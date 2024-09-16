https://ukraina.ru/20240916/1057481047.html

"Нас миллион вернется": на Украине заговорили о военном перевороте

"Нас миллион вернется": на Украине заговорили о военном перевороте - 16.09.2024 Украина.ру

"Нас миллион вернется": на Украине заговорили о военном перевороте

Западные СМИ пугают Украину насильственным захватом власти военными в случае какого-либо компромисса с Россией. В последние годы создается впечатление, что призрак такого переворота буквально бродит по этой стране, но все никак не материализуется. Скорее всего, разговорами обойдется и в этот раз

2024-09-16T16:00

2024-09-16T16:00

2024-09-16T16:00

эксклюзив

украина

донбасс

владимир зеленский

вооруженные силы украины

переворот

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"Эта земля теперь полита нашей кровью"Идею о военном перевороте вбросили на этот раз журналисты The Washington Post, которые побывали в Покровске (Красноармейске) в Донбассе. Этот населенный пункт пока еще находится под контролем ВСУ, однако российская армия подбирается все ближе, создавая украинскому гарнизону угрозу разгрома.Основной посыл статьи в американской газете – Украина будто бы полна решимости отстоять Донбасс и не хочет отказываться от этого региона в обмен на остановку боевых действий. Главными сторонниками войны до победного конца показаны военнослужащие, волонтеры и местные жители.Будет мир - дадут по кумполуМолодая врач – не первый представитель ВСУ, который прямо намекает властям на переворот в случае какого-то мирного решения, на которое может пойти Киев.В эти же дни, когда появилась статься в The Washington Post, известный украинский командир взвода БПЛА Роберт Броуди, более известный как Мадяр (Мадьяр), опубликовал в соцсетях видео, на котором также пригрозил Владимиру Зеленскому переворотом."Если власть будет вести переговоры не в интересах украинского народа, то эта власть получит от нас по куполу. Нас миллион вернется с этой войны", - заявил он.В июле схожую риторику продемонстрировал еще один раскрученный украинской пропагандой деятель – начштаба "Азова"* Богдан Кротевич. Он также выразил недовольства тезисами, по которым Киев может согласиться на мир в обмен на территории."Никакого мира без победы. Победа одна – ни одного русского солдата на территории Украины. Потомкам мы эту войну не оставим, и вы тоже не оставите, потому что, если попробуете, будет плохо. И вам и им. Если это "пробивон", даже не думайте. Написал сдержанно", - оставил он такую запись у себя в соцсетях.Настоящий буйных мало, вот и нету вожаковПозиция всех этих мадяров и кротевичей, рядящихся в ультрапатриотическую тогу, ясна. В отличие от обычных украинцев и от рядовых мобилизованных, которых продолжают отлавливать на улицах, для всех этих националистов конфликт с Россией стал настоящим звездным часом и золотой жилой.Любая остановка боевых действий снова вернет эту публику в маргинальную нишу, лишит их финансовых доноров и возможности наживаться на войне. Вопрос в другом, есть ли сейчас на Украине гипотетическая вероятность военного переворота?Сколько бы ни били себя в грудь нацисты из "Азова", в таком военном перевороте максимум, на что они смогут рассчитывать – это роль обычных исполнителей, пехоты путча. Любой военный переворот-заговор осуществляет и собирает с него сливки армейская верхушка, генералы и военачальники первой величины.После ухода экс-главкома Валерия Залужного на почетную ссылку послом в Великобританию, командование ВСУ перешло в руки Александра Сырского, который на роль вождя переворота не подходит от слова совсем.В самом деле, именно за лояльность к начальству, полное отсутствие политических амбиций и выбрал его Владимир Зеленский, обеспокоенный ростом популярности Залужного не только в армии, но и "на гражданке". То есть сыграть на упреждение в случае угрозы захвата власти военными киевский режим может.Народ безмолвствует?Нюанс состоит в другом: как к такому перевороту и перспективе продолжения войны отнесется украинское общество. Официальным местным соцопросам сейчас веры мало, однако по ним можно отследить, какие идеи прощупывают через них власти страны.Если в первое время СВО эти опросы рисовали практически стопроцентную поддержку идеи выхода на границы 1991 года, то теперь все большей популярностью начинает пользоваться идея заморозки конфликта. Идея переговоров в том или ином виде неизбежно дискутируется в Офисе Зеленского, что не может не вызывать нервозность у радикальных националистов.При этом они наверняка должны понимать, что продолжение боевых действий будет означать новые волны мобилизации, набирать военных будет все сложнее, а смертей и разрушений будет еще больше. Все это, мягко говоря, не добавит партии войны очков у населения.В этих условиях любой военный переворот будет означать полный переход Украины уже не к авторитаризму даже, который и так цветет сейчас буйным цветом в лице нелегитимного Зеленского, но скатывание к тоталитарной диктатуре самого махрового образца. Воспроизводить себя такая диктатура сможет только в условиях войны - вечной войны, той самой войны до последнего украинца.Слово за СШАВ любом случае, какие-либо новые Майданы и перевороты, если они и будут происходить на Украине, будут осуществляться с ведома или же по прямому указанию Соединенных Штатов.Об этом, например, в беседе с Lenta.ru заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров."Похоже, что не Вооруженные силы Украины хотят устроить переворот, а в первую очередь американцы, немцы и те, кто еще помогает в Украине. Потому что Зеленский явно их уже не устраивает. А вооруженные силы не такие фанатики, чтобы биться до последнего солдата. Им дадут команду остановиться, и они не будут больше воевать", - сказал он.По мнению сенатора, на переворот украинская армия может пойти в случае, если ВСУ будут терпеть поражение. При таком раскладе вина за это будет возложена на Зеленского как на верховного главнокомандующего, но сам переворот все равно будет происходить под диктовку американцев, подчеркнул Джабаров.

https://ukraina.ru/20240916/1057466805.html

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Павел Котов

эксклюзив, украина, донбасс, владимир зеленский, вооруженные силы украины, переворот