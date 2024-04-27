https://ukraina.ru/20240427/1054757916.html

"Искусство возможного": эксперт объяснил замедление ВС РФ за Новомихайловкой

"Искусство возможного": эксперт объяснил замедление ВС РФ за Новомихайловкой - 27.04.2024 Украина.ру

"Искусство возможного": эксперт объяснил замедление ВС РФ за Новомихайловкой

Село Новомихайловка Донецкой Народной Республики, хоть и небольшое, но но ВСУ смогли в нем довольно долго обороняться благодаря укреплениям. И дальнейший ход на военной шахматной доске России нужно делать обдуманно. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил журналист, автор Телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов

2024-04-27T05:11

2024-04-27T05:11

2024-04-27T05:11

новости

олег измайлов

вооруженные силы украины

украина.ру

сво

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/13/1054601435_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_ba958d26cac1b315254a961e8bf9a632.jpg.webp

Об освобождении Новомихайловки Минобороны РФ сообщило в понедельник, 22 апреля.Освобождение Новомихайловки, прорыв обороны ВСУ в Очеретино - что известно о ситуации на фронтеВ пятницу, 26 апреля, советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский сообщил, что на территории села Бердычи под Авдеевкой зафиксировано множество случаев бегства вэсэушников с позиций на первой линии обороны.Кимаковский: вэсэушники бегут из БердычейЧуть раньше - 22 апреля - советник главы ДНР сообщал, что большинство украинских боевиков покинули позиции в Очеретино. По информации Кимаковского, там ВСУ потеряли до трех взводов личного состава при попытках вернуть утраченные позиции в населенном пункте.В пятницу, 26 апреля военкор Руслан Татаринов в своем Телеграм-канале "Шепот фронта" сообщил, что Очеретино находится под полным контролем ВС РФ.А накануне военкор ВГТРК Александр Сладков опубликовал в своем Телеграм-канале кадры, на которых военнослужащие ВС РФ водрузили российский флаг над кирпичным заводом в Красногоровке."Город взят": Сладков показал, как бойцы ВС РФ водрузили российский флаг в КрасногоровкеПару дней назад заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что ВС РФ ежедневно продвигаются в зоне СВО, освобождая "достаточно серьезные участки", и к концу мая - началу июня добьются ощутимого результата в зоне специальной военной операции.ВСУ посыпались: Алаудинов назвал сроки ощутимого результата в зоне СВОПолностью интервью с Олегом Измайловым можно прочитать ЗДЕСЬ.

https://ukraina.ru/20240426/1054740470.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, олег измайлов, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, вс рф