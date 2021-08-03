Лирик с жестким характером

Сергей Олегович Снежкин — советский и российский кинорежиссер, сценарист, продюсер, председатель Санкт-Петербургской организации Союза кинематографистов России, имеет статус Народного артиста Российской Федерации.

Режиссер Снежкин объяснил, как спасти российский кинематограф и что делать с украинским © кадр из видео Украина.ру

Сразу после окончания института работал ассистентом режиссера, а затем и режиссером на киностудии «Ленфильм». С 1987-го — режиссер-постановщик, а в 1991 году стал художественным руководителем киностудии «Бармалей».

В 2011-м Снежкин набрал мастерскую режиссеров игрового фильма в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения, но позже оставил преподавание, вновь целиком посвятив себя режиссуре.

В качестве режиссера Сергей Снежкин работал над такими картинами, как «Похороните меня за плинтусом», «Так сложились звезды», «Контрибуция», «Цветы календулы», «Подросток», а также над сериалами «Белая гвардия», «Брежнев», «Убойная сила», «Следователь Тихонов».

Трудился Снежкин еще в качестве сценариста, продюсера и актера. Увидеть именитого режиссера можно, например, в сериале «Улицы разбитых фонарей-1».

Критики отмечают, что манера работы у режиссера довольно жесткая, почти агрессивная, что соответствует его характеру, при этом друзья мастера называют его лириком, хотя и соглашаются, что Снежкин — личность противоречивая, не лишенная элемента неожиданности.