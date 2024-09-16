Наступление идет, поселки освобождаются: журналист оценил текущую ситуацию под Курском и на Донбассе - 16.09.2024 Украина.ру
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Наступление идет, поселки освобождаются: журналист оценил текущую ситуацию под Курском и на Донбассе
Наступление идет, поселки освобождаются: журналист оценил текущую ситуацию под Курском и на Донбассе - 16.09.2024 Украина.ру
Наступление идет, поселки освобождаются: журналист оценил текущую ситуацию под Курском и на Донбассе
Ситуацию под Курском можно оценить как как осторожно-оптимистическую. Наступление идет, поселки освобождаются. Противник сделал острый выпад, использовал все резервы, но за этим выпадом ничего толком не последовало. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, журналист, автор книги о двух чеченских кампаниях Евгений Норин
2024-09-16T04:45
2024-09-16T04:45
россия
новости
донбасс
евгений норин
всу
контрнаступление
наступление
вс рф
освобождение
сво
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Когда Зеленский заявил, что якобы "вторжение в Курскую область было для предотвращения нападения на Сумы", в это не поверили даже неграмотные часовые. А сейчас как раз это самое наступление на Сумы может случится, сообщил журналист.Понятно, что этого может и не произойти. Все-таки речь идет о территории, где у ВСУ было достаточно времени, чтобы накопать укрепления. К тому же не факт, что отборные части ВС РФ нужно оставлять в тех краях и что они не сделают больше, "выпрыгнув где-то под Купянском или Угледаром", указал журналист.Да, ВСУ чуть-чуть "демонтировали" российскую группировку под Часов Яром. Но он и так был не самым перспективным участком. Да, они выдернули часть наших сил из Таврии. Но она и так была "консервой с резервами", добавил он.ВСУ активировали российские подразделения из солдат-срочников, которых до этого не использовали по политическим причинам. Своими действиями они только добавили плюс к набору добровольцев и волонтерской активности, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Норина: Скоро ВСУ зубами будут держатся за Суджу, а Россия повторит один эпизод штурма Грозного читайте на сайте Украина.руО том, что может заставить Польшу воевать за Украину — в интервью Ростислава Ищенко: Россия должна забрать Галичину, чтобы не оставить Польше зародыш будущей Украины на сайте Украина.ру
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донбасс
курск
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, новости, донбасс, евгений норин, всу, контрнаступление, наступление, вс рф, освобождение, сво, курск, курская область
Россия, Новости, Донбасс, Евгений Норин, ВСУ, контрнаступление, наступление, ВС РФ, освобождение, СВО, Курск, Курская область

Наступление идет, поселки освобождаются: журналист оценил текущую ситуацию под Курском и на Донбассе

04:45 16.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота расчета РСЗО "Ураган" 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии
Работа расчета РСЗО Ураган 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Ситуацию под Курском можно оценить как как осторожно-оптимистическую. Наступление идет, поселки освобождаются. Противник сделал острый выпад, использовал все резервы, но за этим выпадом ничего толком не последовало. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, журналист, автор книги о двух чеченских кампаниях Евгений Норин
Когда Зеленский заявил, что якобы "вторжение в Курскую область было для предотвращения нападения на Сумы", в это не поверили даже неграмотные часовые. А сейчас как раз это самое наступление на Сумы может случится, сообщил журналист.
Понятно, что этого может и не произойти. Все-таки речь идет о территории, где у ВСУ было достаточно времени, чтобы накопать укрепления. К тому же не факт, что отборные части ВС РФ нужно оставлять в тех краях и что они не сделают больше, "выпрыгнув где-то под Купянском или Угледаром", указал журналист.
"Ситуацию под Курском я оцениваю как осторожно-оптимистическую. Наступление идет. Поселки освобождаются. В Донбассе у ВСУ тоже проблемы. Противник сделал острый выпад, для которого использовал все резервы, а за этим выпадом ничего толком не последовало", — констатировал Норин.
Да, ВСУ чуть-чуть "демонтировали" российскую группировку под Часов Яром. Но он и так был не самым перспективным участком. Да, они выдернули часть наших сил из Таврии. Но она и так была "консервой с резервами", добавил он.
ВСУ активировали российские подразделения из солдат-срочников, которых до этого не использовали по политическим причинам. Своими действиями они только добавили плюс к набору добровольцев и волонтерской активности, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Норина: Скоро ВСУ зубами будут держатся за Суджу, а Россия повторит один эпизод штурма Грозного читайте на сайте Украина.ру
О том, что может заставить Польшу воевать за Украину — в интервью Ростислава Ищенко: Россия должна забрать Галичину, чтобы не оставить Польше зародыш будущей Украины на сайте Украина.ру
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