Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел совещание с членами правительства
Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил. Соответствующий указ опубликовали 16 сентября на портале правовых актов
"Установить штатную численность ВС РФ в количестве 2 389 130 человек, включая 1,5 млн военнослужащих", - говорится в документе.
Путин также поручил правительству РФ предусмотреть выделение Министерству обороны РФ для этого "бюджетных ассигнований из федерального бюджета".
Указ вступит в силу с 1 декабря текущего года.
Об успехах ВС РФ - в материале Перерезают последнюю артерию ВСУ: ВС РФ приближаются к Угледару на сайте Украина.ру.