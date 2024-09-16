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Мариуполь украсит новый Дом с часами на месте разрушенного

Мариуполь украсит новый Дом с часами на месте разрушенного - 16.09.2024 Украина.ру

Мариуполь украсит новый Дом с часами на месте разрушенного

Дом с часами возводится на месте разрушенного символа Мариуполя. Об этом сообщает Официальный канал Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики.

2024-09-16T15:37

2024-09-16T15:37

2024-09-16T15:37

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"Дом с часами был узнаваемым символом Мариуполя, но из-за значительных разрушений, полученных в ходе боевых действий, не подлежал восстановлению. Сегодня на его месте специалисты ООО СЗ "РКС-Девелопмент" возводят новый дом с часами в прежнем архитектурно-историческом облике", - сказано в официальном сообщении.Новый дом рассчитан на 122 квартиры жилой площадью 5 800 кв. м. На стройке задействовано около 50 человек, в том числе жители Мариуполя.Новый дом украсят часы на фасаде. Также будет оборудована смотровая площадка. Первый этаж отведён под коммерческое использование.Активное восстановление Мариуполя ведётся с участием государственных и коммерческих организаций со всей России. Украинские пропагандисты пытаются отрицать восстановление города, как прежде отрицали возможность строительство Крымского моста.Мариуполь часто посещают российские и иностранные журналисты, деятели культуры и общественники, способствуя донесению правдивой информации о восстановлении российского города. Подробности в публикации "Я знал, что меня встретят как родного": Shaman приехал в Мариуполь

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новости, мариуполь, донецкая народная республика, россия, российские космические системы , новые регионы, днр, восстановление донбасса, восстановление