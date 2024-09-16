https://ukraina.ru/20240916/1057477580.html
Как 1 удар заставит жителей Полтавы сменить кепку на будёновку и чем это опасно для России – Евтушенко
Как 1 удар заставит жителей Полтавы сменить кепку на будёновку и чем это опасно для России – Евтушенко - 16.09.2024 Украина.ру
Как 1 удар заставит жителей Полтавы сменить кепку на будёновку и чем это опасно для России – Евтушенко
Военный корреспондент Первого республиканского канала ДНР, ополченец первой волны Владислав Евтушенко в эфире Украина.ру оценил последствия удара по учебному центру в Полтаве, рассказал о настроениях жителей Полтавской области и объяснил, чему научилась армия России в ходе СВО
2024-09-16T14:16
2024-09-16T14:16
2024-09-16T14:16
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видео
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россия, полтавская область, полтава, украина.ру, видео
Россия, Полтавская область, Полтава, Украина.ру, Видео
Как 1 удар заставит жителей Полтавы сменить кепку на будёновку и чем это опасно для России – Евтушенко
Военный корреспондент Первого республиканского канала ДНР, ополченец первой волны Владислав Евтушенко в эфире Украина.ру оценил последствия удара по учебному центру в Полтаве, рассказал о настроениях жителей Полтавской области и объяснил, чему научилась армия России в ходе СВО
❗❗❗ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина.ру, делают это незаконно.
00:24 – Удар по учебному центру в Полтаве: итоги и последствия;
07:22 – Миргородский аэродром, Кременчугский НПЗ и другие цели для российских ракет в Полтавской области;
12:33 – победа над шведами или культ Мазепы
: о настроениях и предпочтениях жителей Полтавской области;
17:08 – об особенностях ведения боевых действий в Полтавской области;
19:42 – о том, как развивается ситуация на Красноармейском направлении;
22:52 – что нужно, чтобы ускорить обрушение украинского фронта.
#Евтушенко #Полтава #майдан #антимайдан #ракеты #удар #связь #БПЛА #конфликт #РЭБ #дроны #потери #МЧС
#Украина
#Россия #РФ #самолёт #СВО #спецоперация #война #искандер #Швеция
#шведы #инструкторы #РЛС #агентура #разведка #Курск #денацификация #ту22 #авиация #аэродромы #F16 #Крым #фронт #история #учебники #тактика #стратегия #вооружения #контрнаступ #Китай
#Индия
#наступление #ВСУ
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