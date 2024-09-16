https://ukraina.ru/20240916/1057481406.html

Курские власти объявили об эвакуации двух районов

Курские власти объявили об эвакуации двух районов - 16.09.2024 Украина.ру

Курские власти объявили об эвакуации двух районов

Власти Курской области приняли решение об обязательной эвакуации жителей населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов. Об этом 16 сентября в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Алексей Смирнов

2024-09-16T16:06

2024-09-16T16:06

2024-09-16T16:06

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эвакуация

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Буквально несколько часов назад Минобороны РФ уточнило, что за последние сутки российские военные освободили в Курской области населенные пункты Успеновка и Борки, отразили три попытки боевиков прорваться через границу РФ в Краснооктябрьском, Веселом и Медвежьем.Всего за сутки на Курском направлении противник потерял более 350 боевиков и 13 единиц бронетехники, включая два танка и 11 других боевых бронированных машин.С начала вторжения ВСУ в Курскую область - с 6 августа - потери ВСУ составили более 13800 человек, 115 танков, 44 боевые машины пехоты, 91 бронетранспортер, 729 боевых бронированных машин, семь HIMARS и другое вооружение.Примерно неделю назад президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании IX Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) во Владивостоке заявил, что российские военные постепенно выдавливают ВСУ с приграничных территорий РФ, боевики несут большие потери, тем временем украинский фронт на других участках рассыпается."Противник несет очень большие потери. Это чревато с одной стороны разрушением фронта на наиболее важных направлениях, потери могут привести к утрате боеспособности всех вооруженных сил, чего мы и добиваемся", - сказал Путин.

https://ukraina.ru/20240916/1057474538.html

https://ukraina.ru/20240905/1057253555.html

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новости, россия, курская область, украина, алексей смирнов (губернатор), владимир путин, вооруженные силы украины, вс рф, эвакуация