Министерство здравоохранения Украины выступило за передачу в концессию медицинских учреждений, говорится в сообщении на сайте ведомства 3 июля

Как объяснили украинские чиновники от медицины, на такой шаг они хотят пойти не от хорошей жизни — денег на здравоохранение в стране не хватает.

«Несмотря на то, что система здравоохранения в Украине часто оставалась недофинансированной, а имеющихся механизмов финансирования и управления учреждениями не всегда достаточно для эффективной реализации всех необходимых задач, концессия как инструмент государственно-частного партнерства может значительно изменить положение медицинских учреждений», — заявили в Минздраве.

Киев готовит масштабную приватизацию украинских портов © flickr.com, dmytrok

В частности, его хотят дополнить пунктами о том, что концессионер обязан сохранить «надлежащий» объем медицинских услуг, обеспечить развитие больницы, трудоустроить всех медработников, увеличить зарплаты.

В концессию предлагается отдавать в первую очередь многопрофильные больницы интенсивного лечения, а саму процедуру передачи больниц в частные руки упростить.

Ориентировочный срок передачи больницы в концессию предлагают установить на уровне 30 лет.

По словам главы министерства Виктора Ляшко, данная инициатива Минздрава направлена на то, «чтобы пациенты могли получать высококачественную бесплатную медицинскую помощь в рамках программы медицинских гарантий».

Однако совершенно понятно, что заплатить за концессию придется посетителям украинских больниц — у государства денег нет, а инвесторы не будут выбрасывать деньги на ветер из чистой благотворительности, ведь им нужна прибыль.