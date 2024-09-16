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Сладкая российская безыдейность

Сладкая российская безыдейность - 16.09.2024 Украина.ру

Сладкая российская безыдейность

В России, как и в любой другой стране (в любом другом обществе) есть люди, не способные самостоятельно рождать идеи. Более того, они не способны воспринимать сложные идеи. Эту свою неспособность они компенсируют тем, что легко и надёжно воспринимают идеи простые ("взять всё и поделить" и им подобные).

2024-09-16T05:58

2024-09-16T05:58

2024-09-16T06:02

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Ограниченный ум не задаётся вопросом, кто будет производить материальные ценности после передела? В крайнем случае, он предполагает, что можно всех заставить. Думает он так потому, что занимается простым физическим трудом (грубо говоря, "копает яму"). Только такой труд в его понимании является трудом и заслуживает уважения.В чём заключается роль творческого (умственного) труда, почему общество ценит его больше, чем хорошо выкопанную глубокую яму, с ровными стенками, ограниченный ум не понимает. Всех, занимающихся умственным трудом он считает бесполезными бездельниками, рвущимися в руководители. Хоть на самом деле в руководители чаще рвутся умы ограниченные, творческие воспринимают эту обязанность (если она возлагается на них обществом), как "рабство на галерах".Потому, что ответственный человек, обладающий творческим потенциалом, осознаёт меру своей ответственности перед обществом за возможное неверное (или просто не лучшее) решение. При этом заработать себе на жизнь он может и без руководящего кресла. Более того, занимаясь любимым делом, погружаясь в творческий процесс, познавая новое, повышая свою квалификацию, он ещё и удовольствие получает.Подчеркну, творческий труд – не каторга, каторга для творца – руководящая работа, отвлекающая от любимого занятия и нагружающая необходимостью спасать маргиналов от самих себя, вопреки их желанию, получая "в благодарность" подозрения, ненависть и проклятия. Ум же ограниченный, считающий, что работа руководителя заключается в том, чтобы ничего не делать, подгребать под себя побольше материальных благ и самоутверждаться за счёт других, раздуваясь как жаба от сознания собственной важности, пробившись в руководители именно так и начинает себя вести, ибо больше ничего не умеет.Идея кочегара заключается в том, что раз академик может быть кочегаром, то и кочегар может быть академиком, а значит надо либо сделать академиками всех кочегаров, либо всех академиков переквалифицировать в кочегары. Поскольку же на деле кочегар быть академиком не может, так как не способен в принципе понять суть его работы (даже при условии, что от рождения он наделён необходимым интеллектом, у него всё равно отсутствуют необходимые знания и опыт), его идея сводится к тому, что надо всех академиков сделать кочегарами, "а то один в семи комнатах расселился, штанов у него сорок пар, а другой шляется, в сорных ящиках питание ищет…"Догадываясь, что общество такую идею не воспримет, её адепты требуют, чтобы государство реализовало её силой ("вот при Сталине не церемонились!") и страдают от того, что государство, которое всё чаще может прожить без кочегаров и всё реже без академиков, к ним не прислушивается.Но, помимо естественных для любого общества идейных уравнителей, которые в максиме "люди рождаются свободными и равными в правах, но не равными в возможностях" (кто-то лучше прыгает, кто-то лучше бегает, а кто-то лучше думает) воспринимают только первую часть, есть довольно серьёзная, а главное заметная прослойка декадентствующей интеллигенции, которая от умственной лени также утратила способность рождать идеи (или никогда её не имела, лишь притворяясь интеллектуалами, но не будучи ими фактически). Страдая в своей бесполезности и боясь, что окружающие заметят их дисквалификацию и отправят "яму копать" они также усиленно требуют от государства руководящей идеи, которую они могли бы нести в массы.Значительная часть такой интеллигенции в России занимала прозападные позиции и с началом СВО страну покинула, но на их место прибыли "пророссийские активисты" из-за рубежа. Сейчас этот поток особенно заметен с Украины, но и другие постсоветские государства внесли в него свою лепту. Каждый миграционный поток, из какой бы страны он в Россию не направлялся, включал в себя небольшой процент "профессиональных русских", ничего не умеющих, кроме того, чтобы публично и с надрывом любить родину.Пока они любили Россию из-за её пределов, они приносили ей некоторую пользу. Гораздо меньшую чем им самим казалось, но всё же пользу. Однако в самой России учить народ родину любить нет никакой необходимости. Наоборот, навязчивость новых граждан, желающих процветать не за счёт востребованного физического или умственного труда, а за счёт демонстративной любви к родине вызывает раздражение. "Мы все Россию любим, но в отличие от тебя не требуем, чтобы нам за это платили".Чувствуя негативное к себе отношение, "профессиональные русские" из числа новых граждан, начинают требовать от государства насильственного внедрения их "идеи", заключающейся в том, что только они знают как правильно любить родину. Подчеркну, таких абсолютное меньшинство, но именно они заметны в публичном пространстве, а их голоса вливаются в слаженный хор отечественных маргиналов, "испуганных патриотов" - релокантов (не исключающих своё возвращение) и коллаборационистов – эмигрантов (окончательно перешедших на сторону врага), сетующих на безыдейность России.Сетования коренных россиян нельзя принять и разделить, но можно понять: человеку, не способному к самостоятельному творчеству, мир действительно кажется пресным, ему необходим "поводырь", который даст ему идею и наполнит его жизнь смыслом. Но вот "идейность" новых граждан меня всегда удивляла.Ведь практически все они, откуда бы ни прибыли (с Украины, из Казахстана, Киргизии, Германии или Прибалтики) перебрались в Россию из стран, не только имеющих чёткую государственную идею, но даже общеобязательную идеологию, не закреплённую, правда в конституциях этих стран, так и "руководящая и направляющая роль КПСС" в советской конституции была закреплена не тогда, когда она (роль) родилась, а накануне её (роли), КПСС и СССР упадка – в 1977 году. Более того, именно от этой государственной идеи они (новые граждане) и перебрались в "безыдейную" Россию.Если так хотелось "руководящей и направляющей" надо было оставаться на родине или переехать куда-нибудь в ЕС или США, на худой конец в Израиль. Все они со всё большим усердием пытаются заставить всё общество сплотиться вокруг одной обязательной идеи, утверждённой государством.Эти люди бежали от идейности в безыдейность и только тут осознали, что единственное их умение – с жаром защищать единственно верную идею, в России не востребовано. А превращаться из назначенного "властителя дум" в кассира в "Пятёрочке" они не хотят.Между тем их крики об идейности, возбуждающие тёмные инстинкты уже местных маргиналов, не так безобидны, как кажутся на первый взгляд.Население СССР стремилось на Запад, когда тот был безыдейным (не только коммунистические, но даже издаваемые на "буржуазных" языках советские газеты свободно продавались, просто мало было желающих купить подобную экзотику). Запад до последнего десятилетия прошлого века был буквально ярмаркой идей. И ни одной обязательной.Но после развала СССР, Россия и Запад поменялись ролями. Россия стала ярмаркой идей, а Запад принялся внедрять одну общеобязательную идею "толерантной инклюзивности". В результате Россия вначале стремительно догнала, а затем и перегнала Запад по уровню и комфорту жизни (об этом пишут наши собственные эмигранты-коллаборационисты, у которых нет причин подыгрывать России), Запад же обрушился в системный кризис и уже не выйдет из него прежним, если вообще выйдет.Причина проста: Россия избавилась от ненужных руководящих услуг тех, кто не умеет ничего кроме как "гордиться общественным строем" и её творческий потенциал раскрепостился. На Западе же наоборот победили "продавцы идеи" - политические шулеры, продающие народу псевдоинтеллектуальный лубок.У наших и зарубежных "продавцов идей" две общих черты:* продаваемая идея проста и незамысловата и всегда (в какие бы одежды она не рядилась) предполагает в конечном итоге перераспределение "продавцами" ранее кем-то произведённого, то есть для реализации данной идеи необходимо существование параллельной экономики, в которой будут производиться материальные ценности, подлежащие распределению, так как сами "продавцы идеи" эффективное производство наладить не могут (экономику идеи должна обслуживать экономика, противоречащая идее, без этого общество и государство, созданные такой идеей рухнут, как только закончатся старые запасы, в том числе и специалистов, произведённых до идейной монополии);* их лежалый товар не востребован и не может быть внедрён в качестве системы без государственного насилия: не разделяющая взгляды и чуждая интересов "торговцев идеями" часть общества просто не станет работать на данную идею (поэтому "торговцы идеями" пытаются монополизировать патриотизм и под этим соусом обеспечить себя государственной поддержкой, они, как микролюдовики, утверждают, что только они и есть государство, а заодно и народ, оппоненты же поголовно враги народа и государства).Таким образом "торговцы идеями" вольно или невольно провоцируют в обществе гражданское противостояние, способное в худшем варианте перерасти в гражданскую войну. Поэтому было бы лучше, если бы они нашли себе "идейную страну" по вкусу и предложили бы ей свои услуги. Но такое счастье нам не светит. Не светит именно потому, что для реализации идей "торговцев идеями" нужна созданная кем-то материальная база – сами они ничего не могут, кроме как отнимать и делить."Безыдейная Россия" эту базу создала, в то время как Запад свою практически утратил. Поэтому именно в России им мёдом помазано, сюда слетаются "торговцы идеями", именно от российского государства требуют идейности.И это пока только начало. Запад только входит в штормовую полосу, грозящую быстро перерасти в идеальный шторм, только первые стайки "торговцев идеями" (второстепенных и вторичных выходцев, преимущественно, с постсоветского пространства), девятый вал профессиональных "торговцев идеями" с разрушающегося Запада ещё впереди. Они будут ухожены, уверены и убедительны, не чета тем с кем мы имеем дело сегодня. С ними будет сладить куда как сложнее – у них за плечами не только опыт разложения западного мира, но и абсолютная непоколебимая уверенность в своей правоте.Я знаю, что на данный текст совершат набег толпы "идейных" критиков, которые будут утверждать, что я призываю всех жить без идеи, ни к чему не стремиться, прекратить духовный рост.Это не так. Именно предлагаемая "торговцами идеями" казённая идейность выхолащивает творческую суть духовного роста. Человек не может подняться на новый уровень, просто поверив в какие-то постулаты, приняв чужую идею как свою. Свою идею человек рождает сам, в муках творчества. Если не родил, значит ещё не созрел. До определённого возраста организм не готов ещё к деторождению, но не готовым к рождению идей он может оставаться всю жизнь.Читайте, думайте, сравнивайте спорьте, не принимайте на веру чужие идеи, проверяйте корректность их обоснования, для этого ищите соответствующую информацию. Поначалу для неготового мозга это тяжёлый труд, но по мере освоения и усвоения новых объёмов информации, по мере того, как мозг учится с ней работать, отличать корректное от некорректного, анализировать, препарировать, в конечном итоге самостоятельно создавать новую информацию, творческий процесс захватит вас и вы начнёте получать от него такое ни с чем не сравнимое удовольствие, что трудно будет оторваться от него, даже во сне мозг будет работать.В конечном итоге вы придёте и к высшей форме творческого успеха – к рождению пусть маленькой, но первой собственной идеи. Растите её, как ребёнка, шлифуйте, улучшайте, пусть она как братьями и сёстрами обрастает новыми дополнительными идеями. Никогда не останавливайтесь.В конечном итоге вы найдёте подобных себе, обнаружите, что у вас есть соратники, пришедшие самостоятельно к тем же мыслям, что и вы, есть и оппоненты – не враги, а именно оппоненты, видящие другой вариант пути к совершенству. Дискутируя, и вы, и они, будете что-то друг у друга перенимать, а какие-то мысли, не выдержавшие проверки критикой, отбрасывать или перерабатывать.Вам будет интересно обмениваться мыслям с равными, учить новичков и учиться у более опытных товарищей, и вас будет настолько угнетать, вызывая отвращение, ревущая "одобрямс" толпа, что вы никогда не станете продавать ей ни свои, ни чужие идеи.Чем больше вас таких будет, тем стабильнее будет общество, тем прочнее будет наше государство, тем привлекательнее будет Русский мир, тем труднее будет "торговцам идеями" найти аудиторию, а потеряв кормовую базу, они будут вынуждены пойти кассирами в "Пятёрочку" или искать другую страну и другое общество, ещё не выработавшее иммунитет к простым решениям.Не надо только питаться чужими идеями и тем более не надо требовать от государства вас обидеить – не его это функция. О каменного топора, до величайшей идеи – всё человек должен создать сам. Иначе он не человек, а протоплазма.О том, какие задачи стоят перед российскими участниками спецоперации - в статье Ростислава Ищенко "О смысле СВО"

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россия, запад, ссср, ростислав ищенко, иосиф сталин, ес, мнения