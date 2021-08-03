"Укрзализныця" погасила обязательства перед АО «Сбербанк» на сумму $131 млн, несмотря на кризисное состояние и потенциальную возможность реструктуризации или судебного обжалования долгов, сообщил украинский сайт «Цензор» 3 августа

Издание возмущается: «стране-агрессору» заплатили баснословную сумму, хотя самим денег не хватает.

«Компания не смогла или не захотела провести переговоры о реструктуризации долга или выкупа его с дисконтом, как это сделали все остальные без исключения государственные компании, которые имели долги перед «дочкой» российского банка после начала войны», — утверждает «Цензор».

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Также сообщается, что «Укрзализныця», в отличие от остальных украинских госкомпаний, имеющих долги перед российскими кредиторами, платит исправно: так, в 2020 году «Сбербанку» было выплачено 175,4 млн грн ($6,5 млн).

Как уточняется, для выплаты долга «Укрзализныця» выпустила евробонды на сумму $300 млн.

При этом журналисты издания в статье высказывают мнение, что платить по долгам — преступление, если деньги одалживались у России.