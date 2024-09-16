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Офицеры военного представительства Минобороны РФ признались во взятках и хищениях

Офицеры военного представительства Минобороны РФ признались во взятках и хищениях - 16.09.2024 Украина.ру

Офицеры военного представительства Минобороны РФ признались во взятках и хищениях

Офицеры военного представительства Минобороны России подозреваются в получении взяток в особо крупном размере и уже признали свою вину. Об этом сообщает Следственный комитет России

2024-09-16T13:33

2024-09-16T13:33

2024-09-16T13:33

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В отношении начальника 4924 военного представительства Минобороны России Ивана Популовского и его подчиненного Григория Зорина военными следственными органами СК РФ возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки в особо крупном размере".Как установили следователи, ОАО "Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский институт кабельной продукции" и ЗАО "Торговый дом "Всероссийский Научно-Исследовательский проектно-конструкторский и технологический Институт Кабельной Промышленности" в рамках исполнения государственного оборонного заказа на поставку электропродукции и кабеля для нужд Минобороны РФ заключили и исполняют государственные контракты и межзаводские договоры на общую сумму более 1,2 млрд рублей.Представители предприятий в 2021 году вступили в сговор с Популовским и Зориным с целью ослабления контроля при осуществлении приемки товаров, а также получения иных привилегий и преференций при исполнении государственного оборонного заказа в обмен на взятки.За 2021-2024 годы Популовский и Зорин получили взятки на общую сумму свыше 11 млн рублей, отметили в СК РФ. Взятки давались за обеспечение ими беспрепятственной приемки у указанных предприятий продукции военного назначения и работ, выполняемых по заключенным государственным контрактам и договорам, а также осуществление общего покровительства при исполнении государственного оборонного заказа."В ходе следствия фигуранты признали свою вину, проверяется их причастность к иным аналогичным преступлениям, в том числе связанным с хищением средств, выделенных для нужд государственного оборонного заказа. В рамках расследования также будет дана правовая оценка действиям взяткодателей", - сказано в официальном сообщении.Накануне Басманный суд Москвы получил ходатайство следствия о продлении ареста предпринимателю Александру Фомину, обвиняемому в даче взятки бывшему замминистра обороны России Тимуру Иванову. Подробности в публикации Следователь запросил продление ареста взяткодателю ИвановаТакже накануне Суд продлил арест фигурантам дела о некачественных сухпайках для армии – главным фигурантом резонансного деля является бывший замминистра обороны Дмитрий БулгаковДо этого было Арестовано имущество бывшего замминистра обороны России Попова Также в сентябре Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении задержанного заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова

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новости, россия, москва, леонид зорин, тимур иванов, следственный комитет, ск рф, коррупция, взятка, криминал, минобороны рф, расследование, следствие, следователи, впк, оборона, оборонный бюджет