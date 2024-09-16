Офицеры военного представительства Минобороны РФ признались во взятках и хищениях - 16.09.2024 Украина.ру
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Офицеры военного представительства Минобороны РФ признались во взятках и хищениях
Офицеры военного представительства Минобороны РФ признались во взятках и хищениях - 16.09.2024 Украина.ру
Офицеры военного представительства Минобороны РФ признались во взятках и хищениях
Офицеры военного представительства Минобороны России подозреваются в получении взяток в особо крупном размере и уже признали свою вину. Об этом сообщает Следственный комитет России
2024-09-16T13:33
2024-09-16T13:33
новости
россия
москва
леонид зорин
тимур иванов
следственный комитет
ск рф
коррупция
взятка
криминал
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В отношении начальника 4924 военного представительства Минобороны России Ивана Популовского и его подчиненного Григория Зорина военными следственными органами СК РФ возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки в особо крупном размере".Как установили следователи, ОАО "Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский институт кабельной продукции" и ЗАО "Торговый дом "Всероссийский Научно-Исследовательский проектно-конструкторский и технологический Институт Кабельной Промышленности" в рамках исполнения государственного оборонного заказа на поставку электропродукции и кабеля для нужд Минобороны РФ заключили и исполняют государственные контракты и межзаводские договоры на общую сумму более 1,2 млрд рублей.Представители предприятий в 2021 году вступили в сговор с Популовским и Зориным с целью ослабления контроля при осуществлении приемки товаров, а также получения иных привилегий и преференций при исполнении государственного оборонного заказа в обмен на взятки.За 2021-2024 годы Популовский и Зорин получили взятки на общую сумму свыше 11 млн рублей, отметили в СК РФ. Взятки давались за обеспечение ими беспрепятственной приемки у указанных предприятий продукции военного назначения и работ, выполняемых по заключенным государственным контрактам и договорам, а также осуществление общего покровительства при исполнении государственного оборонного заказа."В ходе следствия фигуранты признали свою вину, проверяется их причастность к иным аналогичным преступлениям, в том числе связанным с хищением средств, выделенных для нужд государственного оборонного заказа. В рамках расследования также будет дана правовая оценка действиям взяткодателей", - сказано в официальном сообщении.Накануне Басманный суд Москвы получил ходатайство следствия о продлении ареста предпринимателю Александру Фомину, обвиняемому в даче взятки бывшему замминистра обороны России Тимуру Иванову. Подробности в публикации Следователь запросил продление ареста взяткодателю ИвановаТакже накануне Суд продлил арест фигурантам дела о некачественных сухпайках для армии – главным фигурантом резонансного деля является бывший замминистра обороны Дмитрий БулгаковДо этого было Арестовано имущество бывшего замминистра обороны России Попова Также в сентябре Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении задержанного заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова
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новости, россия, москва, леонид зорин, тимур иванов, следственный комитет, ск рф, коррупция, взятка, криминал, минобороны рф, расследование, следствие, следователи, впк, оборона, оборонный бюджет
Новости, Россия, Москва, Леонид Зорин, Тимур Иванов, Следственный комитет, СК РФ, коррупция, взятка, криминал, Минобороны РФ, Расследование, следствие, следователи, ВПК, оборона, оборонный бюджет

Офицеры военного представительства Минобороны РФ признались во взятках и хищениях

13:33 16.09.2024
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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Офицеры военного представительства Минобороны России подозреваются в получении взяток в особо крупном размере и уже признали свою вину. Об этом сообщает Следственный комитет России
В отношении начальника 4924 военного представительства Минобороны России Ивана Популовского и его подчиненного Григория Зорина военными следственными органами СК РФ возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки в особо крупном размере".
Как установили следователи, ОАО "Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский институт кабельной продукции" и ЗАО "Торговый дом "Всероссийский Научно-Исследовательский проектно-конструкторский и технологический Институт Кабельной Промышленности" в рамках исполнения государственного оборонного заказа на поставку электропродукции и кабеля для нужд Минобороны РФ заключили и исполняют государственные контракты и межзаводские договоры на общую сумму более 1,2 млрд рублей.
Представители предприятий в 2021 году вступили в сговор с Популовским и Зориным с целью ослабления контроля при осуществлении приемки товаров, а также получения иных привилегий и преференций при исполнении государственного оборонного заказа в обмен на взятки.
За 2021-2024 годы Популовский и Зорин получили взятки на общую сумму свыше 11 млн рублей, отметили в СК РФ. Взятки давались за обеспечение ими беспрепятственной приемки у указанных предприятий продукции военного назначения и работ, выполняемых по заключенным государственным контрактам и договорам, а также осуществление общего покровительства при исполнении государственного оборонного заказа.
"В ходе следствия фигуранты признали свою вину, проверяется их причастность к иным аналогичным преступлениям, в том числе связанным с хищением средств, выделенных для нужд государственного оборонного заказа. В рамках расследования также будет дана правовая оценка действиям взяткодателей", - сказано в официальном сообщении.
Накануне Басманный суд Москвы получил ходатайство следствия о продлении ареста предпринимателю Александру Фомину, обвиняемому в даче взятки бывшему замминистра обороны России Тимуру Иванову. Подробности в публикации Следователь запросил продление ареста взяткодателю Иванова
Также накануне Суд продлил арест фигурантам дела о некачественных сухпайках для армии – главным фигурантом резонансного деля является бывший замминистра обороны Дмитрий Булгаков
До этого было Арестовано имущество бывшего замминистра обороны России Попова
Также в сентябре Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении задержанного заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова
 
НовостиРоссияМоскваЛеонид ЗоринТимур ИвановСледственный комитетСК РФкоррупциявзяткакриминалМинобороны РФРасследованиеследствиеследователиВПКоборонаоборонный бюджет
 
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