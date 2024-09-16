https://ukraina.ru/20240916/1057441877.html

Ростислав Ищенко: США уже смирились с тем, что Россия из-за Украины нанесет прямой удар по НАТО

Ростислав Ищенко: США уже смирились с тем, что Россия из-за Украины нанесет прямой удар по НАТО - 16.09.2024 Украина.ру

Ростислав Ищенко: США уже смирились с тем, что Россия из-за Украины нанесет прямой удар по НАТО

Я еще в конце 2023 года говорил, что 2024 год пройдет относительно спокойно, поскольку мы просто будем добивать Украину. А вот когда мы ее добьем, все начнется. Мы ее добиваем, и уже все начинается. Западу нужно искать новые формы противостояния с Россией, а других вариантов кроме прямого конфликта он не находит

2024-09-16T05:17

2024-09-16T05:17

2024-09-16T05:17

интервью

олаф шольц

сергей шойгу

нато

запад

россия

украина

сво

сша

ядерное оружие

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А прямой конфликт – это еще один шаг к ядерной катастрофе. Где-то между предпоследним и последним, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав ИщенкоОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Ростислав Владимирович, в ближайшее время Запад может выдать Украине официальное разрешение на удары своими дальнобойными ракетами вглубь России. А вы неоднократно отмечали, что Украина и без этого разрешения пытается воевать с нами любым способом. Получается, что если Киеву это разрешение выдадут, то ничего принципиально не поменяется? Или эскалация конфликта все же выйдет на более высокий уровень?- Даже если Украине не дадут такое разрешение, а дадут только ракеты, эскалация конфликта уже выйдет на более высокий уровень, потому что Украина эти удары так или иначе нанесет. Об этом Москва уже неоднократно предупреждала Запад.Украина уже наносила удары западными ракетами по территории Кубани и Ростовской области. Только это были одиночные удары по отдельным военным объектам. А сейчас речь идет о массированной ракетной атаке по гражданским целям. И тут уже не важно, давали США разрешение на удары своими ракетами или нет, потому что сами ракеты они Украине или уже передали, или вот-вот передадут.Когда вопрос не обсуждается, он не обсуждается. А когда вопрос обсуждается, это означает, что Запад нас приучает к тому, что ракеты на Украине скоро окажутся.- Запад всегда что-то публично заявляет уже после того, как решение принято и дело сделано.- Да. Запад пытается рубить хвост собаке по частям, чтобы не так больно было. Чтобы мы сказали: "Ну да, прилетели ракеты. А кто ж сомневался, что они прилетят?".Цель Запада одна и та же – продлить украинскую агонию, дестабилизировать ситуацию внутри России, а самим остаться в стороне. "Это не мы стреляли, это Украина стреляла. Да, ракеты наши, но стреляла-то Украина. Когда браконьер убивает оленя, в этом виноват браконьер, а не ружье. А поставлять оружие Украине мы имеем право".Москва неоднократно предупреждала, что мы на это ответим Западу именно в военной плоскости и что это напрямую заденет страны Запада. Запад уже смирился с тем, что ответ будет. Неслучайно же в России внезапно сообразили, что беспилотники, которые прилетают под Мурманск, запускаются не с территории Украины, а с территории Финляндии. Цели мы знаем, можем ударить.И все эти качели сейчас идут не по поводу того, ударим мы в ответ по натовским кораблям в море или по территории натовской страны, где двигается конвой с военными грузами для Украины. Вопрос в том, кто кого поставит перед необходимостью принимать решение о начале ядерной войны.- Россию явно на это провоцируют.- Запад провоцирует Россию, чтобы она первой приняла решение о ядерном ударе – пусть маленьком, но первом. А мы хотим, чтобы Запад принял решение о ядерном ударе – пусть маленьком, но первом. Ударить в ответ гораздо проще. Всегда можно сказать: "Мы не хотели, но нас вынудили". Но брать на себя ответственность за возможную гибель человечества никому не хочется. Даже политики, которые понимают, что кнопку они если что нажмут. Ответственность за первый удар всегда хочется переложить на кого-то.Более того, понимая, что это очень тяжелое решение, обе стороны пытаются использовать последний шанс выиграть на выдохе: "Может быть, они не примут решение об этом ударе. Посуетятся, но не примут".Повторюсь, сейчас идет игра о том, кто будет принимать решение о первом ядерном ударе – мы или они. Поэтому они готовы поставлять ракеты Украине и готовы к тому, что эти ракеты стаями полетят по нашим городам. Запад даже готов к тому, что Украину после этого придется заливать трехметровым слоем бетона. Запад даже готов к тому, что какие-то ракеты прилетят по целям в странах НАТО или по объектам НАТО за пределами территории Альянса.А дальше пойдет шатание по поводу того, кто нанесет первый удар.Я когда-то рекомендовал вам посмотреть фильм "Нити", в котором хорошо показано развитие ядерного кризиса. Только если на экране этот кризис развивается минуты, то в реальной жизни он развивается больше полугода. Суть фильма в следующем.Войска входят в Иран, американцы протестуют, где-то плавают подводные лодки, идут переговоры, вроде договорились, но не договорились, прилетел самолет, кто-то запустил ракету, самолет сбили, потом ядерный удар по военному объекту, потому ответный ядерный удар по военном объекту, а потом уже настоящая ядерная война.Это именно так происходит. Ядерная война не произойдет только потому, что кто-то проснулся и решил нажать на кнопку.У нас этот кризис тянется очень долго. Свой "Иран" на Украине у нас уже есть. И войска туда вступали, и оружие Запад посылал, и ракеты давал, и наемников направлял, и в войну фактически вступал, и даже этого не скрывал (западные войска против нас не воюют, но экономика и дипломатия Запада против нас воюют). Все предварительные этапы уже пройдены. Остался последний этап – непосредственная конфронтация.Возможно, США на эту конфронтацию бы и не шли. Я уже не раз говорил, что после падения Украины они могут пытаться сдерживать Россию за счет постоянного наращивания военного давления на наших западных границах и размещения в Европе ракет средней дальности, чтобы переиграть в гонки вооружений. Строительство военных городков и стартовых площадок для ракет – это разорительное мероприятие. Особенно, если при этом на России будет висеть Украина с разоренной промышленностью, с разрушенными городами и с уменьшившимся населением.Этот пустырь в любом случае придется как-то обустраивать. Там хотя бы надо будет построить дороги и места отдыха для солдат.- Что же вынудило США идти на эту конфронтацию?- США столкнулись с ситуацией, когда западные правительства начинают колебаться под давлением своего собственного населения. Это хорошо видно по правительству Шольца, которое проигрывает выборы. Чтобы получить на выборах хоть какой-то шанс, Шольцу необходимо обыграть тему "Мы за мир с Россией". Если Шольц риторику не поменяет, к власти придет "Альтернатива для Германии" и поменяет всю политику Берлина. А если Шольц сменит риторику, то это тоже помешает более массовому размещению американских войск и ракет в Германии.И получается, что и в том, и в другом случае Штаты не могут быть уверены в своих союзниках. А Вашингтону нужна консолидированная позиция НАТО, которая будет поддерживать американские действия. Было бы нелогично действовать по принципу "Войны нет, мира нет, но войска размещаются". Им не позволят размещать те же ракеты на своей территории.Следовательно, чтобы консолидировать позицию своих союзников, США нужно продлить существование Украины. Для этого они передают киевскому режиму ракеты. Рассуждают они так:Во-первых, ракетные удары дестабилизируют обстановку в России. Население будет спрашивать у правительства: "Почему по нам прилетает?". Глядишь, Россия займется внутренними проблемами, и у нее будет меньше времени заниматься Украиной.Во-вторых, Украина протянет еще один год и будет воевать в феврале-марте. И тогда мы скажем союзникам: "Украина же воюет. Надо ей помогать. В том числе за счет милитаризации Европы. Не хотите помогать? Вы что, поддерживаете геноцид молодого европейского государства?".Нужно понимать, что Европа и так не очень любит Россию. Просто она столкнулась с экономической катастрофой и хочет, чтобы все было как раньше, когда шли дешевые российские энергоносители. А если Европе сказать: "Видите, маленькая Украина сопротивляется уже четвертый год. А если мы навалимся на Россию все вместе, мы ее победим и поделим трофеи. Надо только день простоять, да ночь продержаться".- Но процесс этой консолидации как раз и является опасным моментом?- Да. Потому что в этот момент сознательно переданные Украине западные ракеты при подстрекательстве Запада должны будут полететь по российским городам. Без этого у них ничего не складывается.Поэтому Москва на всех уровнях (Шойгу, Путин, Лавров) за последнее время выступает по поводу этих западных планов и обозначила свою позицию достаточно прозрачно: это новый уровень, когда Запад уже не сможет избежать прямой конфронтации с Россией.Раньше между нами и Западом была прокладка в виде Украины. Это как в "Кондуите и Швамбрании" был "плац войны" - пришли на Украину как на плац войны и воюем. Потом разошлись по своим комнатам и уже не воюем. То, что происходит на плацу нас не интересует. А теперь Россия и Запад будут сталкиваться непосредственно.- Чего ждать дальше?- Дальше все будет зависеть от оценки западных политиков. Часть западных политиков говорит: "Хватит играть в эти игры, потому что иначе мы сорвемся в ядерный конфликт". Часть западных политиков говорит: "Это блеф. Россия даже не рискнет ударить по нашей территории. Потому что они понимают, что это ядерный конфликт".Конечно, Запад понимает, что это ядерный конфликт. Но он же готов рисковать, нанося руками Украины удары по нашей территории. Так что мы подходим к очень опасному моменту.Я еще в конце 2023 года говорил, что 2024 год пройдет относительно спокойно, поскольку мы просто будем добивать Украину. А вот когда мы ее добьем, все начнется. Мы ее добиваем, и уже все начинается. Западу нужно искать новые формы противостояния с Россией, а других вариантов кроме прямого конфликта он не находит. А прямой конфликт – это еще один шаг к ядерной катастрофе. Где-то между предпоследним и последним.О других сценариях конфликта с Западом - в интервью Дмитрия Бавырина: Удары ракетами по России были козырем Трампа, но кризис ВСУ под Покровском все изменил

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20240913/1057431544.html

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Татьяна Чугаенко

Татьяна Чугаенко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Чугаенко

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