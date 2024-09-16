Кремль оценил призыв МИД Украины к ООН и МККК посетить Курскую область - 16.09.2024 Украина.ру
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Кремль оценил призыв МИД Украины к ООН и МККК посетить Курскую область
Кремль оценил призыв МИД Украины к ООН и МККК посетить Курскую область - 16.09.2024 Украина.ру
Кремль оценил призыв МИД Украины к ООН и МККК посетить Курскую область
Официальное приглашения украинскими дипломатами сотрудников ООН и Красного Креста посетить оккупированные ВСУ районы российской Курской области в Кремле считают провокационными. Об этом 16 сентября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
2024-09-16T13:02
2024-09-16T13:02
новости
курская область
кремль
россия
мид украины
вооруженные силы украины
оон
дмитрий песков
кто
военные преступления
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"Мы рассчитываем на то, что подобные провокационные заявления не будут восприниматься адресатами. Это чистого рода провокация", - сказал Песков.По его словам, в руководстве России рассчитывают на "трезвую оценку подобных провокационных заявлений" МИД Украины.Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.МИД Украины 16 сентября распространило заявление, в котором проинформировало о направленных нотах в адрес Организации Объединенных Наций и Международного Комитета Красного Креста. В нотах содержится просьба присоединиться к мерам гуманитарного реагирования в оккупированных украинской армией районах Курской области Российской Федерации. О реакции международных организаций на эти обращения пока ничего не известно.Подробнее на эту тему в публикации Украина.ру Украинские дипломаты позвали Красный Крест в Курскую область
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новости, курская область, кремль, россия, мид украины, вооруженные силы украины, оон, дмитрий песков, кто, военные преступления, провокация, информационная война, красный крест, всу
Новости, Курская область, Кремль, Россия, МИД Украины, Вооруженные силы Украины, ООН, Дмитрий Песков, КТО, Военные преступления, провокация, информационная война, Красный Крест, ВСУ

Кремль оценил призыв МИД Украины к ООН и МККК посетить Курскую область

13:02 16.09.2024
 
© Фото : скриншот видео из соцсетейВоеннослужащий ВСУ Василий Данилюк
Военнослужащий ВСУ Василий Данилюк - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© Фото : скриншот видео из соцсетей
Читать в
Официальное приглашения украинскими дипломатами сотрудников ООН и Красного Креста посетить оккупированные ВСУ районы российской Курской области в Кремле считают провокационными. Об этом 16 сентября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
"Мы рассчитываем на то, что подобные провокационные заявления не будут восприниматься адресатами. Это чистого рода провокация", - сказал Песков.
По его словам, в руководстве России рассчитывают на "трезвую оценку подобных провокационных заявлений" МИД Украины.
Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.
МИД Украины 16 сентября распространило заявление, в котором проинформировало о направленных нотах в адрес Организации Объединенных Наций и Международного Комитета Красного Креста. В нотах содержится просьба присоединиться к мерам гуманитарного реагирования в оккупированных украинской армией районах Курской области Российской Федерации. О реакции международных организаций на эти обращения пока ничего не известно.
Подробнее на эту тему в публикации Украина.ру Украинские дипломаты позвали Красный Крест в Курскую область
 
НовостиКурская областьКремльРоссияМИД УкраиныВооруженные силы УкраиныООНДмитрий ПесковКТОВоенные преступленияпровокацияинформационная войнаКрасный КрестВСУ
 
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