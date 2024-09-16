Дмитрий Киселёв: Благодаря Западу СВО может перерасти в Третью мировую - 16.09.2024 Украина.ру
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Дмитрий Киселёв: Благодаря Западу СВО может перерасти в Третью мировую
Дмитрий Киселёв: Благодаря Западу СВО может перерасти в Третью мировую - 16.09.2024 Украина.ру
Дмитрий Киселёв: Благодаря Западу СВО может перерасти в Третью мировую
На Западе идут активные обсуждения, связанные с целесообразностью разрешения Украине бить западным оружием вглубь России
2024-09-16T12:42
2024-09-16T13:29
эксклюзив
россия
украина
сша
дмитрий киселев
владимир путин
джо байден
ес
вооруженные силы украины
нато
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Одной из главных тем последнего выпуска еженедельной информационно-аналитической передачи "Вести недели" стал визит госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Британии Дэвида Лэмми в Киев, а затем встреча президента США Джо Байдена с премьером Великобритании Киром Стармером.Телеведущий, руководитель международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказал о том, как Владимир Зеленский поддержал идею Блинкена и Лэмми о том, что Украине пора использовать западные ракеты для ударов вглубь РФ. А в пятницу британский премьер Стармер уже привез "ракетную идею" в США к президенту Байдену.Публичные обсуждения данного вопроса Киселев считает прикрытием."Решения о ракетных ударах по глубинным районам России с территории Украины уже давно приняты, — предполагает он. — Для нас это огромный вызов, поскольку меняет саму природу этой войны".Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину объяснил, что это значит конкретно:— наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства самостоятельно украинская армия не в состоянии;— сделать это ВСУ может только с использованием разведданных со спутников Евросоюза или Соединенных Штатов;— полетные задания в эти ракетные системы могут вносить только военнослужащие стран НАТО. Украинские военнослужащие делать этого не могут."То есть еще раз: космическая разведка, а значит, и информация о целях на нашей территории — от НАТО. Программирование полета и пуск — тоже от офицеров НАТО. Что от Украины? Территория. И только", — подытожил слова президента телеведущий.Киселев отметил, что хоть Украина и не вступила в НАТО, НАТО со своими ракетами уже вступила в Украину. А это значит, что Киев не будут ни о чем спрашивать. Поэтому речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России западным оружием или не разрешать. Речь о принятии решения — страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если разрешение Украине дают, значит, участвуют, и это принципиально меняет природу конфликта. Спецоперация РФ на Украине превратится в войну НАТО с Россией, и в этом случае России придется принимать все соответствующие меры, чтобы защититься."Путин совершенно определенно говорит, что нанесение ракетных ударов с Украины по территории в глубине России будет означать прямое военное столкновение с Америкой и НАТО, а это, как говорится, уже другая песня", — отметил Киселев.По его словам, России однозначно придется ответить на эти удары своими, и вопрос лишь в том, куда именно их наносить.Глава МИД России Сергей Лавров на прошедшей неделе заявил, что у него нет сомнений в том, что решение о снятии ограничений на использование дальнобойных ракет для атаки на территорию Российской Федерации было принято давно, а сейчас его лишь пытаются "поизящнее оформить" в публичном пространстве. Дипломат считает, что для Запада война с Россией — экзистенциальная, и цель ее сходна с целями Наполеона и Гитлера."Но с Наполеоном и Гитлером, — напоминает Киселев, — пришлось в лобовую воевать. И еще как. Уж точно без каких-либо ограничений, изо всех сил".Впрочем, как говорит политолог Сергей Караганов, первые ответные удары не должны быть ядерными, но они должны быть нанесены по объектам на территории стран НАТО, которые играют важную роль в снабжении киевского режима.Дмитрий Киселев рассказал, что после того, как Инженерный корпус армии США разместил заказ в 34 миллиона долларов на цифровое моделирование воздействия ядерного оружия на сельское хозяйство, в том числе в Восточной Европе и России, журнал "Тайм" быстро и куда за меньшие деньги сделал свой ролик, объяснив все на пальцах:Самые первые удары — высокочастотные электромагнитные импульсы — поджарят электронику и энергосистемы, электромагнитный импульс будет величиной в десятки тысяч вольт на метр. Следующие удары поразят пункты командования и контроля, а также подземные ракетные шахты.Межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования прилетят через полчаса. Мишенями будут мегаполисы. Каждый удар создаст огненный шар — раскаленный, как солнечная кора. За ним появится грибовидное радиоактивное облако. Эти сильные взрывы испепелят людей вокруг, и все будет охвачено пламенем. Разрастание огненного шара вызовет взрывную волну, которая повредит здания, разрушив ближайшие.У Великобритании и Франции есть ядерные арсеналы и, согласно пятой статье устава НАТО, они обязаны защищать США. Поэтому Россия нанесёт удары и по ним. Огненные бури поглотят множество городов. Выбросы черного углерода приведут к ядерной зиме. Согласно недавнему научному исследованию, свыше 5 млрд человек могут умереть от голода, включая примерно 99% населения США, Европы, России и Китая.Также, по словам телеведущего, американский телеканал FoxNews отмечает новый бум на ядерные бункеры в США. Владелец одной из таких компаний в Далласе Рон Хаббард сказал журналистам: "Сейчас бизнес процветает. Мы делаем бункеры стоимостью от миллиона долларов до 20 000 долларов. Некоторые из наших бункеров стоят даже больше миллиона. В среднем большинство бункеров, которые мы строим, стоят около полумиллиона долларов, потому что клиенты, которые сейчас покупают бункеры, не бедны".Однако Киселев задал логичный вопрос: зачем бункер, если в случае ядерного апокалипсиса из него некуда будет выйти?И вот, после встречи Байдена и Стармера, Путин сделал прямое предупреждение Западу — если Украина начнет бить западным оружием вглубь России, это поставит мир в ситуацию пострашнее Карибского кризиса 1962 года."До сих пор все же Карибский кризис был калиброванным мерилом обострения отношений между Москвой и Вашингтоном", — считает Дмитрий Киселев.Сейчас положение куда опаснее.Ещё на эту тему — в интервью Ростислава Ищенко США уже смирились с тем, что Россия из-за Украины нанесет прямой удар по НАТО
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Сергей Зуев
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эксклюзив, россия, украина, сша, дмитрий киселев, владимир путин, джо байден, ес, вооруженные силы украины, нато
Эксклюзив, Россия, Украина, США, Дмитрий Киселев, Владимир Путин, Джо Байден, ЕС, Вооруженные силы Украины, НАТО

Дмитрий Киселёв: Благодаря Западу СВО может перерасти в Третью мировую

12:42 16.09.2024 (обновлено: 13:29 16.09.2024)
 
© РИА НовостиДмитрий Киселев
Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости
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Сергей Зуев
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На Западе идут активные обсуждения, связанные с целесообразностью разрешения Украине бить западным оружием вглубь России
Одной из главных тем последнего выпуска еженедельной информационно-аналитической передачи "Вести недели" стал визит госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Британии Дэвида Лэмми в Киев, а затем встреча президента США Джо Байдена с премьером Великобритании Киром Стармером.
Телеведущий, руководитель международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказал о том, как Владимир Зеленский поддержал идею Блинкена и Лэмми о том, что Украине пора использовать западные ракеты для ударов вглубь РФ. А в пятницу британский премьер Стармер уже привез "ракетную идею" в США к президенту Байдену.
Публичные обсуждения данного вопроса Киселев считает прикрытием.
"Решения о ракетных ударах по глубинным районам России с территории Украины уже давно приняты, — предполагает он. — Для нас это огромный вызов, поскольку меняет саму природу этой войны".
Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину объяснил, что это значит конкретно:
— наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства самостоятельно украинская армия не в состоянии;
— сделать это ВСУ может только с использованием разведданных со спутников Евросоюза или Соединенных Штатов;
— полетные задания в эти ракетные системы могут вносить только военнослужащие стран НАТО. Украинские военнослужащие делать этого не могут.
"То есть еще раз: космическая разведка, а значит, и информация о целях на нашей территории — от НАТО. Программирование полета и пуск — тоже от офицеров НАТО. Что от Украины? Территория. И только", — подытожил слова президента телеведущий.
Киселев отметил, что хоть Украина и не вступила в НАТО, НАТО со своими ракетами уже вступила в Украину. А это значит, что Киев не будут ни о чем спрашивать. Поэтому речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России западным оружием или не разрешать. Речь о принятии решения — страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если разрешение Украине дают, значит, участвуют, и это принципиально меняет природу конфликта. Спецоперация РФ на Украине превратится в войну НАТО с Россией, и в этом случае России придется принимать все соответствующие меры, чтобы защититься.
Зеленский
05:30
Желаемое за действительное. Ни Россия, ни Запад не стремятся к эскалации, которая нужна только ЗеленскомуРешение позволить Украине бить западным оружием вглубь России не принято, и не похоже, что будет. Лидеры ключевых стран НАТО либо прямо против, либо говорят, что в целом за, но объясняют военную нецелесообразность и даже опасность таких действий
"Путин совершенно определенно говорит, что нанесение ракетных ударов с Украины по территории в глубине России будет означать прямое военное столкновение с Америкой и НАТО, а это, как говорится, уже другая песня", — отметил Киселев.
По его словам, России однозначно придется ответить на эти удары своими, и вопрос лишь в том, куда именно их наносить.

"Узнаем скоро, если к нам все же прилетит, — заявил телеведущий. — И все знакомые лично с Путиным знают, что рука у него не дрогнет. Но мир сейчас на очень опасной грани. Быть может, это и есть самый опасный момент за очень долгое время".

Глава МИД России Сергей Лавров на прошедшей неделе заявил, что у него нет сомнений в том, что решение о снятии ограничений на использование дальнобойных ракет для атаки на территорию Российской Федерации было принято давно, а сейчас его лишь пытаются "поизящнее оформить" в публичном пространстве. Дипломат считает, что для Запада война с Россией — экзистенциальная, и цель ее сходна с целями Наполеона и Гитлера.
"Но с Наполеоном и Гитлером, — напоминает Киселев, — пришлось в лобовую воевать. И еще как. Уж точно без каких-либо ограничений, изо всех сил".
Впрочем, как говорит политолог Сергей Караганов, первые ответные удары не должны быть ядерными, но они должны быть нанесены по объектам на территории стран НАТО, которые играют важную роль в снабжении киевского режима.
Дмитрий Киселев рассказал, что после того, как Инженерный корпус армии США разместил заказ в 34 миллиона долларов на цифровое моделирование воздействия ядерного оружия на сельское хозяйство, в том числе в Восточной Европе и России, журнал "Тайм" быстро и куда за меньшие деньги сделал свой ролик, объяснив все на пальцах:
Самые первые удары — высокочастотные электромагнитные импульсы — поджарят электронику и энергосистемы, электромагнитный импульс будет величиной в десятки тысяч вольт на метр. Следующие удары поразят пункты командования и контроля, а также подземные ракетные шахты.
Межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования прилетят через полчаса. Мишенями будут мегаполисы. Каждый удар создаст огненный шар — раскаленный, как солнечная кора. За ним появится грибовидное радиоактивное облако. Эти сильные взрывы испепелят людей вокруг, и все будет охвачено пламенем. Разрастание огненного шара вызовет взрывную волну, которая повредит здания, разрушив ближайшие.
У Великобритании и Франции есть ядерные арсеналы и, согласно пятой статье устава НАТО, они обязаны защищать США. Поэтому Россия нанесёт удары и по ним. Огненные бури поглотят множество городов. Выбросы черного углерода приведут к ядерной зиме. Согласно недавнему научному исследованию, свыше 5 млрд человек могут умереть от голода, включая примерно 99% населения США, Европы, России и Китая.
Также, по словам телеведущего, американский телеканал FoxNews отмечает новый бум на ядерные бункеры в США. Владелец одной из таких компаний в Далласе Рон Хаббард сказал журналистам: "Сейчас бизнес процветает. Мы делаем бункеры стоимостью от миллиона долларов до 20 000 долларов. Некоторые из наших бункеров стоят даже больше миллиона. В среднем большинство бункеров, которые мы строим, стоят около полумиллиона долларов, потому что клиенты, которые сейчас покупают бункеры, не бедны".
Однако Киселев задал логичный вопрос: зачем бункер, если в случае ядерного апокалипсиса из него некуда будет выйти?
И вот, после встречи Байдена и Стармера, Путин сделал прямое предупреждение Западу — если Украина начнет бить западным оружием вглубь России, это поставит мир в ситуацию пострашнее Карибского кризиса 1962 года.
"До сих пор все же Карибский кризис был калиброванным мерилом обострения отношений между Москвой и Вашингтоном", — считает Дмитрий Киселев.
Сейчас положение куда опаснее.
Ещё на эту тему — в интервью Ростислава Ищенко США уже смирились с тем, что Россия из-за Украины нанесет прямой удар по НАТО
 
ЭксклюзивРоссияУкраинаСШАДмитрий КиселевВладимир ПутинДжо БайденЕСВооруженные силы УкраиныНАТО
 
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