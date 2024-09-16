"Забота Вашингтона": Песков об украинском следе в покушении на Трампа - 16.09.2024 Украина.ру
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"Забота Вашингтона": Песков об украинском следе в покушении на Трампа
"Забота Вашингтона": Песков об украинском следе в покушении на Трампа - 16.09.2024 Украина.ру
"Забота Вашингтона": Песков об украинском следе в покушении на Трампа
Связь подозреваемого в совершении покушения на убийство кандидата в президенты США Дональда Трампа с Украиной является заботой Вашингтона. Об этом заявил на брифинге 16 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
2024-09-16T13:02
2024-09-16T13:02
новости
дональд трамп
дмитрий песков
вашингтон
украина
сша
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"Здесь надо думать не нам, здесь надо думать специальным службам США. В любом случае, игра с огнем имеет свои последствия, поэтому прежде всего, это должно быть большой заботой и головной болью для специальных служб США", - сказал Песков.Он подчеркнул, что Россия не вмешивалась раньше и не вмешивается сейчас во внутриполитические процессы США."Видим, насколько там (в США) напряженная обстановка, в том числе и между политическими конкурентами, политическая борьба обостряется, самые разные методы задействуются, мы за этим внимательно наблюдаем, но мы никоим образом в это никогда не вмешивались и не вмешиваемся сейчас", - заверил официальный представитель Кремля. Покушение на Трампа произошло 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа.По информации телеканала Fox News, по делу о покушении на Дональда Трампа задержан 58-летний Райан Уэсли Раут. Конгрессвумен Тейлор Грин отмечала, что подозреваемый был "одержим" конфликтом на Украине, посещал Киев и занимался вербовкой иностранцев в ряды ВСУ. Официально эта информация не была подтверждена.Это покушение стало уже второй попыткой убийства Трампа. Предыдущая была предпринята во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля, он был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Подробнее о первом покушении на экс-лидера США - в материале Ветеран СБУ рассказал о суперснайпере и других странностях покушения на Трампа на сайте Украина.ру.
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новости, дональд трамп, дмитрий песков, вашингтон, украина, сша
Новости, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Вашингтон, Украина, США

"Забота Вашингтона": Песков об украинском следе в покушении на Трампа

13:02 16.09.2024
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании ЕЭФ
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© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Связь подозреваемого в совершении покушения на убийство кандидата в президенты США Дональда Трампа с Украиной является заботой Вашингтона. Об этом заявил на брифинге 16 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
"Здесь надо думать не нам, здесь надо думать специальным службам США. В любом случае, игра с огнем имеет свои последствия, поэтому прежде всего, это должно быть большой заботой и головной болью для специальных служб США", - сказал Песков.
Он подчеркнул, что Россия не вмешивалась раньше и не вмешивается сейчас во внутриполитические процессы США.
"Видим, насколько там (в США) напряженная обстановка, в том числе и между политическими конкурентами, политическая борьба обостряется, самые разные методы задействуются, мы за этим внимательно наблюдаем, но мы никоим образом в это никогда не вмешивались и не вмешиваемся сейчас", - заверил официальный представитель Кремля.
Покушение на Трампа произошло 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа.
По информации телеканала Fox News, по делу о покушении на Дональда Трампа задержан 58-летний Райан Уэсли Раут. Конгрессвумен Тейлор Грин отмечала, что подозреваемый был "одержим" конфликтом на Украине, посещал Киев и занимался вербовкой иностранцев в ряды ВСУ. Официально эта информация не была подтверждена.
Это покушение стало уже второй попыткой убийства Трампа. Предыдущая была предпринята во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля, он был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали.
Подробнее о первом покушении на экс-лидера США - в материале Ветеран СБУ рассказал о суперснайпере и других странностях покушения на Трампа на сайте Украина.ру.
 
НовостиДональд ТрампДмитрий ПесковВашингтонУкраинаСША
 
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