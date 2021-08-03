Издание возмущается: «стране-агрессору» заплатили баснословную сумму, хотя самим денег не хватает.
«Компания не смогла или не захотела провести переговоры о реструктуризации долга или выкупа его с дисконтом, как это сделали все остальные без исключения государственные компании, которые имели долги перед «дочкой» российского банка после начала войны», — утверждает «Цензор».
Как отмечается, решение не спорить со «Сбербанком» «Укрзализныця» приняла с одобрения главы украинского правительства Дениса Шмыгаля.
Также сообщается, что «Укрзализныця», в отличие от остальных украинских госкомпаний, имеющих долги перед российскими кредиторами, платит исправно: так, в 2020 году «Сбербанку» было выплачено 175,4 млн грн ($6,5 млн).
Как уточняется, для выплаты долга «Укрзализныця» выпустила евробонды на сумму $300 млн.
При этом журналисты издания в статье высказывают мнение, что платить по долгам — преступление, если деньги одалживались у России.