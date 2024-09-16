https://ukraina.ru/20240916/1057477127.html

"Россия непобедима": Токаев дал Шольцу совет насчет участия в украинском конфликте

"Россия непобедима": Токаев дал Шольцу совет насчет участия в украинском конфликте - 16.09.2024 Украина.ру

"Россия непобедима": Токаев дал Шольцу совет насчет участия в украинском конфликте

Россия в военном отношении непобедима. Об этом заявил 16 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Астане на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем

2024-09-16T14:11

2024-09-16T14:11

2024-09-16T14:11

новости

касым-жомарт токаев

олаф шольц

казахстан

россия

астана

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103311/97/1033119772_0:0:2995:1685_1920x0_80_0_0_348c43c215dc576185a3aaa0a3a641ec.jpg.webp

"Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима. Дальнейшая эскалация войны приведет к непоправимым последствиям для всего человечества и, прежде всего, для всех стран, прямо вовлеченных в российско-украинский конфликт", - предупредил Токаев.Шольц прибыл в понедельник в Казахстан с официальным визитом. Он примет участие во втором саммите "Центральная Азия + Германия" и обсудит в том числе реализацию совместных инвестиционных проектов.О плане по урегулированию конфликта - в материале "Сильно обеспокоен": Пушков объяснил, зачем Шольцу именно сейчас мирный план по Украине на сайте Украина.ру.

казахстан

россия

астана

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, касым-жомарт токаев, олаф шольц, казахстан, россия, астана