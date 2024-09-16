Курские власти объявили об эвакуации двух районов - 16.09.2024 Украина.ру
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Курские власти объявили об эвакуации двух районов
Курские власти объявили об эвакуации двух районов - 16.09.2024 Украина.ру
Курские власти объявили об эвакуации двух районов
Власти Курской области приняли решение об обязательной эвакуации жителей населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов. Об этом 16 сентября в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Алексей Смирнов
2024-09-16T16:06
2024-09-16T16:06
новости
россия
курская область
украина
алексей смирнов (губернатор)
владимир путин
вооруженные силы украины
вс рф
эвакуация
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Буквально несколько часов назад Минобороны РФ уточнило, что за последние сутки российские военные освободили в Курской области населенные пункты Успеновка и Борки, отразили три попытки боевиков прорваться через границу РФ в Краснооктябрьском, Веселом и Медвежьем.Всего за сутки на Курском направлении противник потерял более 350 боевиков и 13 единиц бронетехники, включая два танка и 11 других боевых бронированных машин.С начала вторжения ВСУ в Курскую область - с 6 августа - потери ВСУ составили более 13800 человек, 115 танков, 44 боевые машины пехоты, 91 бронетранспортер, 729 боевых бронированных машин, семь HIMARS и другое вооружение.Примерно неделю назад президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании IX Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) во Владивостоке заявил, что российские военные постепенно выдавливают ВСУ с приграничных территорий РФ, боевики несут большие потери, тем временем украинский фронт на других участках рассыпается."Противник несет очень большие потери. Это чревато с одной стороны разрушением фронта на наиболее важных направлениях, потери могут привести к утрате боеспособности всех вооруженных сил, чего мы и добиваемся", - сказал Путин.
https://ukraina.ru/20240916/1057474538.html
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новости, россия, курская область, украина, алексей смирнов (губернатор), владимир путин, вооруженные силы украины, вс рф, эвакуация
Новости, Россия, Курская область, Украина, Алексей Смирнов (губернатор), Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, эвакуация

Курские власти объявили об эвакуации двух районов

16:06 16.09.2024
 
© Павел Волков/Известия
© Павел Волков/Известия
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Власти Курской области приняли решение об обязательной эвакуации жителей населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов. Об этом 16 сентября в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Алексей Смирнов
"На основании оперативной информации региональным оперштабом в целях обеспечения безопасности принято решение об обязательной эвакуации населённых пунктов Рыльского и Хомутовского районов, которые находятся в 15-километровой зоне, прилегающей к границе с Украиной. Координация процесса выезда местных жителей возложена на силовые структуры, местную администрацию и дружинников курского центра "Патриот". Уважаемые земляки, прошу вас с пониманием отнестись к текущей ситуации и следовать всем рекомендациям силовиков и местных властей", - написал Смирнов.
Буквально несколько часов назад Минобороны РФ уточнило, что за последние сутки российские военные освободили в Курской области населенные пункты Успеновка и Борки, отразили три попытки боевиков прорваться через границу РФ в Краснооктябрьском, Веселом и Медвежьем.
Всего за сутки на Курском направлении противник потерял более 350 боевиков и 13 единиц бронетехники, включая два танка и 11 других боевых бронированных машин.
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Успеновка и Борки: в Минобороны РФ рассказали об успехах на Курском направленииПодразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Успеновка и Борки в Курской области. Об этом 16 сентября сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации
С начала вторжения ВСУ в Курскую область - с 6 августа - потери ВСУ составили более 13800 человек, 115 танков, 44 боевые машины пехоты, 91 бронетранспортер, 729 боевых бронированных машин, семь HIMARS и другое вооружение.
Примерно неделю назад президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании IX Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) во Владивостоке заявил, что российские военные постепенно выдавливают ВСУ с приграничных территорий РФ, боевики несут большие потери, тем временем украинский фронт на других участках рассыпается.
"Противник несет очень большие потери. Это чревато с одной стороны разрушением фронта на наиболее важных направлениях, потери могут привести к утрате боеспособности всех вооруженных сил, чего мы и добиваемся", - сказал Путин.
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5 сентября, 11:10
"Чего мы и добиваемся": Путин о курских потерях ВСУ и прорыве ВС РФРоссийские военные постепенно выдавливают ВСУ с приграничных территорий РФ, боевики несут большие потери, тем временем украинский фронт на других участках рассыпается. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании IX Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) во Владивостоке
 
НовостиРоссияКурская областьУкраинаАлексей Смирнов (губернатор)Владимир ПутинВооруженные силы УкраиныВС РФэвакуация
 
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