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ВСУ обстреляли Сватово в ЛНР, 11 человек ранены
ВСУ обстреляли Сватово в ЛНР, 11 человек ранены - 16.09.2024 Украина.ру
ВСУ обстреляли Сватово в ЛНР, 11 человек ранены
В результате обстрела украинской армией центра города Сватово в Луганской Народной Республике ранения получили 11 человек. Об этом сообщает правительство ЛНР
2024-09-16T16:10
2024-09-16T16:10
2024-09-16T16:10
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Утром 16 сентября Минздрав ЛНР сообщал, что в результате обстрела ВСУ центра города Сватово минновзрывные травмы получили 4 человека - две женщины, мужчина и 13-летняя девочка."Пострадавшие бригадами "скорой помощи" доставлены в Сватовскую центральную горбольницу. Их состояние оценивается как средней степени тяжести", - говорилось в официальном сообщении.Позже выяснилось, что жертв обстрела больше. Часть из них госпитализирована в Старобельской городской больнице.Более полная картина дня представлена в обзоре Киев готовит бесчеловечную провокацию. Главное на Украине на 13:00 16 сентября
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Новости, Луганская Народная Республика, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины, Минздрав, ЛНР, обстрелы, мирные жители, ВСУ, Военные преступления, СВО
ВСУ обстреляли Сватово в ЛНР, 11 человек ранены
В результате обстрела украинской армией центра города Сватово в Луганской Народной Республике ранения получили 11 человек. Об этом сообщает правительство ЛНР