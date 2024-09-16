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Успеновка и Борки: в Минобороны РФ рассказали об успехах на Курском направлении

Успеновка и Борки: в Минобороны РФ рассказали об успехах на Курском направлении - 16.09.2024 Украина.ру

Успеновка и Борки: в Минобороны РФ рассказали об успехах на Курском направлении

Подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Успеновка и Борки в Курской области. Об этом 16 сентября сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации

2024-09-16T13:00

2024-09-16T13:00

2024-09-16T13:00

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Российские войска освободили от ВСУ два населенных пункта в Курской области - Успеновку и Борки. Противник также получил огневое поражение в районах населенных пунктов Любимовка, Новоивановка, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстый Луг, Плехово и Покровский, говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.Всего за сутки на Курском направлении противник потерял более 350 боевиков и 13 единиц бронетехники, включая два танка и 11 других боевых бронированных машин. С 6 августа общие потери ВСУ составили более 13800 человек, 115 танков, 44 боевые машины пехоты, 91 бронетранспортер, 729 боевых бронированных машин, семь HIMARS и другое вооружение.В начале августа, когда вторжение ВСУ в Курский регион РФ только начиналось, Владимир Зеленский утверждал, что главная цель этой авантюры - отвлечь российские силы от Покровска. То же самое писали и почти все западные СМИ. Однако на днях Зеленский заявил, что операция в Курской области была необходима Киеву, чтобы Украина не превратилась в санитарную зону.Он добавил также, что россияне начали в Курской области контрнаступательные действия, однако они "идут по нашему украинскому плану". Кроме того, Зеленский заявил, что Киев давно видит скопление войск на территории Белоруссии и "контролирует этот процесс".Старший научный сотрудник Совета по международным отношениям при администрации президента США Томас Грэм не согласился с мнением Зеленского, отметив, что "вторжение ВСУ было великолепной, безумной ошибкой", которая только отвлекла ограниченные ресурсы Киева от его основной задачи.Примерно неделю назад президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании IX Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) во Владивостоке заявил, что российские военные постепенно выдавливают ВСУ с приграничных территорий РФ, боевики несут большие потери, тем временем украинский фронт на других участках рассыпается."Противник несет очень большие потери. Это чревато с одной стороны разрушением фронта на наиболее важных направлениях, потери могут привести к утрате боеспособности всех вооруженных сил, чего мы и добиваемся", - сказал Путин.

https://ukraina.ru/20240915/1057463213.html

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новости, россия, курская область, минобороны, минобороны рф, всу, владимир зеленский, владимир путин