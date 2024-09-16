Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ - 16.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240916/1057477806.html
Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ
Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ - 16.09.2024 Украина.ру
Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ
Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил. Соответствующий указ опубликовали 16 сентября на портале правовых актов
2024-09-16T14:42
2024-09-16T14:42
владимир путин
россия
новости
вс рф
министерство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/07/1056745922_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b2a724006bb23b33c9e9f0ece2209ea7.jpg.webp
"Установить штатную численность ВС РФ в количестве 2 389 130 человек, включая 1,5 млн военнослужащих", - говорится в документе.Путин также поручил правительству РФ предусмотреть выделение Министерству обороны РФ для этого "бюджетных ассигнований из федерального бюджета".Указ вступит в силу с 1 декабря текущего года. Об успехах ВС РФ - в материале Перерезают последнюю артерию ВСУ: ВС РФ приближаются к Угледару на сайте Украина.ру.
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/07/1056745922_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cf5ea07927671fedc7e269842a23d045.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
владимир путин, россия, новости, вс рф, министерство
Владимир Путин, Россия, Новости, ВС РФ, министерство

Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ

14:42 16.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел совещание с членами правительства
Президент Владимир Путин провел совещание с членами правительства - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил. Соответствующий указ опубликовали 16 сентября на портале правовых актов
"Установить штатную численность ВС РФ в количестве 2 389 130 человек, включая 1,5 млн военнослужащих", - говорится в документе.
Путин также поручил правительству РФ предусмотреть выделение Министерству обороны РФ для этого "бюджетных ассигнований из федерального бюджета".
Указ вступит в силу с 1 декабря текущего года.
Об успехах ВС РФ - в материале Перерезают последнюю артерию ВСУ: ВС РФ приближаются к Угледару на сайте Украина.ру.
 
Владимир ПутинРоссияНовостиВС РФминистерство
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:10ВСУ обстреляли Сватово в ЛНР, 11 человек ранены
16:06Курские власти объявили об эвакуации двух районов
16:00"Нас миллион вернется": на Украине заговорили о военном перевороте
15:42Гурулев объяснил увеличение штатной численности ВС РФ
15:41Зеленский подписал закон о включении Сил беспилотных систем в отдельный род войск ВСУ
15:37Мариуполь украсит новый Дом с часами на месте разрушенного
15:18Депутат бундестага Вагенкнехт предложила "отравленный мирный план" по Украине
15:08"Это даже не смешно": Зеленский странно отреагировал на поимку азовца*, покушавшегося на Трампа
14:42Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ
14:16Как 1 удар заставит жителей Полтавы сменить кепку на будёновку и чем это опасно для России – Евтушенко
14:11"Россия непобедима": Токаев дал Шольцу совет насчет участия в украинском конфликте
14:05"…Живого никому его не отдавать". Василий Мирович — украинский след императора Иоанна Антоновича
13:33Офицеры военного представительства Минобороны РФ признались во взятках и хищениях
13:22Суд арестовал иностранца, готовившего теракты в Ростовской области по заданию ГУР Украины
13:02"Забота Вашингтона": Песков об украинском следе в покушении на Трампа
13:02Кремль оценил призыв МИД Украины к ООН и МККК посетить Курскую область
13:01Киев готовит бесчеловечную провокацию. Главное на Украине на 13:00 16 сентября
13:00Успеновка и Борки: в Минобороны РФ рассказали об успехах на Курском направлении
12:42Дмитрий Киселёв: Благодаря Западу СВО может перерасти в Третью мировую
12:36На "Госуслугах" появилась страница с мерами поддержки для жителей Белгородской области
Лента новостейМолния