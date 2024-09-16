"…Живого никому его не отдавать". Василий Мирович — украинский след императора Иоанна Антоновича - 16.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
История обложка
История
https://ukraina.ru/20240916/1057475516.html
"…Живого никому его не отдавать". Василий Мирович — украинский след императора Иоанна Антоновича
"…Живого никому его не отдавать". Василий Мирович — украинский след императора Иоанна Антоновича - 16.09.2024 Украина.ру
"…Живого никому его не отдавать". Василий Мирович — украинский след императора Иоанна Антоновича
…Его четвертовали 15 сентября 1764 года на Сытнинской площади в Санкт-Петербурге. Обычного подпоручика Смоленского пехотного полка Василия Мировича. Но был он подпоручиком очень необычным: хотел освободить императора, а у него не получилось
2024-09-16T14:05
2024-09-16T16:03
российская империя
екатерина ii
украина
заговор
убийство
европа
вольтер
петр i
иоанн антонович (император)
шлиссельбург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/10/1057476805_0:68:1200:743_1920x0_80_0_0_d082a3f25db835a4f4199d54fd8f4bd0.jpg
Мирович до конца не верил в свою казнь и на эшафот поднялся легко и без страха. Все надеялся, что в последний момент примчится гонец от императрицы Екатерины II с указом, отменяющим экзекуцию и возвращающим ему богатства отца, сгнившего на каторге в сибирском Тобольске.Но несчастный подпоручик не дождался. Она лишь чуть-чуть смилостивилась, и он не очень мучился – ему сначала отрубили голову, потом все остальное. Наблюдавший за казнью первый великий русский поэт эпохи Просвещения Гавриил Державин позже вспоминал, что любознательный народ, пришедший на "зрелище" и "ждавший почему-то милосердия государыни, когда увидел голову в руках палача, единогласно ахнул и так содрогся, что от сильного движения мост поколебался и перила обвалились".Люди, попятившись от ужаса, попадали в Кронверкский крепостной ров с водой. Но все равно и концы убийства были схоронены и в воду, и в землю. Никто и сегодня точно не знает, где могилы и Мировича, и императора, которого он пытался спасти.Но иначе тогда, 260 лет назад, и быть не могло. Казненный слишком много знал. Но от еще большего груза он освобождал императрицу – теперь между нею и троном и страшными тенями за ним уже никто не стоял и ее власти не угрожал.Страшная получилась история – одна императрица в срочном порядке избавлялась от двух других императоров. Законных, как тогда говорили, "природных", имевших право на власть по наследству от своих великих предков.Мужа, императора Петра III, в 1762 году убил граф Алексей Орлов, брат ее любовника Григория Орлова. Через два года второго императора Иоанна VI Антоновича убили в камере Шлиссельбургской крепости его стражники фактически с ее подачи, когда подпоручик Мирович, как уже было сказано, попытался его освободить. У них была ее инструкция, пункт 4 которой недвусмысленно гласил: "Ежели, паче чаяния, случится, чтоб кто пришел с командою или один, хотя бы офицер… и захотел арестанта у вас взять, то оного никому не отдавать… Буде же оная сильна будет рука, что спастись не можно, то арестанта умертвить, а живого никому его в руки не отдавать".Императора и убили. Как сообщал позже современник, охранники – прапорщик и сержант Ингерманландского пехотного полка Данила Власьев и Лука Чекин – кинулись в камеру и "напали с обнаженными шпагами на несчастного принца, который к этому времени проснулся от шума и вскочил с постели. Он защищался от их ударов и, хотя был ранен в руку, но сломал одному из них шпагу; тогда, не имея никакого оружия и почти совершенно нагой, он продолжал сильно сопротивляться, пока наконец они его не одолели и не изранили во многих местах. Тут наконец он был окончательно умерщвлен одним из офицеров, который проколол его насквозь сзади".Когда в камеру ворвался Мирович с верными ему солдатами, на полу его ждал уже заколотый тюремщиками узник. Мирович подошел к телу, "поцеловал руку, велел положить на кровать и вынести на улицу". Он-то знал, кто перед ним.А благодарность императрицы-узурпаторши уже не знала границ – ей от милости до казни все было можно. Однако тогда же родилась и конспирологическая, но очень логичная версия, что именно Екатерина II, полубезродная немецкая принцесса Ангальт-Цербстская, захватившая власть в Российской империи, организовала заговор-акцию Мировича. Для укрепления своих позиций.Перво-наперво все обратили внимания на то, что в момент заговора Мировича Екатерина покинула Санкт-Петербург и уехала в Ригу. А потом оттуда руководила расследованием, которое поручила Никите Панину, главному надзирателю за содержанием императора Иоанна, фактически главе МИД империи и одновременно наставнику-воспитателю ее сына – великого князя Павла, тоже будущего императора.О графе Панине сама Екатерина писал своему любовнику и будущему королю Польши Станиславу Понятовскому: "Самый искусный, самый смышленый и самый ревностный человек при моем дворе".Панин ее не подвел. Расследование длилось недолго – с момента убийства Иоанна 16 июля 1764 года до 15 сентября, прошло споро и закончилось вынесением Мировичу смертного приговора – за то, что ослушался воли императрицы и помышлял заговор против государыни.Однако все удивлялись, что Мирович не боялся расследования и казни. Потому что, стараясь выведать сообщников, следователям и дознавателям тем не менее запретили пытать и его самого, и родных и близких, и даже родного брата, что тогда было обычным и привычным делом. Сама Екатерина вроде бы сказала в шутку "Брат мой, а ум свой": мол, брат за брата казни не подвержен. Вот и вел себя Мирович на плахе, будто получил какие-то заверения относительно своей безопасности – "вместо смерти живот".И, наконец, непосредственных убийц несчастного императора Иоанна, его стражников, простых мелкопоместных и бедных, как церковные крысы, дворян повысили в званиях: поручик Власьев стал капитаном, а сержант Чекин – поручиком. И наградили, не исключено, еще и за то, что они убийством узника предотвратили более масштабный заговор – возведение на престол свергнутого, но венценосного главу империи.В России тогда ширились слухи о том, что через год после убийства мужа Екатерина – Петра III, в 1763 году, гвардейцы (этот, по словам историка-драматурга Эдварда Радзинского, российский "парламент с ружьями") пытались привести власть в империи в соответствие с законами о престолонаследии – женить вдову Екатерину "на законном царе Иванушке". То есть на узнике – на императоре Иоанне VI, правнуке царя Ивана V, брата тоже царя, а потом императора Петра I.История рассказывает нам, что Екатерина, опасаясь заговора и страстно желая оставаться императрицей, рассматривала и такой вариант. В том же 1762 году она лично посетила узника Иоанна и, недолго побывав в камере, объявила в собственном заключении: "Иван не был рожден, чтобы царствовать… Обиженный природою, лишенный способности мыслить, мог ли он взять скипетр…".По ее словам, она приезжала, чтобы увидеть принца и, "узнав его душевные свойства, и жизнь ему по природным его качествам и воспитанию определить спокойную". Однако, оценив увиденное, она решила, что никакой помощи несчастному оказать невозможно и что для него лучше будет остаться в каземате. Ибо "с чувствительностью нашею увидели в нем, кроме весьма ему тягостного и другим почти невразумительного косноязычества, лишение разума и смысла человеческого". К тому же Иоанн страшно заикался и, чтобы говорить внятно, поддерживал подбородок рукой.Но вот историк Сергей Соловьев напоминает, что это именно Екатерина приказала проверить, знает ли Иоанн о своем происхождении и каков он в умственном отношении. И ей показали донесения: за два года до ее визита один из охранников, некто капитан Овцын докладывал начальнику Канцелярии тайных розыскных дел графу Александру Шувалову о том, знает ли узник, кто он:Знал узник Иоанн, кто он, знал. А ему не положено было знать. И офицеры охраны специально измывались над несчастным."Арестант здоров и, хотя в нем болезни никакой не видно, только в уме несколько помешался, утверждает, что его портят шептаньем, дутьем, пусканием изо рта огня и дыма; кто, в постели лежа, повернется или ногу переложит, за то сердится, сказывает, шепчут и тем его портят; приходил раз к подпоручику, чтобы его бить, и мне говорил, чтобы его унять, и ежели не уйму, то он станет бить; когда я стану разубеждать, то и меня еретиком называет…", – писал в 1959 году начальник охраны.А уже в 1761 году докладывали, добившись своего – смирения узника: "Не давали ему чаю и отобрали чулки, и он присмирел совершенно".Но вывод о безумии Иоанна Антоновича делали не врачи, а охранники. Профессиональные же лекари даже того времени к нему допущены не были. Никогда! И убит он был, когда ему не было и 24 лет от роду. А в тюремной камере он провел почти 20 лет. И даже охранники разглядели его окончательно, лишь когда убивали. Потому что до этого инструкция гласила: "Когда же для убирания в казарме всякой нечистоты кто впущен будет, то тогда арестанту быть за ширмами, чтоб его видеть не могли…"Страшная жизнь была у бывшего императора. Царствовал то оно всего ничего: с 19 октября 1740 года, когда он вступил на трон, и до 25 ноября 1741 года, когда Елизавета, дочь Петра I, совершила переворот, захватила трон и арестовала всю семью малолетнего императора.Тогда и начался путь на свою Голгофу "русской Железной маски". Историк барон Модест Корф, автор книги об Иоанне Антоновиче, писал, что "до самого конца жизнь его представляла одну нескончаемую цепь мучений и страданий всякого рода".Только первые четыре года его держали с родителями на свежем воздухе под Ригой, потом в Воронежской губернии, в Ораниенбурге. Затем его забрали у родителей повезли на Соловки, но из-за осенней распутицы добрались только до Холмогор. Там его поместили в бывшем доме местного архиерея. Как в одиночную камеру, где отныне он видел только слуг и охранников. Он был живым и веселым мальчиком, а его непрерывно держали в наглухо закрытой комнате без окон. Он не знал, что такое дневной свет. Раз в неделю под покровом ночной темноты его выводили в баню во дворе архиерейского дома, и он, вероятно, думал, что на дворе всегда стоит ночь.Так прошли его детство и вся его юность. Императрица Елизавета запретила учить его грамоте, но он умел читать и писать. У него не было игрушек, он никогда не видел цветов, птиц, животных, деревьев. Из женщин он вообще видел лишь троих – свою мать, правительницу Анну Леопольдовну, и двух императриц – Елизавету и Екатерину.Да что там женщин: в Холмогорах в другой части дома поселили его родителей. А также братьев и сестер, которые родились уже после него. Их он тоже никогда видел и не увидел.В 16 лет его перевезли из Холмогор в Шлиссельбургскую крепость в отдельную, строго охраняемую казарму. И охране были даны строжайшие предписания не допускать посторонних к узнику. Чтобы окна не пропускали дневной свет, их густо замазали краской, а в камере постоянно горели свечи, и за узником непрерывно наблюдал дежурный офицер. Это была полная изоляция от мира.Но как в глубине его сознания сохранилась память о раннем детстве и страшной, похожей на сон, истории его похищения и переименования, так и народ русский его помнил – называл Иванушкой. Но того, кто произносил это имя царя, ждали арест, пытки в Тайной канцелярии и ссылка в Сибирь.Это было похоже на страшную игру взрослых в умолчание. К свергнутому малышу-императору применили как бы еще древнеримский закон об осуждении имени – с запретом произносить имя. Высочайшим указом императрицы Елизаветы было предписано уничтожить все портреты Иоанна VI, изъять из обращения все монеты с его изображением. Было велено из книг, посвященных императору-младенцу, вырвать титульные страницы, собрать все до последнего опубликованные при нем указы, протоколы и докладные записки с упоминанием его имени и хранить в Тайной канцелярии. Даже не знаменитом Романовском обелиске в Александровском саду близ Кремля в правящей династии пропущено имя и месяцы царствование Иоанна.А когда все же нужно было упоминать этот "Иванов год", то прибегали к дурацкой фразе "В правление известной особы". Лишь столетие с лишним спустя, в 1888 году, были опубликованы два огромных тома бумаг царствования Иоанна. А четырьмя годами раньше чудесный художник Иван Творожников написал картину "Мирович перед телом Ивана VI".Так в историю Российской империи невольно вернули украинский след в истории правящей династии: как выходец и Малороссии, которая тогда еще не называлась Украиной, попытался решить кровавый и циничный династический спор. Разумеется, себе на пользу.Василий Мирович родился в 1739 году в Тобольске, где на каторге маялся его отец, сын богатого и знатного казацкого переяславского полковника Федора Мировича, который в 1709 году поддержал предателя и клятвопреступника гетмана Ивана Мазепы. И вместе с ним отложился от Петра I, перешел под знамена шведского короля Карла XII, а после поражения последнего не стал наблюдать, как Мазепу в Молдавии догрызают вши, а бежал в Польшу.Отец подпоручика Яков Мирович тайно съездил к своему отцу в Польшу, но попал в поле зрения Тайной канцелярии России и оказался в Сибири. Его фамильные имения и родовые богатства были конфискованы, и потому сын Василий хоть и не был лишен дворянства, но маялся в страшной и унизительной нищете, ушел в солдаты. Казалось бы, без всякого просвета, хотя его военная карьера потом все же двигалась по восходящей. Мирович даже был 10 месяцев флигель-адъютантом у генерал-аншефа графа Петра Панина, выдающегося полководца-героя Семилетней войны и победителя Емельяна Пугачева.В 1763 году Мирович сам попросился перевести его в Шлиссельбург, узнав, что там томится свергнутый император. Его он вознамерился вернуть на трон. И самому подняться – в XVIII в России все участники успешных переворотов врывались в правящую элиту империи.Есть также информация, что его мог подговорить на это гетман Войска Запорожского в Малороссии, умный и опытный царедворец, брат морганатического супруга императрицы Елизаветы Алексея, Кирилл Разумовский, который чутко улавливал и интересы новой императрицы Екатерины, перед которой тоже нужно было выслуживаться.Когда Мирович обратился к нему с просьбой посодействовать в возвращении ему хоть части наследственных богатств и имений деда-предателя и назначении хоть какой-то пенсии нуждающимся сестрам, обычно щедрый гетман Кирилл денег не дал, а посоветовал взять свое удалью: "Ты молод, схвати судьбу за чуб". А Мирович по истории двух узурпаторш – Елизаветы и Екатерины, возведенных на трон штыками гвардейцев, не мог не знать о легкости госпереворотов. Нужно было только явить народу живого императора-страдальца, и люди могли легко присягнуть ему. Тем более, что в народе росло недовольство "немкой, которая захватила трон в обход сына".Вот тут и повод для конспирологии: гетман Кирилл и мог договориться с Екатериной, пустив энергию честолюбца Мировича в нужное русло – спровоцировать убийство Иоанна Антоновича, который вольно или невольно угрожал трону императрицы. И каждый получал бы свое: гетман – свое гетманство, которое он хотел сделать наследственным, императрица избавлялась бы от соперника, ну а Мирович…Мировичу не повезло больше всех: Иоанн Антонович был убит, гетман Кирилл лишился своего поста месяца через два – уже в ноябре 1764 года, Малороссия (Украина) навсегда лишилась гетманства, а вот участника госпереворота и незадачливого подпоручика просто убрали за ненадобностью. И только Екатерина осталась при своих: своим прагматичным умом она понимала и смогла доказать всем, что оказанная услуга таковой не является. Особенно в делах пикантных, к удержанию власти относящихся…Тем более, что видный властитель дум просвещенной Европы Жан-Жак Руссо послу убийства двух императоров в России написал: "…Император, которого заставляют умереть от колики, и принц, рожденный на престоле и погибающий в заточении, вот зрелище, возмутительное само по себе, потому что оно оскорбляет человечество…"После этого Екатерина все свои усилия бросила на упрочение власти и отмывание репутации в Европе, где она якшалась с европейскими просветителями и очень хотела быть среди них "своею". И хоть на какое-то время, но стала – пережила их всех. И Вольтера, и Руссо, и Монтескье, и Д’Аламбера, и Дидро…… Уже в 2010 году в сентябре в Холмогорах у старой церкви на бывшем архиерейском подворье нашли удивительное захоронение: гроб с телом молодого человека, умершего от множества травм: тупая травма головы, перелом в основании черепа, колотые ранения… Видимо, он упорно боролся за жизнь, когда последовал последний удар – шпагой. В сердце, нанесен сзади. Но до сих пор ничего не доказано – странное умолчание продолжается до сих…Ещё о деятелях екатериниской эпохи: Малоросс во главе ФСО XVIII века: военная карьера Алексея Разумовского
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
https://ukraina.ru/20240814/1048356664.html
https://ukraina.ru/20240616/1023908127.html
https://ukraina.ru/20230514/1046032169.html
российская империя
украина
европа
шлиссельбург
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/10/1057476805_60:0:1140:810_1920x0_80_0_0_fb408d2a49215593cda3ba0a14850611.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
российская империя, екатерина ii, украина, заговор, убийство, европа, вольтер, петр i, иоанн антонович (император), шлиссельбург, мнения, история
Российская империя, Екатерина II, Украина, заговор, убийство, Европа, Вольтер, Петр I, Иоанн Антонович (император), Шлиссельбург, Мнения, История, История

"…Живого никому его не отдавать". Василий Мирович — украинский след императора Иоанна Антоновича

14:05 16.09.2024 (обновлено: 16:03 16.09.2024)
 
Иван Творожников. Мирович перед телом Ивана VI
Иван Творожников. Мирович перед телом Ивана VI
Читать в
Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
Все материалы
…Его четвертовали 15 сентября 1764 года на Сытнинской площади в Санкт-Петербурге. Обычного подпоручика Смоленского пехотного полка Василия Мировича. Но был он подпоручиком очень необычным: хотел освободить императора, а у него не получилось
Мирович до конца не верил в свою казнь и на эшафот поднялся легко и без страха. Все надеялся, что в последний момент примчится гонец от императрицы Екатерины II с указом, отменяющим экзекуцию и возвращающим ему богатства отца, сгнившего на каторге в сибирском Тобольске.
Но несчастный подпоручик не дождался. Она лишь чуть-чуть смилостивилась, и он не очень мучился – ему сначала отрубили голову, потом все остальное. Наблюдавший за казнью первый великий русский поэт эпохи Просвещения Гавриил Державин позже вспоминал, что любознательный народ, пришедший на "зрелище" и "ждавший почему-то милосердия государыни, когда увидел голову в руках палача, единогласно ахнул и так содрогся, что от сильного движения мост поколебался и перила обвалились".
Люди, попятившись от ужаса, попадали в Кронверкский крепостной ров с водой. Но все равно и концы убийства были схоронены и в воду, и в землю. Никто и сегодня точно не знает, где могилы и Мировича, и императора, которого он пытался спасти.
Но иначе тогда, 260 лет назад, и быть не могло. Казненный слишком много знал. Но от еще большего груза он освобождал императрицу – теперь между нею и троном и страшными тенями за ним уже никто не стоял и ее власти не угрожал.
Страшная получилась история – одна императрица в срочном порядке избавлялась от двух других императоров. Законных, как тогда говорили, "природных", имевших право на власть по наследству от своих великих предков.
Мужа, императора Петра III, в 1762 году убил граф Алексей Орлов, брат ее любовника Григория Орлова. Через два года второго императора Иоанна VI Антоновича убили в камере Шлиссельбургской крепости его стражники фактически с ее подачи, когда подпоручик Мирович, как уже было сказано, попытался его освободить. У них была ее инструкция, пункт 4 которой недвусмысленно гласил: "Ежели, паче чаяния, случится, чтоб кто пришел с командою или один, хотя бы офицер… и захотел арестанта у вас взять, то оного никому не отдавать… Буде же оная сильна будет рука, что спастись не можно, то арестанта умертвить, а живого никому его в руки не отдавать".
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Императора и убили. Как сообщал позже современник, охранники – прапорщик и сержант Ингерманландского пехотного полка Данила Власьев и Лука Чекин – кинулись в камеру и "напали с обнаженными шпагами на несчастного принца, который к этому времени проснулся от шума и вскочил с постели. Он защищался от их ударов и, хотя был ранен в руку, но сломал одному из них шпагу; тогда, не имея никакого оружия и почти совершенно нагой, он продолжал сильно сопротивляться, пока наконец они его не одолели и не изранили во многих местах. Тут наконец он был окончательно умерщвлен одним из офицеров, который проколол его насквозь сзади".
Когда в камеру ворвался Мирович с верными ему солдатами, на полу его ждал уже заколотый тюремщиками узник. Мирович подошел к телу, "поцеловал руку, велел положить на кровать и вынести на улицу". Он-то знал, кто перед ним.
А благодарность императрицы-узурпаторши уже не знала границ – ей от милости до казни все было можно. Однако тогда же родилась и конспирологическая, но очень логичная версия, что именно Екатерина II, полубезродная немецкая принцесса Ангальт-Цербстская, захватившая власть в Российской империи, организовала заговор-акцию Мировича. Для укрепления своих позиций.
Перво-наперво все обратили внимания на то, что в момент заговора Мировича Екатерина покинула Санкт-Петербург и уехала в Ригу. А потом оттуда руководила расследованием, которое поручила Никите Панину, главному надзирателю за содержанием императора Иоанна, фактически главе МИД империи и одновременно наставнику-воспитателю ее сына – великого князя Павла, тоже будущего императора.
О графе Панине сама Екатерина писал своему любовнику и будущему королю Польши Станиславу Понятовскому: "Самый искусный, самый смышленый и самый ревностный человек при моем дворе".
Панин ее не подвел. Расследование длилось недолго – с момента убийства Иоанна 16 июля 1764 года до 15 сентября, прошло споро и закончилось вынесением Мировичу смертного приговора – за то, что ослушался воли императрицы и помышлял заговор против государыни.
Однако все удивлялись, что Мирович не боялся расследования и казни. Потому что, стараясь выведать сообщников, следователям и дознавателям тем не менее запретили пытать и его самого, и родных и близких, и даже родного брата, что тогда было обычным и привычным делом. Сама Екатерина вроде бы сказала в шутку "Брат мой, а ум свой": мол, брат за брата казни не подвержен. Вот и вел себя Мирович на плахе, будто получил какие-то заверения относительно своей безопасности – "вместо смерти живот".
И, наконец, непосредственных убийц несчастного императора Иоанна, его стражников, простых мелкопоместных и бедных, как церковные крысы, дворян повысили в званиях: поручик Власьев стал капитаном, а сержант Чекин – поручиком. И наградили, не исключено, еще и за то, что они убийством узника предотвратили более масштабный заговор – возведение на престол свергнутого, но венценосного главу империи.
В России тогда ширились слухи о том, что через год после убийства мужа Екатерина – Петра III, в 1763 году, гвардейцы (этот, по словам историка-драматурга Эдварда Радзинского, российский "парламент с ружьями") пытались привести власть в империи в соответствие с законами о престолонаследии – женить вдову Екатерину "на законном царе Иванушке". То есть на узнике – на императоре Иоанне VI, правнуке царя Ивана V, брата тоже царя, а потом императора Петра I.
императрица Екатерина II Великая - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
14 августа, 15:59История
Екатерина II, Запорожская Сечь и традиционные ценностиОтчего и почему на Украине так не любят Екатерину Великую? Казалось бы – именно при ней к империи были присоединены Донбасс, Таврия и Крым... Но нет – она совершила страшное преступление против нации и державы – разогнала Запорожскую Сечь. И, главное, она уже тогда навязывала традиционные ценности, вместо нынешней толерантности!
История рассказывает нам, что Екатерина, опасаясь заговора и страстно желая оставаться императрицей, рассматривала и такой вариант. В том же 1762 году она лично посетила узника Иоанна и, недолго побывав в камере, объявила в собственном заключении: "Иван не был рожден, чтобы царствовать… Обиженный природою, лишенный способности мыслить, мог ли он взять скипетр…".
По ее словам, она приезжала, чтобы увидеть принца и, "узнав его душевные свойства, и жизнь ему по природным его качествам и воспитанию определить спокойную". Однако, оценив увиденное, она решила, что никакой помощи несчастному оказать невозможно и что для него лучше будет остаться в каземате. Ибо "с чувствительностью нашею увидели в нем, кроме весьма ему тягостного и другим почти невразумительного косноязычества, лишение разума и смысла человеческого". К тому же Иоанн страшно заикался и, чтобы говорить внятно, поддерживал подбородок рукой.
Но вот историк Сергей Соловьев напоминает, что это именно Екатерина приказала проверить, знает ли Иоанн о своем происхождении и каков он в умственном отношении. И ей показали донесения: за два года до ее визита один из охранников, некто капитан Овцын докладывал начальнику Канцелярии тайных розыскных дел графу Александру Шувалову о том, знает ли узник, кто он:

"Сначала ответил, что он человек великий и один подлый офицер то у него отнял и имя переменил; а потом назвал себя принцем. Я ему сказал, чтоб он о себе той пустоты не думал и впредь того не врал, на что весьма осердясь, на меня закричал, для чего я смею ему так говорить и запрещать такому великому человеку. Я ему повторял, чтобы он этой пустоты, конечно, не думал и не врал, и ему то приказываю повелением, на что он закричал: "Я и повелителя не слушаю", потом еще два раза закричал, что он принц, и пошел с великим сердцем ко мне. Я боюсь, чтоб он не убил, вышел за дверь и опять, помедля, к нему вошел; он, бегая по казарме в великом сердце, шептал что не слышно".

Знал узник Иоанн, кто он, знал. А ему не положено было знать. И офицеры охраны специально измывались над несчастным.
"Арестант здоров и, хотя в нем болезни никакой не видно, только в уме несколько помешался, утверждает, что его портят шептаньем, дутьем, пусканием изо рта огня и дыма; кто, в постели лежа, повернется или ногу переложит, за то сердится, сказывает, шепчут и тем его портят; приходил раз к подпоручику, чтобы его бить, и мне говорил, чтобы его унять, и ежели не уйму, то он станет бить; когда я стану разубеждать, то и меня еретиком называет…", – писал в 1959 году начальник охраны.
А уже в 1761 году докладывали, добившись своего – смирения узника: "Не давали ему чаю и отобрали чулки, и он присмирел совершенно".
Но вывод о безумии Иоанна Антоновича делали не врачи, а охранники. Профессиональные же лекари даже того времени к нему допущены не были. Никогда! И убит он был, когда ему не было и 24 лет от роду. А в тюремной камере он провел почти 20 лет. И даже охранники разглядели его окончательно, лишь когда убивали. Потому что до этого инструкция гласила: "Когда же для убирания в казарме всякой нечистоты кто впущен будет, то тогда арестанту быть за ширмами, чтоб его видеть не могли…"
Страшная жизнь была у бывшего императора. Царствовал то оно всего ничего: с 19 октября 1740 года, когда он вступил на трон, и до 25 ноября 1741 года, когда Елизавета, дочь Петра I, совершила переворот, захватила трон и арестовала всю семью малолетнего императора.
16 июня, 08:02История
Как и зачем Екатерина II ликвидировала Запорожскую Сечь4 (15) – 5 (16) июня 1775 русские войска под командованием генерала Текели ликвидировали оплот запорожского казачества. Причины и последствия этого события до сих пор являются предметом жарких дискуссий. Советские историки видели в нем триумф крепостничества, а украинские – борьбу царизма с европейской демократией. Но так ли это?
Тогда и начался путь на свою Голгофу "русской Железной маски". Историк барон Модест Корф, автор книги об Иоанне Антоновиче, писал, что "до самого конца жизнь его представляла одну нескончаемую цепь мучений и страданий всякого рода".
Только первые четыре года его держали с родителями на свежем воздухе под Ригой, потом в Воронежской губернии, в Ораниенбурге. Затем его забрали у родителей повезли на Соловки, но из-за осенней распутицы добрались только до Холмогор. Там его поместили в бывшем доме местного архиерея. Как в одиночную камеру, где отныне он видел только слуг и охранников. Он был живым и веселым мальчиком, а его непрерывно держали в наглухо закрытой комнате без окон. Он не знал, что такое дневной свет. Раз в неделю под покровом ночной темноты его выводили в баню во дворе архиерейского дома, и он, вероятно, думал, что на дворе всегда стоит ночь.
Так прошли его детство и вся его юность. Императрица Елизавета запретила учить его грамоте, но он умел читать и писать. У него не было игрушек, он никогда не видел цветов, птиц, животных, деревьев. Из женщин он вообще видел лишь троих – свою мать, правительницу Анну Леопольдовну, и двух императриц – Елизавету и Екатерину.
Да что там женщин: в Холмогорах в другой части дома поселили его родителей. А также братьев и сестер, которые родились уже после него. Их он тоже никогда видел и не увидел.
В 16 лет его перевезли из Холмогор в Шлиссельбургскую крепость в отдельную, строго охраняемую казарму. И охране были даны строжайшие предписания не допускать посторонних к узнику. Чтобы окна не пропускали дневной свет, их густо замазали краской, а в камере постоянно горели свечи, и за узником непрерывно наблюдал дежурный офицер. Это была полная изоляция от мира.
Но как в глубине его сознания сохранилась память о раннем детстве и страшной, похожей на сон, истории его похищения и переименования, так и народ русский его помнил – называл Иванушкой. Но того, кто произносил это имя царя, ждали арест, пытки в Тайной канцелярии и ссылка в Сибирь.
Это было похоже на страшную игру взрослых в умолчание. К свергнутому малышу-императору применили как бы еще древнеримский закон об осуждении имени – с запретом произносить имя. Высочайшим указом императрицы Елизаветы было предписано уничтожить все портреты Иоанна VI, изъять из обращения все монеты с его изображением. Было велено из книг, посвященных императору-младенцу, вырвать титульные страницы, собрать все до последнего опубликованные при нем указы, протоколы и докладные записки с упоминанием его имени и хранить в Тайной канцелярии. Даже не знаменитом Романовском обелиске в Александровском саду близ Кремля в правящей династии пропущено имя и месяцы царствование Иоанна.
А когда все же нужно было упоминать этот "Иванов год",
то прибегали к дурацкой фразе "В правление известной особы". Лишь столетие с лишним спустя, в 1888 году, были опубликованы два огромных тома бумаг царствования Иоанна. А четырьмя годами раньше чудесный художник Иван Творожников написал картину "Мирович перед телом Ивана VI".
Так в историю Российской империи невольно вернули украинский след в истории правящей династии: как выходец и Малороссии, которая тогда еще не называлась Украиной, попытался решить кровавый и циничный династический спор. Разумеется, себе на пользу.
Василий Мирович родился в 1739 году в Тобольске, где на каторге маялся его отец, сын богатого и знатного казацкого переяславского полковника Федора Мировича, который в 1709 году поддержал предателя и клятвопреступника гетмана Ивана Мазепы. И вместе с ним отложился от Петра I, перешел под знамена шведского короля Карла XII, а после поражения последнего не стал наблюдать, как Мазепу в Молдавии догрызают вши, а бежал в Польшу.
Екатерина II - законодательница в Храме богини Правосудия
14 мая 2023, 08:00История
"И тотчас прикрепила украинцев к земле": 240 лет "скандальному" указу Екатерины II
Отец подпоручика Яков Мирович тайно съездил к своему отцу в Польшу, но попал в поле зрения Тайной канцелярии России и оказался в Сибири. Его фамильные имения и родовые богатства были конфискованы, и потому сын Василий хоть и не был лишен дворянства, но маялся в страшной и унизительной нищете, ушел в солдаты. Казалось бы, без всякого просвета, хотя его военная карьера потом все же двигалась по восходящей. Мирович даже был 10 месяцев флигель-адъютантом у генерал-аншефа графа Петра Панина, выдающегося полководца-героя Семилетней войны и победителя Емельяна Пугачева.
В 1763 году Мирович сам попросился перевести его в Шлиссельбург, узнав, что там томится свергнутый император. Его он вознамерился вернуть на трон. И самому подняться – в XVIII в России все участники успешных переворотов врывались в правящую элиту империи.
Есть также информация, что его мог подговорить на это гетман Войска Запорожского в Малороссии, умный и опытный царедворец, брат морганатического супруга императрицы Елизаветы Алексея, Кирилл Разумовский, который чутко улавливал и интересы новой императрицы Екатерины, перед которой тоже нужно было выслуживаться.
Когда Мирович обратился к нему с просьбой посодействовать в возвращении ему хоть части наследственных богатств и имений деда-предателя и назначении хоть какой-то пенсии нуждающимся сестрам, обычно щедрый гетман Кирилл денег не дал, а посоветовал взять свое удалью: "Ты молод, схвати судьбу за чуб". А Мирович по истории двух узурпаторш – Елизаветы и Екатерины, возведенных на трон штыками гвардейцев, не мог не знать о легкости госпереворотов. Нужно было только явить народу живого императора-страдальца, и люди могли легко присягнуть ему. Тем более, что в народе росло недовольство "немкой, которая захватила трон в обход сына".
Вот тут и повод для конспирологии: гетман Кирилл и мог договориться с Екатериной, пустив энергию честолюбца Мировича в нужное русло – спровоцировать убийство Иоанна Антоновича, который вольно или невольно угрожал трону императрицы. И каждый получал бы свое: гетман – свое гетманство, которое он хотел сделать наследственным, императрица избавлялась бы от соперника, ну а Мирович…
Мировичу не повезло больше всех: Иоанн Антонович был убит, гетман Кирилл лишился своего поста месяца через два – уже в ноябре 1764 года, Малороссия (Украина) навсегда лишилась гетманства, а вот участника госпереворота и незадачливого подпоручика просто убрали за ненадобностью. И только Екатерина осталась при своих: своим прагматичным умом она понимала и смогла доказать всем, что оказанная услуга таковой не является. Особенно в делах пикантных, к удержанию власти относящихся…
Тем более, что видный властитель дум просвещенной Европы Жан-Жак Руссо послу убийства двух императоров в России написал: "…Император, которого заставляют умереть от колики, и принц, рожденный на престоле и погибающий в заточении, вот зрелище, возмутительное само по себе, потому что оно оскорбляет человечество…"
После этого Екатерина все свои усилия бросила на упрочение власти и отмывание репутации в Европе, где она якшалась с европейскими просветителями и очень хотела быть среди них "своею". И хоть на какое-то время, но стала – пережила их всех. И Вольтера, и Руссо, и Монтескье, и Д’Аламбера, и Дидро
… Уже в 2010 году в сентябре в Холмогорах у старой церкви на бывшем архиерейском подворье нашли удивительное захоронение: гроб с телом молодого человека, умершего от множества травм: тупая травма головы, перелом в основании черепа, колотые ранения… Видимо, он упорно боролся за жизнь, когда последовал последний удар – шпагой. В сердце, нанесен сзади. Но до сих пор ничего не доказано – странное умолчание продолжается до сих…
Ещё о деятелях екатериниской эпохи: Малоросс во главе ФСО XVIII века: военная карьера Алексея Разумовского
 
ИсторияРоссийская империяЕкатерина IIУкраиназаговорубийствоЕвропаВольтерПетр IИоанн Антонович (император)ШлиссельбургМненияИстория
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:10ВСУ обстреляли Сватово в ЛНР, 11 человек ранены
16:06Курские власти объявили об эвакуации двух районов
16:00"Нас миллион вернется": на Украине заговорили о военном перевороте
15:42Гурулев объяснил увеличение штатной численности ВС РФ
15:41Зеленский подписал закон о включении Сил беспилотных систем в отдельный род войск ВСУ
15:37Мариуполь украсит новый Дом с часами на месте разрушенного
15:18Депутат бундестага Вагенкнехт предложила "отравленный мирный план" по Украине
15:08"Это даже не смешно": Зеленский странно отреагировал на поимку азовца*, покушавшегося на Трампа
14:42Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ
14:16Как 1 удар заставит жителей Полтавы сменить кепку на будёновку и чем это опасно для России – Евтушенко
14:11"Россия непобедима": Токаев дал Шольцу совет насчет участия в украинском конфликте
14:05"…Живого никому его не отдавать". Василий Мирович — украинский след императора Иоанна Антоновича
13:33Офицеры военного представительства Минобороны РФ признались во взятках и хищениях
13:22Суд арестовал иностранца, готовившего теракты в Ростовской области по заданию ГУР Украины
13:02"Забота Вашингтона": Песков об украинском следе в покушении на Трампа
13:02Кремль оценил призыв МИД Украины к ООН и МККК посетить Курскую область
13:01Киев готовит бесчеловечную провокацию. Главное на Украине на 13:00 16 сентября
13:00Успеновка и Борки: в Минобороны РФ рассказали об успехах на Курском направлении
12:42Дмитрий Киселёв: Благодаря Западу СВО может перерасти в Третью мировую
12:36На "Госуслугах" появилась страница с мерами поддержки для жителей Белгородской области
Лента новостейМолния