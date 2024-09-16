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Кремль оценил призыв МИД Украины к ООН и МККК посетить Курскую область

Кремль оценил призыв МИД Украины к ООН и МККК посетить Курскую область - 16.09.2024 Украина.ру

Кремль оценил призыв МИД Украины к ООН и МККК посетить Курскую область

Официальное приглашения украинскими дипломатами сотрудников ООН и Красного Креста посетить оккупированные ВСУ районы российской Курской области в Кремле считают провокационными. Об этом 16 сентября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

2024-09-16T13:02

2024-09-16T13:02

2024-09-16T13:02

новости

курская область

кремль

россия

мид украины

вооруженные силы украины

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дмитрий песков

кто

военные преступления

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"Мы рассчитываем на то, что подобные провокационные заявления не будут восприниматься адресатами. Это чистого рода провокация", - сказал Песков.По его словам, в руководстве России рассчитывают на "трезвую оценку подобных провокационных заявлений" МИД Украины.Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.МИД Украины 16 сентября распространило заявление, в котором проинформировало о направленных нотах в адрес Организации Объединенных Наций и Международного Комитета Красного Креста. В нотах содержится просьба присоединиться к мерам гуманитарного реагирования в оккупированных украинской армией районах Курской области Российской Федерации. О реакции международных организаций на эти обращения пока ничего не известно.Подробнее на эту тему в публикации Украина.ру Украинские дипломаты позвали Красный Крест в Курскую область

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