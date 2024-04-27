"Искусство возможного": эксперт объяснил замедление ВС РФ за Новомихайловкой
© Украина.ру / Игорь ГомольскийЗапорожская область, на позициях зенитно-ракетного полка 127-й мотострелковой дивизии
Село Новомихайловка Донецкой Народной Республики, хоть и небольшое, но но ВСУ смогли в нем довольно долго обороняться благодаря укреплениям. И дальнейший ход на военной шахматной доске России нужно делать обдуманно. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил журналист, автор Телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов
"Мы там (в районе села Номомихайловка. - Ред.) подтягиваем личный состав, технику, боеприпасы и продовольствие. Слишком долго длилась битва за Новомихайловку. В одном маленьком селе ВСУ удалось организовать серьезное сопротивление. Насколько я понимаю, противник вдоль водохранилища выстроил стрелковые укрепления с пулеметными и минометными гнездами. Продвигаться нам было трудно. Но мы ее взяли. Пока наше командование играет резервами. Война, как и политика, это искусство возможного", - сказал Измалов.
Об освобождении Новомихайловки Минобороны РФ сообщило в понедельник, 22 апреля.
В пятницу, 26 апреля, советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский сообщил, что на территории села Бердычи под Авдеевкой зафиксировано множество случаев бегства вэсэушников с позиций на первой линии обороны.
Чуть раньше - 22 апреля - советник главы ДНР сообщал, что большинство украинских боевиков покинули позиции в Очеретино. По информации Кимаковского, там ВСУ потеряли до трех взводов личного состава при попытках вернуть утраченные позиции в населенном пункте.
В пятницу, 26 апреля военкор Руслан Татаринов в своем Телеграм-канале "Шепот фронта" сообщил, что Очеретино находится под полным контролем ВС РФ.
А накануне военкор ВГТРК Александр Сладков опубликовал в своем Телеграм-канале кадры, на которых военнослужащие ВС РФ водрузили российский флаг над кирпичным заводом в Красногоровке.
Пару дней назад заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что ВС РФ ежедневно продвигаются в зоне СВО, освобождая "достаточно серьезные участки", и к концу мая - началу июня добьются ощутимого результата в зоне специальной военной операции.
Полностью интервью с Олегом Измайловым можно прочитать ЗДЕСЬ.
Вчера, 07:54Удар по ж/д станции, хитрость с "Абрамс", уничтожение националистов: успехи ВС РФВооруженные силы России нанесли удар по железнодорожной станции в городе Балаклея в Харьковской области во время выгрузки из поезда личного состава ВСУ. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег, передает РИА Новости