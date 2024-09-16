Наступление идет, поселки освобождаются: журналист оценил текущую ситуацию под Курском и на Донбассе
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота расчета РСЗО "Ураган" 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии
Ситуацию под Курском можно оценить как как осторожно-оптимистическую. Наступление идет, поселки освобождаются. Противник сделал острый выпад, использовал все резервы, но за этим выпадом ничего толком не последовало. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, журналист, автор книги о двух чеченских кампаниях Евгений Норин
Когда Зеленский заявил, что якобы "вторжение в Курскую область было для предотвращения нападения на Сумы", в это не поверили даже неграмотные часовые. А сейчас как раз это самое наступление на Сумы может случится, сообщил журналист.
Понятно, что этого может и не произойти. Все-таки речь идет о территории, где у ВСУ было достаточно времени, чтобы накопать укрепления. К тому же не факт, что отборные части ВС РФ нужно оставлять в тех краях и что они не сделают больше, "выпрыгнув где-то под Купянском или Угледаром", указал журналист.
"Ситуацию под Курском я оцениваю как осторожно-оптимистическую. Наступление идет. Поселки освобождаются. В Донбассе у ВСУ тоже проблемы. Противник сделал острый выпад, для которого использовал все резервы, а за этим выпадом ничего толком не последовало", — констатировал Норин.
Да, ВСУ чуть-чуть "демонтировали" российскую группировку под Часов Яром. Но он и так был не самым перспективным участком. Да, они выдернули часть наших сил из Таврии. Но она и так была "консервой с резервами", добавил он.
ВСУ активировали российские подразделения из солдат-срочников, которых до этого не использовали по политическим причинам. Своими действиями они только добавили плюс к набору добровольцев и волонтерской активности, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Норина: Скоро ВСУ зубами будут держатся за Суджу, а Россия повторит один эпизод штурма Грозного читайте на сайте Украина.ру
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