"Искусство возможного": эксперт объяснил замедление ВС РФ за Новомихайловкой - 27.04.2024 Украина.ру
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"Искусство возможного": эксперт объяснил замедление ВС РФ за Новомихайловкой
"Искусство возможного": эксперт объяснил замедление ВС РФ за Новомихайловкой - 27.04.2024 Украина.ру
"Искусство возможного": эксперт объяснил замедление ВС РФ за Новомихайловкой
Село Новомихайловка Донецкой Народной Республики, хоть и небольшое, но но ВСУ смогли в нем довольно долго обороняться благодаря укреплениям. И дальнейший ход на военной шахматной доске России нужно делать обдуманно. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил журналист, автор Телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов
2024-04-27T05:11
2024-04-27T05:11
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Об освобождении Новомихайловки Минобороны РФ сообщило в понедельник, 22 апреля.Освобождение Новомихайловки, прорыв обороны ВСУ в Очеретино - что известно о ситуации на фронтеВ пятницу, 26 апреля, советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский сообщил, что на территории села Бердычи под Авдеевкой зафиксировано множество случаев бегства вэсэушников с позиций на первой линии обороны.Кимаковский: вэсэушники бегут из БердычейЧуть раньше - 22 апреля - советник главы ДНР сообщал, что большинство украинских боевиков покинули позиции в Очеретино. По информации Кимаковского, там ВСУ потеряли до трех взводов личного состава при попытках вернуть утраченные позиции в населенном пункте.В пятницу, 26 апреля военкор Руслан Татаринов в своем Телеграм-канале "Шепот фронта" сообщил, что Очеретино находится под полным контролем ВС РФ.А накануне военкор ВГТРК Александр Сладков опубликовал в своем Телеграм-канале кадры, на которых военнослужащие ВС РФ водрузили российский флаг над кирпичным заводом в Красногоровке."Город взят": Сладков показал, как бойцы ВС РФ водрузили российский флаг в КрасногоровкеПару дней назад заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что ВС РФ ежедневно продвигаются в зоне СВО, освобождая "достаточно серьезные участки", и к концу мая - началу июня добьются ощутимого результата в зоне специальной военной операции.ВСУ посыпались: Алаудинов назвал сроки ощутимого результата в зоне СВОПолностью интервью с Олегом Измайловым можно прочитать ЗДЕСЬ.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, олег измайлов, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, вс рф
Новости, Олег Измайлов, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, ВС РФ

"Искусство возможного": эксперт объяснил замедление ВС РФ за Новомихайловкой

05:11 27.04.2024
 
© Украина.ру / Игорь ГомольскийЗапорожская область, на позициях зенитно-ракетного полка 127-й мотострелковой дивизии
Запорожская область, на позициях зенитно-ракетного полка 127-й мотострелковой дивизии - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© Украина.ру / Игорь Гомольский
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Село Новомихайловка Донецкой Народной Республики, хоть и небольшое, но но ВСУ смогли в нем довольно долго обороняться благодаря укреплениям. И дальнейший ход на военной шахматной доске России нужно делать обдуманно. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил журналист, автор Телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов
"Мы там (в районе села Номомихайловка. - Ред.) подтягиваем личный состав, технику, боеприпасы и продовольствие. Слишком долго длилась битва за Новомихайловку. В одном маленьком селе ВСУ удалось организовать серьезное сопротивление. Насколько я понимаю, противник вдоль водохранилища выстроил стрелковые укрепления с пулеметными и минометными гнездами. Продвигаться нам было трудно. Но мы ее взяли. Пока наше командование играет резервами. Война, как и политика, это искусство возможного", - сказал Измалов.
Об освобождении Новомихайловки Минобороны РФ сообщило в понедельник, 22 апреля.
Освобождение Новомихайловки, прорыв обороны ВСУ в Очеретино - что известно о ситуации на фронте
В пятницу, 26 апреля, советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский сообщил, что на территории села Бердычи под Авдеевкой зафиксировано множество случаев бегства вэсэушников с позиций на первой линии обороны.
Кимаковский: вэсэушники бегут из Бердычей
Чуть раньше - 22 апреля - советник главы ДНР сообщал, что большинство украинских боевиков покинули позиции в Очеретино. По информации Кимаковского, там ВСУ потеряли до трех взводов личного состава при попытках вернуть утраченные позиции в населенном пункте.
В пятницу, 26 апреля военкор Руслан Татаринов в своем Телеграм-канале "Шепот фронта" сообщил, что Очеретино находится под полным контролем ВС РФ.
А накануне военкор ВГТРК Александр Сладков опубликовал в своем Телеграм-канале кадры, на которых военнослужащие ВС РФ водрузили российский флаг над кирпичным заводом в Красногоровке.
"Город взят": Сладков показал, как бойцы ВС РФ водрузили российский флаг в Красногоровке
Пару дней назад заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что ВС РФ ежедневно продвигаются в зоне СВО, освобождая "достаточно серьезные участки", и к концу мая - началу июня добьются ощутимого результата в зоне специальной военной операции.
ВСУ посыпались: Алаудинов назвал сроки ощутимого результата в зоне СВО
Полностью интервью с Олегом Измайловым можно прочитать ЗДЕСЬ.
- РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Вчера, 07:54
Удар по ж/д станции, хитрость с "Абрамс", уничтожение националистов: успехи ВС РФВооруженные силы России нанесли удар по железнодорожной станции в городе Балаклея в Харьковской области во время выгрузки из поезда личного состава ВСУ. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег, передает РИА Новости
 
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