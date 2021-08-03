Аграрии Херсонской области вынуждены избавляться от огурцов, поскольку оптовики считают товар негодным. Ситуацией с ценами на урожай поделился один из фермеров в Facebook

По его словам, из-за обвала цен на овощи продать урожай не представляется возможным. По этой причине в поселке Копани выбросили сотни килограммов огурцов. Памятник черешне. Украинские фермеры уничтожают свой урожай © CC0, Pixabay

Он отметил, что оптовики отказались покупать урожай даже по 1 гривне (около 2,5 рубля) за килограмм.

«Сказали, что колючка не качественная, цветочек не такой», — заявил фермер.

При этом мужчина на видео отметил, что если бы его огурцы были с «правильными колючками и цветами», их могли бы принять по 2 гривны (около 5 рублей) за килограмм.

Пользователи сети выразили мнение, что на обнародованном им видео, овощи имеют товарный вид и не кажутся товаром третьего сорта качества.

Ранее в интернете было опубликовано видео уничтожения украинскими фермерами урожая черешни. Причина этого заключается в том, что ягоду практически невозможно продать ни на внутреннем, ни на внешнем рынке.