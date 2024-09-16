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ВСУ обстреляли Сватово в ЛНР, 11 человек ранены

ВСУ обстреляли Сватово в ЛНР, 11 человек ранены - 16.09.2024 Украина.ру

ВСУ обстреляли Сватово в ЛНР, 11 человек ранены

В результате обстрела украинской армией центра города Сватово в Луганской Народной Республике ранения получили 11 человек. Об этом сообщает правительство ЛНР

2024-09-16T16:10

2024-09-16T16:10

2024-09-16T16:10

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Утром 16 сентября Минздрав ЛНР сообщал, что в результате обстрела ВСУ центра города Сватово минновзрывные травмы получили 4 человека - две женщины, мужчина и 13-летняя девочка."Пострадавшие бригадами "скорой помощи" доставлены в Сватовскую центральную горбольницу. Их состояние оценивается как средней степени тяжести", - говорилось в официальном сообщении.Позже выяснилось, что жертв обстрела больше. Часть из них госпитализирована в Старобельской городской больнице.Более полная картина дня представлена в обзоре Киев готовит бесчеловечную провокацию. Главное на Украине на 13:00 16 сентября

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новости, луганская народная республика, киев, украина, вооруженные силы украины, минздрав, лнр, обстрелы, мирные жители, всу, военные преступления, сво