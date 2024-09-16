Гурулев объяснил увеличение штатной численности ВС РФ - 16.09.2024 Украина.ру
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Гурулев объяснил увеличение штатной численности ВС РФ
Гурулев объяснил увеличение штатной численности ВС РФ - 16.09.2024 Украина.ру
Гурулев объяснил увеличение штатной численности ВС РФ
Депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев объяснил, с какой целью будет увеличена штатная численность Вооруженных сил России. Соответствующее видео он разместил в своем телеграм-канале 16 сентября
2024-09-16T15:42
2024-09-16T15:42
новости
россия
владимир путин
андрей гурулев
госдума
депутат
вс рф
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Чуть раньше военный эксперт Александр Хроленко отметил, что увеличение штатной численности ВС РФ потребовалось для того, чтобы не потерять прочность обороноспособности на всех остальных рубежах страны.Он пояснил, что в России компактная армия, и порядка 130-150 тысяч военнослужащих из нее сейчас решают задачи СВО на фронте, будучи оторваны от работы на Северном флоте и Балтике, в Сибири и так далее.Именно поэтому военно-политическое руководство страны пришло к выводу, что для успешного решения военных задач на своей территории нужен запас военнослужащих без применения мобилизации, считает он. Это значит, добавил Хроленко, что об увеличении срочного призыва тоже речи не идет."Нам не нужны лишние сто тысяч ничего не умеющих молодых людей. Нам нужны дополнительных сто тысяч профессионалов, которых будут мотивировать соответствующими зарплатами в вооруженных силах, социальными гарантиями, жильем и так далее. Ежегодно в нашей стране проходят службу и возвращаются домой более 200 тысяч срочников. Это уже люди с определенной подготовкой. Кто-то из них может и хотел раньше продолжить военную карьеру, но попасть на контрактную службу довольно сложно - серьезный отбор, поскольку не так много контрактных должностей. Сейчас такая возможность появится", - сказал Хроленко.В понедельник, 16 сентября, президент России Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил страны до 2 389 130 человек, включая 1,5 миллиона военнослужащих. Указ вступит в силу с 1 декабря текущего года.Также глава государства поручил правительству РФ предусмотреть выделение Министерству обороны денежных средств на выполнение этой задачи.
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новости, россия, владимир путин, андрей гурулев, госдума, депутат, вс рф
Новости, Россия, Владимир Путин, Андрей Гурулев, Госдума, депутат, ВС РФ

Гурулев объяснил увеличение штатной численности ВС РФ

15:42 16.09.2024
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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Депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев объяснил, с какой целью будет увеличена штатная численность Вооруженных сил России. Соответствующее видео он разместил в своем телеграм-канале 16 сентября
"Постараюсь объяснить. Это необходимо для того, чтобы создать новые соединения и части для проведения специальной военной операции, которая на сегодняшний день и в будущем набираются из числа добровольцев, которые подписывают контракт и идут служить, выполнять свой долг, защищая нашу Родину. Все же просто. Давате без паники и без пафоса", - сказал Гурулев.
Чуть раньше военный эксперт Александр Хроленко отметил, что увеличение штатной численности ВС РФ потребовалось для того, чтобы не потерять прочность обороноспособности на всех остальных рубежах страны.
Он пояснил, что в России компактная армия, и порядка 130-150 тысяч военнослужащих из нее сейчас решают задачи СВО на фронте, будучи оторваны от работы на Северном флоте и Балтике, в Сибири и так далее.
Именно поэтому военно-политическое руководство страны пришло к выводу, что для успешного решения военных задач на своей территории нужен запас военнослужащих без применения мобилизации, считает он. Это значит, добавил Хроленко, что об увеличении срочного призыва тоже речи не идет.
"Нам не нужны лишние сто тысяч ничего не умеющих молодых людей. Нам нужны дополнительных сто тысяч профессионалов, которых будут мотивировать соответствующими зарплатами в вооруженных силах, социальными гарантиями, жильем и так далее.
Ежегодно в нашей стране проходят службу и возвращаются домой более 200 тысяч срочников. Это уже люди с определенной подготовкой. Кто-то из них может и хотел раньше продолжить военную карьеру, но попасть на контрактную службу довольно сложно - серьезный отбор, поскольку не так много контрактных должностей. Сейчас такая возможность появится", - сказал Хроленко.
В понедельник, 16 сентября, президент России Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил страны до 2 389 130 человек, включая 1,5 миллиона военнослужащих. Указ вступит в силу с 1 декабря текущего года.
Также глава государства поручил правительству РФ предусмотреть выделение Министерству обороны денежных средств на выполнение этой задачи.
Президент Владимир Путин провел совещание с членами правительства - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
14:42
Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил РФПрезидент России Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил. Соответствующий указ опубликовали 16 сентября на портале правовых актов
 
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