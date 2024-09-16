Успеновка и Борки: в Минобороны РФ рассказали об успехах на Курском направлении - 16.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240916/1057474538.html
Успеновка и Борки: в Минобороны РФ рассказали об успехах на Курском направлении
Успеновка и Борки: в Минобороны РФ рассказали об успехах на Курском направлении - 16.09.2024 Украина.ру
Успеновка и Борки: в Минобороны РФ рассказали об успехах на Курском направлении
Подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Успеновка и Борки в Курской области. Об этом 16 сентября сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации
2024-09-16T13:00
2024-09-16T13:00
новости
россия
курская область
минобороны
минобороны рф
всу
владимир зеленский
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/09/1057316921_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_276a1d8d58c001fe8a37c73a59dbd605.jpg
Российские войска освободили от ВСУ два населенных пункта в Курской области - Успеновку и Борки. Противник также получил огневое поражение в районах населенных пунктов Любимовка, Новоивановка, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстый Луг, Плехово и Покровский, говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.Всего за сутки на Курском направлении противник потерял более 350 боевиков и 13 единиц бронетехники, включая два танка и 11 других боевых бронированных машин. С 6 августа общие потери ВСУ составили более 13800 человек, 115 танков, 44 боевые машины пехоты, 91 бронетранспортер, 729 боевых бронированных машин, семь HIMARS и другое вооружение.В начале августа, когда вторжение ВСУ в Курский регион РФ только начиналось, Владимир Зеленский утверждал, что главная цель этой авантюры - отвлечь российские силы от Покровска. То же самое писали и почти все западные СМИ. Однако на днях Зеленский заявил, что операция в Курской области была необходима Киеву, чтобы Украина не превратилась в санитарную зону.Он добавил также, что россияне начали в Курской области контрнаступательные действия, однако они "идут по нашему украинскому плану". Кроме того, Зеленский заявил, что Киев давно видит скопление войск на территории Белоруссии и "контролирует этот процесс".Старший научный сотрудник Совета по международным отношениям при администрации президента США Томас Грэм не согласился с мнением Зеленского, отметив, что "вторжение ВСУ было великолепной, безумной ошибкой", которая только отвлекла ограниченные ресурсы Киева от его основной задачи.Примерно неделю назад президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании IX Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) во Владивостоке заявил, что российские военные постепенно выдавливают ВСУ с приграничных территорий РФ, боевики несут большие потери, тем временем украинский фронт на других участках рассыпается."Противник несет очень большие потери. Это чревато с одной стороны разрушением фронта на наиболее важных направлениях, потери могут привести к утрате боеспособности всех вооруженных сил, чего мы и добиваемся", - сказал Путин.
https://ukraina.ru/20240915/1057463213.html
https://ukraina.ru/20240913/1057442632.html
https://ukraina.ru/20240905/1057253555.html
россия
курская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/09/1057316921_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a12b4c7279683e009e2058457ae0f0c7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, курская область, минобороны, минобороны рф, всу, владимир зеленский, владимир путин
Новости, Россия, Курская область, Минобороны, Минобороны РФ, ВСУ, Владимир Зеленский, Владимир Путин

Успеновка и Борки: в Минобороны РФ рассказали об успехах на Курском направлении

13:00 16.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета миномета "Тюльпан" в зоне СВО
Боевая работа расчета миномета Тюльпан в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
Подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Успеновка и Борки в Курской области. Об этом 16 сентября сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации
Российские войска освободили от ВСУ два населенных пункта в Курской области - Успеновку и Борки. Противник также получил огневое поражение в районах населенных пунктов Любимовка, Новоивановка, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстый Луг, Плехово и Покровский, говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.
Всего за сутки на Курском направлении противник потерял более 350 боевиков и 13 единиц бронетехники, включая два танка и 11 других боевых бронированных машин.
"В лесных массивах продолжается ведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению диверсионных групп противника, пытающихся продвинуться вглубь российской территории", - говорится в комментарии Минобороны.
С 6 августа общие потери ВСУ составили более 13800 человек, 115 танков, 44 боевые машины пехоты, 91 бронетранспортер, 729 боевых бронированных машин, семь HIMARS и другое вооружение.
Российские военнослужащие 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота захватили колесную боевую бронированную машину ВСУ Roshel Senator
Вчера, 18:19
Потери ВСУ на Курском направлении превысили 13,4 тысяч военнослужащихПотери ВСУ за 14 сентября на Курском направлении составили более 300 военнослужащих и 22 единицы бронетехники, в том числе три танка, четыре бронетранспортера и 15 боевых бронированных машин, а также артиллерийское орудие и 8 автомобилей. Семь военнослужащих ВСУ сдались в плен, сообщает Минобороны РФ.
В начале августа, когда вторжение ВСУ в Курский регион РФ только начиналось, Владимир Зеленский утверждал, что главная цель этой авантюры - отвлечь российские силы от Покровска. То же самое писали и почти все западные СМИ. Однако на днях Зеленский заявил, что операция в Курской области была необходима Киеву, чтобы Украина не превратилась в санитарную зону.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
13 сентября, 17:12
Зеленский придумал новую цель для старой атаки на Курскую областьОперация в Курской области была необходима Киеву, чтобы Украина не превратилась в санитарную зону. Такое заявление 13 сентября сделал утративший свою президентскую легитимность Владимир Зеленский
Он добавил также, что россияне начали в Курской области контрнаступательные действия, однако они "идут по нашему украинскому плану". Кроме того, Зеленский заявил, что Киев давно видит скопление войск на территории Белоруссии и "контролирует этот процесс".
Старший научный сотрудник Совета по международным отношениям при администрации президента США Томас Грэм не согласился с мнением Зеленского, отметив, что "вторжение ВСУ было великолепной, безумной ошибкой", которая только отвлекла ограниченные ресурсы Киева от его основной задачи.
Примерно неделю назад президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании IX Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) во Владивостоке заявил, что российские военные постепенно выдавливают ВСУ с приграничных территорий РФ, боевики несут большие потери, тем временем украинский фронт на других участках рассыпается.
"Противник несет очень большие потери. Это чревато с одной стороны разрушением фронта на наиболее важных направлениях, потери могут привести к утрате боеспособности всех вооруженных сил, чего мы и добиваемся", - сказал Путин.
Работа расчета РСЗО Ураган 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
5 сентября, 11:10
"Чего мы и добиваемся": Путин о курских потерях ВСУ и прорыве ВС РФРоссийские военные постепенно выдавливают ВСУ с приграничных территорий РФ, боевики несут большие потери, тем временем украинский фронт на других участках рассыпается. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании IX Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) во Владивостоке
 
НовостиРоссияКурская областьМинобороныМинобороны РФВСУВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:33Офицеры военного представительства Минобороны РФ признались во взятках и хищениях
13:22Суд арестовал иностранца, готовившего теракты в Ростовской области по заданию ГУР Украины
13:02"Забота Вашингтона": Песков об украинском следе в покушении на Трампа
13:02Кремль оценил призыв МИД Украины к ООН и МККК посетить Курскую область
13:01Киев готовит бесчеловечную провокацию. Главное на Украине на 13:00 16 сентября
13:00Успеновка и Борки: в Минобороны РФ рассказали об успехах на Курском направлении
12:42Дмитрий Киселёв: Благодаря Западу СВО может перерасти в Третью мировую
12:36На "Госуслугах" появилась страница с мерами поддержки для жителей Белгородской области
12:35Украинские дипломаты позвали Красный Крест в Курскую область
12:28Перерезают последнюю артерию ВСУ: ВС РФ приближаются к Угледару
12:23Повышение налогов на Украине ожидается с 1 октября – нардеп Железняк
12:05Дроны для ударов по РФ могли запускать из третьих стран, считает Мирошник
11:32Благодаря Украине: ВПК Британии обогатится на $440 млн, а США - на 200 Bradley
11:30RT представляет фильм о вторжении ВСУ в Курскую область
11:29Киев жалуется на небезопасность зернового коридора — The Times
11:02Президент МККК прибыла в Москву обсудить неотложные гуманитарные вопросы
11:00Белгород в огне, украинофил едва не убил Трампа, Украина вербует террористов. Главное на утро 16 сентября
10:59Символ СВО: хакеры атаковали сайты производителя винтовок Lobaev Arms
10:32Аналитики The Economist ответили, почему США заставляют Киев сражаться "со связанными руками"
10:30Медведев сделал предположение о причастности Киева к покушению на Трампа
Лента новостейМолния