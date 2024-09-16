https://ukraina.ru/20240916/1057464816.html

Наступление идет, поселки освобождаются: журналист оценил текущую ситуацию под Курском и на Донбассе

Наступление идет, поселки освобождаются: журналист оценил текущую ситуацию под Курском и на Донбассе - 16.09.2024 Украина.ру

Наступление идет, поселки освобождаются: журналист оценил текущую ситуацию под Курском и на Донбассе

Ситуацию под Курском можно оценить как как осторожно-оптимистическую. Наступление идет, поселки освобождаются. Противник сделал острый выпад, использовал все резервы, но за этим выпадом ничего толком не последовало. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, журналист, автор книги о двух чеченских кампаниях Евгений Норин

2024-09-16T04:45

2024-09-16T04:45

2024-09-16T04:45

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новости

донбасс

евгений норин

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контрнаступление

наступление

вс рф

освобождение

сво

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Когда Зеленский заявил, что якобы "вторжение в Курскую область было для предотвращения нападения на Сумы", в это не поверили даже неграмотные часовые. А сейчас как раз это самое наступление на Сумы может случится, сообщил журналист.Понятно, что этого может и не произойти. Все-таки речь идет о территории, где у ВСУ было достаточно времени, чтобы накопать укрепления. К тому же не факт, что отборные части ВС РФ нужно оставлять в тех краях и что они не сделают больше, "выпрыгнув где-то под Купянском или Угледаром", указал журналист.Да, ВСУ чуть-чуть "демонтировали" российскую группировку под Часов Яром. Но он и так был не самым перспективным участком. Да, они выдернули часть наших сил из Таврии. Но она и так была "консервой с резервами", добавил он.ВСУ активировали российские подразделения из солдат-срочников, которых до этого не использовали по политическим причинам. Своими действиями они только добавили плюс к набору добровольцев и волонтерской активности, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Норина: Скоро ВСУ зубами будут держатся за Суджу, а Россия повторит один эпизод штурма Грозного читайте на сайте Украина.руО том, что может заставить Польшу воевать за Украину — в интервью Ростислава Ищенко: Россия должна забрать Галичину, чтобы не оставить Польше зародыш будущей Украины на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240915/1057356531.html

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россия, новости, донбасс, евгений норин, всу, контрнаступление, наступление, вс рф, освобождение, сво, курск, курская область