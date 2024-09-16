"Россия непобедима": Токаев дал Шольцу совет насчет участия в украинском конфликте - 16.09.2024 Украина.ру
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"Россия непобедима": Токаев дал Шольцу совет насчет участия в украинском конфликте
"Россия непобедима": Токаев дал Шольцу совет насчет участия в украинском конфликте - 16.09.2024 Украина.ру
"Россия непобедима": Токаев дал Шольцу совет насчет участия в украинском конфликте
Россия в военном отношении непобедима. Об этом заявил 16 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Астане на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем
2024-09-16T14:11
2024-09-16T14:11
новости
касым-жомарт токаев
олаф шольц
казахстан
россия
астана
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"Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима. Дальнейшая эскалация войны приведет к непоправимым последствиям для всего человечества и, прежде всего, для всех стран, прямо вовлеченных в российско-украинский конфликт", - предупредил Токаев.Шольц прибыл в понедельник в Казахстан с официальным визитом. Он примет участие во втором саммите "Центральная Азия + Германия" и обсудит в том числе реализацию совместных инвестиционных проектов.О плане по урегулированию конфликта - в материале "Сильно обеспокоен": Пушков объяснил, зачем Шольцу именно сейчас мирный план по Украине на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, касым-жомарт токаев, олаф шольц, казахстан, россия, астана
Новости, Касым-Жомарт Токаев, Олаф Шольц, Казахстан, Россия, Астана

"Россия непобедима": Токаев дал Шольцу совет насчет участия в украинском конфликте

14:11 16.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана
Президент РФ В. Путин принял участие в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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Россия в военном отношении непобедима. Об этом заявил 16 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Астане на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем
"Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима. Дальнейшая эскалация войны приведет к непоправимым последствиям для всего человечества и, прежде всего, для всех стран, прямо вовлеченных в российско-украинский конфликт", - предупредил Токаев.
Шольц прибыл в понедельник в Казахстан с официальным визитом. Он примет участие во втором саммите "Центральная Азия + Германия" и обсудит в том числе реализацию совместных инвестиционных проектов.
О плане по урегулированию конфликта - в материале "Сильно обеспокоен": Пушков объяснил, зачем Шольцу именно сейчас мирный план по Украине на сайте Украина.ру.
 
НовостиКасым-Жомарт ТокаевОлаф ШольцКазахстанРоссияАстана
 
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