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Суд арестовал иностранца, готовившего теракты в Ростовской области по заданию ГУР Украины

Суд арестовал иностранца, готовившего теракты в Ростовской области по заданию ГУР Украины - 16.09.2024 Украина.ру

Суд арестовал иностранца, готовившего теракты в Ростовской области по заданию ГУР Украины

Готовивший теракты в Ростовской области по заданию украинской военной разведки арестован. Такое решение принял Ленинский районный суд Ростова-на-Дону

2024-09-16T13:22

2024-09-16T13:22

2024-09-16T13:22

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"Суд арестовал готовившего теракты в Ростовской области по заданию ГУР Украины, им оказался гражданин одной из стран Закавказья", - сообщил РИА "Новости" источник в правоохранительных органах.По его словам, арестованный прожил всю жизнь на Украине. Там он прошёл спецподготовку по проведению диверсионно-террористических акций на базе Главного управления разведки Минобороны Украины в полевом лагере, дислоцированном в Киевской области.УФСБ РФ по Ростовской области ранее сообщило о задержании гражданина неназванной страны СНГ. Его обвинили в подготовке диверсии в Ростовской области в отношении объектов жизнеобеспечения населения. Для этого мужчина изготовил два самодельных взрывных устройства.Закавказье - горный регион. Странами Закавказья считают Армению, Азербайджан и Грузию. Также сегодня Медведев сделал предположение о причастности Киева к покушению на ТрампаРанее Буданов ответил на вопрос о причастности ГУР к подрыву "Северных потоков" и убийствам в России

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новости, ростовская область, украина, россия, кирилл буданов, снг, терроризм, фсб, военные преступления, сво, гур моу, главное управление разведки украины (гур), минобороны украины, диверсанты, террорист, суд, криминал