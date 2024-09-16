"Россия непобедима": Токаев дал Шольцу совет насчет участия в украинском конфликте
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана
Россия в военном отношении непобедима. Об этом заявил 16 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Астане на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем
"Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима. Дальнейшая эскалация войны приведет к непоправимым последствиям для всего человечества и, прежде всего, для всех стран, прямо вовлеченных в российско-украинский конфликт", - предупредил Токаев.
Шольц прибыл в понедельник в Казахстан с официальным визитом. Он примет участие во втором саммите "Центральная Азия + Германия" и обсудит в том числе реализацию совместных инвестиционных проектов.
О плане по урегулированию конфликта - в материале "Сильно обеспокоен": Пушков объяснил, зачем Шольцу именно сейчас мирный план по Украине на сайте Украина.ру.