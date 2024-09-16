https://ukraina.ru/20240916/1057477806.html

Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ

Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ - 16.09.2024 Украина.ру

Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ

Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил. Соответствующий указ опубликовали 16 сентября на портале правовых актов

2024-09-16T14:42

2024-09-16T14:42

2024-09-16T14:42

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"Установить штатную численность ВС РФ в количестве 2 389 130 человек, включая 1,5 млн военнослужащих", - говорится в документе.Путин также поручил правительству РФ предусмотреть выделение Министерству обороны РФ для этого "бюджетных ассигнований из федерального бюджета".Указ вступит в силу с 1 декабря текущего года. Об успехах ВС РФ - в материале Перерезают последнюю артерию ВСУ: ВС РФ приближаются к Угледару на сайте Украина.ру.

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

владимир путин, россия, новости, вс рф, министерство