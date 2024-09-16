https://ukraina.ru/20240916/1057478560.html

"Это даже не смешно": Зеленский странно отреагировал на поимку азовца*, покушавшегося на Трампа

"Это даже не смешно": Зеленский странно отреагировал на поимку азовца*, покушавшегося на Трампа - 16.09.2024 Украина.ру

"Это даже не смешно": Зеленский странно отреагировал на поимку азовца*, покушавшегося на Трампа

Владимир Зеленский обрадовался тому, что покушавшийся на жизнь кандидата в президенты США Дональда Трампа Райан Раут (другая версия перевода Рут) был быстро задержан. Пользователям соцсетей показалась странной такая реакция, при условии, что пойманный оказался сторонником и активным помощником украинского "Азова"*

2024-09-16T15:08

2024-09-16T15:08

2024-09-16T15:08

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сша

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украина

киев

владимир зеленский

"азов"

покушение

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"Господин президент, это даже не смешно. Вы видели, что происходит на Украине? Или вас просто интересуют дела США?" - прокомментировала пост украинская журналистка Диана Панченко, обращаясь к Зеленскому."Войны не было бы, если бы Трамп был в Белом доме. Он - лучший выбор для Украины", - такой комментарий был оставлен под публикацией от лица профессора Чикагского университета Джона Миршаймера.Нашлись среди комментаторов и те, кого удивила радость Зеленского относительно поимки воспитанника нацистского киевского режима."Потрудитесь объяснить причастность Райана Рaута к вербовке наемников в вашу армию, Зеленский?" - отметил один из пользователей.В воскресенье, 15 сентября, у гольф-клуба во Флориде, где находился Трамп, сотрудники Секретной службы США открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина попытался сбежать, но был задержан. В месте его, где он прятался, позже обнаружили автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камеру.Прятавшийся в кустах мужчина оказался 58-летним уроженцем Гавайев Райан Раут, который одержим конфликтом на Украине. В СМИ пишут о его причастности к вербовке иностранцев в ряды ВСУ. Тот факт, что он посещал Киев подтвердил его сын."Мой отец ездил туда и видел, как люди там, черт возьми, ведут бои", - заявил Оран Раут.Конгрессмен Марджори Тейлор Грин обратила внимание на то, что Райан Раут снимался в ролике в поддержку "Азова"*."Администрация обязана предоставить ответы о том, что им известно о покушавшемся на жизнь Трампа Райане Руте. Наше правительство знает каждого американца, посещающего Украину. И мы все еще недостаточно знаем о Томасе Круксе (подозреваемый по делу о первом покушении на политика в штате Пенсильвания. - Ред.). Конгресс должен потребовать ответов", - заявила Грин.В понедельник, 16 сентября, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал общественность задуматься над вопросом, что было бы, если бы выяснилось, что Рут, набиравший наемников в украинские войска, сам был нанят неонацистским режимом в Киеве для этой попытки покушения".Последние месяцы в общественном пространстве активно обсуждалась тема о том, что Трампа в нынешней президентской гонке Трампа могут устранить физически. Первое покушение на него было совершено 13 июля на митинге в Пенсильвании.Тогда в результате действий снайпера Томаса Мэттью Крукса кандидат в американские лидеры был ранен в ухо, один из посетителей митинга погиб, еще двое получили ранения.20-летний Крукс был убит снайпером Секретной службы США.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ukraina.ru/20240916/1057468243.html

https://ukraina.ru/20240916/1057471025.html

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новости, сша, дональд трамп, украина, киев, владимир зеленский, "азов", покушение