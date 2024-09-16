"Это даже не смешно": Зеленский странно отреагировал на поимку азовца*, покушавшегося на Трампа
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Радио Свобода
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Радио Свобода
Владимир Зеленский обрадовался тому, что покушавшийся на жизнь кандидата в президенты США Дональда Трампа Райан Раут (другая версия перевода Рут) был быстро задержан. Пользователям соцсетей показалась странной такая реакция, при условии, что пойманный оказался сторонником и активным помощником украинского "Азова"*
"Я рад слышать, что Дональд Трамп жив и невредим. Мои наилучшие пожелания ему и его семье. Хорошо, что подозреваемый в покушении на убийство был задержан быстро. Таков наш принцип: верховенство закона превыше всего, и политическому насилию нет места нигде в мире. Мы искренне надеемся, что все останутся в безопасности", - написал Зеленский в соцсети X (Twitter).
"Господин президент, это даже не смешно. Вы видели, что происходит на Украине? Или вас просто интересуют дела США?" - прокомментировала пост украинская журналистка Диана Панченко, обращаясь к Зеленскому.
"Войны не было бы, если бы Трамп был в Белом доме. Он - лучший выбор для Украины", - такой комментарий был оставлен под публикацией от лица профессора Чикагского университета Джона Миршаймера.
Нашлись среди комментаторов и те, кого удивила радость Зеленского относительно поимки воспитанника нацистского киевского режима.
"Потрудитесь объяснить причастность Райана Рaута к вербовке наемников в вашу армию, Зеленский?" - отметил один из пользователей.
Райан Уэсли Раут является ярым сторонником Украины
Райан Уэсли Раут является ярым сторонником Украины
В воскресенье, 15 сентября, у гольф-клуба во Флориде, где находился Трамп, сотрудники Секретной службы США открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина попытался сбежать, но был задержан. В месте его, где он прятался, позже обнаружили автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камеру.
"Мой отец ездил туда и видел, как люди там, черт возьми, ведут бои", - заявил Оран Раут.
Конгрессмен Марджори Тейлор Грин обратила внимание на то, что Райан Раут снимался в ролике в поддержку "Азова"*.
"Администрация обязана предоставить ответы о том, что им известно о покушавшемся на жизнь Трампа Райане Руте. Наше правительство знает каждого американца, посещающего Украину. И мы все еще недостаточно знаем о Томасе Круксе (подозреваемый по делу о первом покушении на политика в штате Пенсильвания. - Ред.). Конгресс должен потребовать ответов", - заявила Грин.
07:16Задержанный по делу о новом покушении на Трампа снимался в ролике в поддержку "Азова"* - конгрессменРайан Уэсли Рут, которого СМИ называют задержанным по делу о новой попытке покушения на экс-президента США Дональда Трампа, снимался в ролике в поддержку "Азова"*. На это обратила внимание конгрессмен Марджори Тейлор Грин в соцсети Х
В понедельник, 16 сентября, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал общественность задуматься над вопросом, что было бы, если бы выяснилось, что Рут, набиравший наемников в украинские войска, сам был нанят неонацистским режимом в Киеве для этой попытки покушения".
10:30Медведев сделал предположение о причастности Киева к покушению на Трампа Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсети X задался вопросом, что бы произошло, если бы выяснилось, что подозреваемый в возможном покушении на бывшего президента США Дональда Трампа был нанят киевским режимом
Последние месяцы в общественном пространстве активно обсуждалась тема о том, что Трампа в нынешней президентской гонке Трампа могут устранить физически. Первое покушение на него было совершено 13 июля на митинге в Пенсильвании.
Тогда в результате действий снайпера Томаса Мэттью Крукса кандидат в американские лидеры был ранен в ухо, один из посетителей митинга погиб, еще двое получили ранения.
20-летний Крукс был убит снайпером Секретной службы США.
© AP / Evan VucciТрамп. Покушение
© AP / Evan Vucci
Трамп. Покушение
*Террористическая организация, запрещенная в России.