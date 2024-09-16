Американские ракеты на украинских базах: жутковатое предвидение Нормана Спинрада - 16.09.2024 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20240916/1029169443.html
Американские ракеты на украинских базах: жутковатое предвидение Нормана Спинрада
Американские ракеты на украинских базах: жутковатое предвидение Нормана Спинрада - 16.09.2024 Украина.ру
Американские ракеты на украинских базах: жутковатое предвидение Нормана Спинрада
Переговоры относительно снятия ограничений на использование американских дальнобойных вооружений против России заставили нас вспомнить: "преследуя мирные цели и желая сделать все для предотвращения ядерной катастрофы… мы пустим ракету с пятью головками, снаряженными не ядерной взрывчаткой, а навозом добропорядочных украинских свиней"
2024-09-16T08:01
2024-09-16T10:20
эксклюзив
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Автор этой статьи термин "Русская весна" первый раз услышал не в 2014 году, а гораздо раньше — в 1991-м. Причём появился он первоначально на английском языке (Russian Spring), и это название романа американского писателя Нормана Ричарда Спинрада, которому 15 сентября исполнилось 84 года.До последнего времени на Западе Украину с большим трудом отличали от России. Ещё три десятилетия назад московским корреспондентам западных изданий нередко приходилось буквально на пальцах объяснять "откуда, мол, и что это за географические новости".Лет пять назад английские десантники, тренируясь на полигоне "Широкий Лан" в Николаевской области, писали в соцсетях, что они высадились на заднем дворе России. Да и сам Барак Обама перед уходом с поста президента прогнозировал неминуемое возвращение Украины под контроль России.Даже сейчас, в разгар военного конфликта, Украина, с точки зрения определённых кругов на Западе, — временно оккупированная территория России. Во всяком случае, мнение, что мир можно безболезненно обменять на часть территории, в западном экспертном сообществе присутствует.Тем удивительнее появление темы Украины в фантастическом романе, написанном ещё до получения Украиной независимости. Тема существования Украины как чего-то отдельного встречается в западной художественной литературе крайне редко. А у Спинрада конфликт между Украиной и Россией (точнее, Украиной и СССР, — до распада последнего его фантазия не идёт) является одним из существенно важных элементов повествования."Русская весна" была одновременно издана в России и в США.В связи с публикацией Спинрад посетил Москву. По его воспоминаниям, гонорар за книгу был в виде огромного мешка рублей, которые надо было срочно потратить прежде, чем их съест инфляция: "Москва — жёсткий, сумасшедший и одновременно захватывающе притягательный город".В Москве он услышал замечательный комплимент — некоторые читатели не могли поверить, что роман написан не русским (читатели либо врали, либо были весьма недалёкими, либо очень не любили Россию, а скорее — всё вместе).Сам по себе роман представляет собой попытку утопии, в которой Россия входит-таки в качестве влиятельного игрока в мировое сообщество (автор симпатизирует русским). Более того, СССР входит в состав Европейского Союза, создание которого было ускорено именно перестройкой и изменением статуса СССР.США же, напротив, всячески обосабливаются, отказываются выплачивать внешний долг, захватывают территории южноамериканских стран и всячески безобразничают. Все средства правительство США вкладывает в строительство ядерного щита "Космокрепость Америка" на околоземной орбите. Удивительным образом, в мировое сообщество приходится возвращать не СССР, а США…Технологические прорывы и геополитические перипетии описываются с точки зрения смешанной российско-американской семьи (что само по себе не особенно фантастично — вспомним хотя бы убийцу Кеннеди Ли Харви Освальда и его минский брак).Украинская тема расписана довольно любопытно.США решают развалить СССР и способствуют приходу к власти в Киеве национал-популиста Кронько, который требует независимости для Украины и вступает в конфликт с федеральным центром в лице президента Горченко (неясно, понял ли Спинрад, что сделал главой Союза украинца, а главой УССР — незнамо кого). Чтобы избежать решения конфликта военным путём, США поставляют (!) на Украину гиперзвуковые (!) ядерные (!) ракеты, против которых бессильна советская система ПРО. Назревает кризис, который закончится либо ядерной войной, либо распадом СССР.К счастью, задумавший всё это сумасшедший президент США Карсон умирает ("что можно нового сказать о мозге этого человека, кроме того, что у него вообще был мозг?"), а новый умеренный президент Вольфовиц помогает разрешить кризис без разрушительных спецэффектов. Хотя одна ракета всё же падает на Красной площади:"На экране появилась страшная картина. Там, где стоял чудо-храм с луковицами-куполами, громоздились безобразные руины. Кремлёвская стена стала полосой обломков. В центре площади была огромная воронка с рваными краями. Один угол Мавзолея обвалился, каменные блоки растрескались, но каким-то чудом он ещё стоял".В общем, Украина в этом произведении, может, не вполне самостоятельный субъект, но всё же важный элемент реальности.Почему в тексте возникла Украина? Нам кажется, что у книги Спинрада нет каких-то особых литературных достоинств. Она вся построена на неожиданных, шокирующих контрастах и конфликт между Россией и Украиной, которая заведомо воспринимается в США как часть России, был просто одним из них.Это вообще стиль писателя — противопоставить террор фашиствующих "трансцедентальных учёных" и радикал-лесбиянок ну и… Тем более что Спинрад за актуальной политической повесткой следил и о существовании движения за независимость Украины знал, хотя вряд ли принимал его всерьёз.Кто ж знал, что 30 с лишним лет спустя художественный прогноз Спинрада воплотится жуткой реальностью, на цели будут падать гиперзвуковые ракеты, американское оружие потоком будет течь на Украину, а в СМИ (да и в штабах, наверное) будут совершенно серьёзно обсуждать возможность применения ядерного оружия? Украина, правда, ни гиперзвуковых ракет, ни ядерного оружия не получила. Пока?Впрочем, роман вообще-то не об этом. Пожалуй, стоит прислушаться к мнению читателя, оставившего такой отзыв: "Удивительно, но этот полный (как мы думали в начале 90-х) развесистой клюквы роман пережил испытание временем и оказался яркой и интересной историей о Мечте и людях в эпоху перемен".
https://ukraina.ru/20240412/1054481186.html
https://ukraina.ru/20230911/1049285025.html
https://ukraina.ru/20211102/1032578534.html
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Василий Стоякин
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эксклюзив, украина, ес, сша, ссср, литература, фантастика, история, ракеты, военная помощь, ядерное оружие
Эксклюзив, Украина, ЕС, США, СССР, литература, фантастика, История, История, ракеты, военная помощь, Ядерное оружие

Американские ракеты на украинских базах: жутковатое предвидение Нормана Спинрада

08:01 16.09.2024 (обновлено: 10:20 16.09.2024)
 
© commons.wikimedia.org / Yves TennevinНорман Спинрад
Норман Спинрад - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© commons.wikimedia.org / Yves Tennevin
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Переговоры относительно снятия ограничений на использование американских дальнобойных вооружений против России заставили нас вспомнить: "преследуя мирные цели и желая сделать все для предотвращения ядерной катастрофы… мы пустим ракету с пятью головками, снаряженными не ядерной взрывчаткой, а навозом добропорядочных украинских свиней"
Автор этой статьи термин "Русская весна" первый раз услышал не в 2014 году, а гораздо раньше — в 1991-м. Причём появился он первоначально на английском языке (Russian Spring), и это название романа американского писателя Нормана Ричарда Спинрада, которому 15 сентября исполнилось 84 года.
До последнего времени на Западе Украину с большим трудом отличали от России. Ещё три десятилетия назад московским корреспондентам западных изданий нередко приходилось буквально на пальцах объяснять "откуда, мол, и что это за географические новости".
Лет пять назад английские десантники, тренируясь на полигоне "Широкий Лан" в Николаевской области, писали в соцсетях, что они высадились на заднем дворе России. Да и сам Барак Обама перед уходом с поста президента прогнозировал неминуемое возвращение Украины под контроль России.
Даже сейчас, в разгар военного конфликта, Украина, с точки зрения определённых кругов на Западе, — временно оккупированная территория России. Во всяком случае, мнение, что мир можно безболезненно обменять на часть территории, в западном экспертном сообществе присутствует.
Тем удивительнее появление темы Украины в фантастическом романе, написанном ещё до получения Украиной независимости. Тема существования Украины как чего-то отдельного встречается в западной художественной литературе крайне редко. А у Спинрада конфликт между Украиной и Россией (точнее, Украиной и СССР, — до распада последнего его фантазия не идёт) является одним из существенно важных элементов повествования.
Встреча с создателями фильма Счастье – это… Часть 2 - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
12 апреля, 17:36
Сергей Лукьяненко: Космос ─ это развитие и экспансия. Что мешает России полететь на Марс и Юпитер?Классик современной фантастики Сергей Лукьяненко рассказал изданию Украина.ру, почему он восхищается Илоном Маском, и кого из современных молодых русских фантастов, пишущих о космосе, надо читать
"Русская весна" была одновременно издана в России и в США.
В связи с публикацией Спинрад посетил Москву. По его воспоминаниям, гонорар за книгу был в виде огромного мешка рублей, которые надо было срочно потратить прежде, чем их съест инфляция: "Москва — жёсткий, сумасшедший и одновременно захватывающе притягательный город".
В Москве он услышал замечательный комплимент — некоторые читатели не могли поверить, что роман написан не русским (читатели либо врали, либо были весьма недалёкими, либо очень не любили Россию, а скорее — всё вместе).
Сам по себе роман представляет собой попытку утопии, в которой Россия входит-таки в качестве влиятельного игрока в мировое сообщество (автор симпатизирует русским). Более того, СССР входит в состав Европейского Союза, создание которого было ускорено именно перестройкой и изменением статуса СССР.
США же, напротив, всячески обосабливаются, отказываются выплачивать внешний долг, захватывают территории южноамериканских стран и всячески безобразничают. Все средства правительство США вкладывает в строительство ядерного щита "Космокрепость Америка" на околоземной орбите. Удивительным образом, в мировое сообщество приходится возвращать не СССР, а США…
Технологические прорывы и геополитические перипетии описываются с точки зрения смешанной российско-американской семьи (что само по себе не особенно фантастично — вспомним хотя бы убийцу Кеннеди Ли Харви Освальда и его минский брак).
Трудно быть богом (фильм 1989 года)
11 сентября 2023, 18:00История
"Трудно быть богом": "серые", "чёрные" и УкраинаВ 80-е годы популярность братьев Аркадия и Бориса Стругацких достигла пика. Двухтомник 1989 года можно было купить только на рынке за фантастические 25 рублей. Понятно, что у режиссёров регулярно возникало желание их экранизировать. Однако произведения Стругацких, не смотря на свою видимую кинематографичность оказались сложными для постановки
Украинская тема расписана довольно любопытно.
США решают развалить СССР и способствуют приходу к власти в Киеве национал-популиста Кронько, который требует независимости для Украины и вступает в конфликт с федеральным центром в лице президента Горченко (неясно, понял ли Спинрад, что сделал главой Союза украинца, а главой УССР — незнамо кого). Чтобы избежать решения конфликта военным путём, США поставляют (!) на Украину гиперзвуковые (!) ядерные (!) ракеты, против которых бессильна советская система ПРО. Назревает кризис, который закончится либо ядерной войной, либо распадом СССР.
К счастью, задумавший всё это сумасшедший президент США Карсон умирает ("что можно нового сказать о мозге этого человека, кроме того, что у него вообще был мозг?"), а новый умеренный президент Вольфовиц помогает разрешить кризис без разрушительных спецэффектов. Хотя одна ракета всё же падает на Красной площади:
"На экране появилась страшная картина. Там, где стоял чудо-храм с луковицами-куполами, громоздились безобразные руины. Кремлёвская стена стала полосой обломков. В центре площади была огромная воронка с рваными краями. Один угол Мавзолея обвалился, каменные блоки растрескались, но каким-то чудом он ещё стоял".
В общем, Украина в этом произведении, может, не вполне самостоятельный субъект, но всё же важный элемент реальности.
Почему в тексте возникла Украина? Нам кажется, что у книги Спинрада нет каких-то особых литературных достоинств. Она вся построена на неожиданных, шокирующих контрастах и конфликт между Россией и Украиной, которая заведомо воспринимается в США как часть России, был просто одним из них.
Памятник Богдан хмельницкий Киев флаг украины Софийская площадь
2 ноября 2021, 07:45
«Идеально и реально». Писатель-фантаст рассказал, чем закончится война между Россией и УкраинойВойна между Россией и Украиной должна закончиться тем, чем должна закончиться. Украина вернется на родину, станет неотъемлемой частью России теперь уже навсегда. Но скорее всего, это очень радужный план, в реальности произойдет раздел Украины. Об этом рассказал писатель-фантаст Сергей Волков в интервью изданию Украина.ру
Это вообще стиль писателя — противопоставить террор фашиствующих "трансцедентальных учёных" и радикал-лесбиянок ну и… Тем более что Спинрад за актуальной политической повесткой следил и о существовании движения за независимость Украины знал, хотя вряд ли принимал его всерьёз.
Кто ж знал, что 30 с лишним лет спустя художественный прогноз Спинрада воплотится жуткой реальностью, на цели будут падать гиперзвуковые ракеты, американское оружие потоком будет течь на Украину, а в СМИ (да и в штабах, наверное) будут совершенно серьёзно обсуждать возможность применения ядерного оружия? Украина, правда, ни гиперзвуковых ракет, ни ядерного оружия не получила. Пока?
Впрочем, роман вообще-то не об этом. Пожалуй, стоит прислушаться к мнению читателя, оставившего такой отзыв: "Удивительно, но этот полный (как мы думали в начале 90-х) развесистой клюквы роман пережил испытание временем и оказался яркой и интересной историей о Мечте и людях в эпоху перемен".
 
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