Суд арестовал иностранца, готовившего теракты в Ростовской области по заданию ГУР Украины - 16.09.2024 Украина.ру
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Суд арестовал иностранца, готовившего теракты в Ростовской области по заданию ГУР Украины
Суд арестовал иностранца, готовившего теракты в Ростовской области по заданию ГУР Украины - 16.09.2024 Украина.ру
Суд арестовал иностранца, готовившего теракты в Ростовской области по заданию ГУР Украины
Готовивший теракты в Ростовской области по заданию украинской военной разведки арестован. Такое решение принял Ленинский районный суд Ростова-на-Дону
2024-09-16T13:22
2024-09-16T13:22
новости
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"Суд арестовал готовившего теракты в Ростовской области по заданию ГУР Украины, им оказался гражданин одной из стран Закавказья", - сообщил РИА "Новости" источник в правоохранительных органах.По его словам, арестованный прожил всю жизнь на Украине. Там он прошёл спецподготовку по проведению диверсионно-террористических акций на базе Главного управления разведки Минобороны Украины в полевом лагере, дислоцированном в Киевской области.УФСБ РФ по Ростовской области ранее сообщило о задержании гражданина неназванной страны СНГ. Его обвинили в подготовке диверсии в Ростовской области в отношении объектов жизнеобеспечения населения. Для этого мужчина изготовил два самодельных взрывных устройства.Закавказье - горный регион. Странами Закавказья считают Армению, Азербайджан и Грузию. Также сегодня Медведев сделал предположение о причастности Киева к покушению на ТрампаРанее Буданов ответил на вопрос о причастности ГУР к подрыву "Северных потоков" и убийствам в России
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новости, ростовская область, украина, россия, кирилл буданов, снг, терроризм, фсб, военные преступления, сво, гур моу, главное управление разведки украины (гур), минобороны украины, диверсанты, террорист, суд, криминал
Новости, Ростовская область, Украина, Россия, Кирилл Буданов, СНГ, терроризм, ФСБ, Военные преступления, СВО, ГУР МОУ, Главное управление разведки Украины (ГУР), Минобороны Украины, диверсанты, террорист, Суд, криминал

Суд арестовал иностранца, готовившего теракты в Ростовской области по заданию ГУР Украины

13:22 16.09.2024
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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Готовивший теракты в Ростовской области по заданию украинской военной разведки арестован. Такое решение принял Ленинский районный суд Ростова-на-Дону
"Суд арестовал готовившего теракты в Ростовской области по заданию ГУР Украины, им оказался гражданин одной из стран Закавказья", - сообщил РИА "Новости" источник в правоохранительных органах.
По его словам, арестованный прожил всю жизнь на Украине. Там он прошёл спецподготовку по проведению диверсионно-террористических акций на базе Главного управления разведки Минобороны Украины в полевом лагере, дислоцированном в Киевской области.
УФСБ РФ по Ростовской области ранее сообщило о задержании гражданина неназванной страны СНГ. Его обвинили в подготовке диверсии в Ростовской области в отношении объектов жизнеобеспечения населения. Для этого мужчина изготовил два самодельных взрывных устройства.
Закавказье - горный регион. Странами Закавказья считают Армению, Азербайджан и Грузию.
Также сегодня Медведев сделал предположение о причастности Киева к покушению на Трампа
Ранее Буданов ответил на вопрос о причастности ГУР к подрыву "Северных потоков" и убийствам в России
 
НовостиРостовская областьУкраинаРоссияКирилл БудановСНГтерроризмФСБВоенные преступленияСВОГУР МОУГлавное управление разведки Украины (ГУР)Минобороны УкраиныдиверсантытеррористСудкриминал
 
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Заголовок открываемого материала
13:33Офицеры военного представительства Минобороны РФ признались во взятках и хищениях
13:22Суд арестовал иностранца, готовившего теракты в Ростовской области по заданию ГУР Украины
13:02"Забота Вашингтона": Песков об украинском следе в покушении на Трампа
13:02Кремль оценил призыв МИД Украины к ООН и МККК посетить Курскую область
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