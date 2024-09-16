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Зеленский подписал закон о включении Сил беспилотных систем в отдельный род войск ВСУ
Зеленский подписал закон о включении Сил беспилотных систем в отдельный род войск ВСУ - 16.09.2024 Украина.ру
Зеленский подписал закон о включении Сил беспилотных систем в отдельный род войск ВСУ
Владимир Зеленский подписал ранее принятый парламентом Украины законопроект о включении Сил беспилотных систем в отдельный род войск ВСУ
2024-09-16T15:41
2024-09-16T15:41
2024-09-16T15:41
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Силы беспилотных систем были сформированы как отдельный род войск украинской армии в феврале 2024 года. В июне командующим этими силами был назначен полковник Вадим Сухаревский.Одновременно с формированием нового рода войск шла работа по нормативно-правовому обеспечению этого процесса. Законопроект №11507 предусматривал наращивание возможностей ВСУ по использованию беспилотных и роботизированных воздушных, морских (надводных и подводных) и наземных систем, обеспечения их готовности к применению. В документе был прописан статус нового рода войск - Сил беспилотных систем.Страны-члены НАТО активно поставляют беспилотные системы ля нужд ВСУ. На Украине в ходе СВО испытываются новейшие разработки западных, турецких и других производителей беспилотных боевых систем. Ранее на эту тему: На Украине создали отдельный род войск - Силы беспилотных систем
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, всу, дроны, беспилотники, бпла, нато, украина-ес, украина-нато, сво
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ВСУ, дроны, беспилотники, БПЛА, НАТО, Украина-ЕС, Украина-НАТО, СВО
Зеленский подписал закон о включении Сил беспилотных систем в отдельный род войск ВСУ
Владимир Зеленский подписал ранее принятый парламентом Украины законопроект о включении Сил беспилотных систем в отдельный род войск ВСУ
Силы беспилотных систем были сформированы как отдельный род войск украинской армии в феврале 2024 года. В июне командующим этими силами был назначен полковник Вадим Сухаревский.
Одновременно с формированием нового рода войск шла работа по нормативно-правовому обеспечению этого процесса. Законопроект №11507 предусматривал наращивание возможностей ВСУ по использованию беспилотных и роботизированных воздушных, морских (надводных и подводных) и наземных систем, обеспечения их готовности к применению. В документе был прописан статус нового рода войск - Сил беспилотных систем.
Страны-члены НАТО
активно поставляют беспилотные системы ля нужд ВСУ. На Украине в ходе СВО испытываются новейшие разработки западных, турецких и других производителей беспилотных боевых систем.