива хватило и чтобы его не сбили на таком расстоянии. Что касается запуска из глубины нашей страны — видимо, наши спецслужбы хорошо работают и такое организовать у ВСУ не получается.
Риски диверсий, конечно, есть. Как и везде.
Если рассматривать полноценную ядерную войну, направленную на уничтожение всего — я и жители Екатеринбурга понимаем, что живем в городе, в который ядерная ракета прилетит одним из первых. Это объективно ввиду наличия большого количества военных заводов.